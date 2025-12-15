Serie del Caribe 2026 sin Caribe: México, PR y Dominicana no van a Venezuela ‘por situaciones externas’

México, República Dominicana y Puerto Rico evalúan asistir a la Serie del Caribe 2026, programada para jugarse en Venezuela. (Foto: Freepik/cbpc)

México “no se encuentra en capacidad de asistir a la Serie del Caribe 2026“, al igual que Puerto Rico y República Dominicana, informó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Luego de que las tres ligas comunicaran formalmente sobre su decisión, la organización manifestó que “continúa evaluando de manera responsable la situación, considerando las distintas alternativas disponibles, y mantendrá informada oportunamente a la afición” del torneo internacional.

El certamen está previsto para celebrarse del 1 al 7 de febrero en Caracas, Venezuela.

La decisión fue dada a conocer durante una Asamblea General Extraordinaria de la CBPC, en la que las ligas involucradas expusieron que la determinación obedece a “situaciones externas ajenas a su control” pero sin detallar públicamente las causas específicas por la que se niegan a participar.

La Confederación dejó constancia de que la comunicación se realizó “en un marco de respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la Confederación” del organismo.

Asimismo, defendieron el que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) cuenta con “las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento” y reconocieron “los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026”.