Calendario de la Serie del Caribe 2026: Fechas, horarios, transmisiones y resultados de todos los juegos

La Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputa del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, con la participación de México Rojo y México Verde, además de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

La edición 68 del torneo presenta un formato de round robin (‘todos contra todos’), semifinales y final, además de un hecho inédito: dos representativos mexicanos en competencia dentro del mismo calendario oficial.

El certamen regresa a Guadalajara por primera vez desde 2018 y se juega por segundo año consecutivo en México.

Calendario completo de la Serie del Caribe 2026 (horario CDMX): Calendario y dónde ver en vivo

La Serie del Caribe 2026 se transmite completa a través de ESPN en televisión de paga y Disney+ en streaming. Además, los juegos están disponibles en el canal oficial de la Liga Mexicana del Pacífico en YouTube, mediante una suscripción mensual de 149 pesos, con acceso a fase de grupos, semifinales y final.

A continuación, el calendario completo de la competencia:

En caso de que uno o ambos equipos mexicanos avancen a semifinales, jugarán en el horario nocturno, conforme al calendario oficial.

Tabla de la Serie del Caribe 2026: ¿Cómo van los equipos en la competencia?

Con un juego disputado, así es como luce la tabla de la Serie del Caribe 2026 encabezada desde temprano por Puerto Rico:

México compite con dos novenas en un escenario inédito

La edición de Jalisco marca la primera ocasión en que México participa con dos equipos en la Serie del Caribe. México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, y México Verde, con base en los Tomateros de Culiacán, amplían la presencia local tras la cancelación de la sede del torneo en Venezuela.

Sobre este escenario, Salvador Escobar Cornejo, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, declaró: “Si se va a romper la sequía, ahora vamos a tener dos opciones y en casa”, en entrevista para The Associated Press.

México no gana el torneo desde 2016 y afronta el certamen como anfitrión, con dos planteles que combinan experiencia internacional y profundidad en pitcheo.

México Verde abrió el torneo con una derrota

México Verde abrió las actividades el domingo 1 de febrero ante Puerto Rico en el primer juego del torneo, con una derrota por una apretada pizarra de 5-4. México Rojo protagoniza el duelo estelar frente a República Dominicana esta misma noche.

El juego entre ambos representativos mexicanos se juega el miércoles 4 de febrero, en uno de los partidos más esperados del calendario para el público local.

La fase preliminar se disputa bajo el sistema round robin, tras el cual los cuatro mejores equipos avanzan a semifinales, por lo que cada resultado se convierte en la posible diferencia entre avanzar o ser el único eliminado de la primera ronda.

Semifinales y final: ¿Cuándo se juegan los partidos definitivos de la competencia?

Las rondas definitivas arrancan el viernes 6 de febrero, con dos semifinales programadas a las 2:00 PM y 7:00 PM, respectivamente.

La final se juega el sábado 7 de febrero a las 7:00 PM, al igual que el resto de partidos,el Estadio Panamericano.