​¿Quién es dueño de Charros de Jalisco, que juega vs. Diablos Rojos del México la final de la LMB?

Conoce más sobre los dueños y la historia de los Charros de Jalisco, quienes están instalados en la Serie del Rey de la LMB 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Charros de Jalisco, IA Gemini).

Los Charros de Jalisco escribieron una página histórica en el béisbol mexicano: 54 años después de su última aparición en la Serie Final, la novena tapatía volvió a instalarse en la Serie del Rey 2025 de la LMB.

Un equipo que está impulsado por una relativamente nueva gestión familiar acompañada por una afición que mantuvo viva la pasión durante décadas de espera acompañaron al equipo hasta esta instancia.

¿Quiénes son los actuales dueños de Charros de Jalisco?

La familia González Íñigo asumió la propiedad de Charros de Jalisco en 2021. José Luis y Juan Carlos González Íñigo, originarios de Hermosillo, Sonora, construyeron su patrimonio en el sector agropecuario, pero su pasión por el béisbol los llevó a adquirir la franquicia.

El proyecto tomó forma con un organigrama definido:

José Luis González Íñigo: Presidente del Consejo de Administración.

Juan Carlos González Íñigo : Consejero de Presidencia.

: Consejero de Presidencia. Íñigo González Covarrubias : Presidente Ejecutivo.

: Presidente Ejecutivo. Luis Alberto González González: Director General del club.

Con esa estructura, el club trabajó para consolidarse tanto en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) como en su regreso a la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Desde que tomó las riendas, la familia transformó al club en un referente nacional. El regreso a la LMB en 2024, tras la compra de la franquicia de Mariachis, fue uno de sus hitos más importantes.

La apuesta rindió frutos: en 2025, Charros rompió una sequía de 54 años sin llegar a la Serie del Rey, consolidando a Jalisco como plaza de élite en el béisbol mexicano.

Los Charros de Jalisco: Casi 80 años de historia

Los orígenes del equipo se remontaron a 1946, cuando jugaron como Pozoleros de Jalisco en la Liga del Centro. En 1949 adoptaron el nombre de Charros y se integraron a la LMB.

A lo largo de los años, el club vivió etapas de gloria y ausencias:

1967 : lograron su primer título en la LMB bajo el mando de Memo Garibay.

: lograron su primer título en la LMB bajo el mando de Memo Garibay. 1971 : protagonizaron una hazaña histórica al remontar un 0-3 en la Serie Final contra Saraperos de Saltillo para levantar su segundo campeonato.

: protagonizaron una hazaña histórica al remontar un 0-3 en la Serie Final contra Saraperos de Saltillo para levantar su segundo campeonato. Tras varias mudanzas y desapariciones, regresaron en 2014 a la Liga Mexicana del Pacífico, donde obtuvieron títulos en 2018-19 y 2021-22 , además del Trofeo Fernando Valenzuela en 2024-25 .

y , además del Trofeo en . Representaron a México en la Serie del Caribe de Panamá 2019, Santo Domingo 2022 y Mexicali 2025, donde alcanzaron por primera vez la Final.

El club también escribió una página dorada en el softbol: en 2024, Charros Femenil se coronó campeón inaugural de la Liga Mexicana de Softbol al vencer a Sultanes en Monterrey.

El camino de los Charros de Jalisco a la Serie del Rey 2025

La temporada 2025 se convirtió en un parteaguas. Charros eliminó a Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato del Norte con un 4-1 global, asegurando su boleto a la gran final después de más de medio siglo.

El quinto juego en el Walmart Park fue un drama de diez episodios. Ramiro Peña encendió la esperanza sultán con un cuadrangular, pero Joshua Fuentes respondió en extra innings con un doblete productor que selló el triunfo 6-4 para Jalisco. Con ese resultado, los Charros levantaron el título de la Zona Norte.

La hazaña colocó a Charros en su tercera Serie Final de la Liga Mexicana de Béisbol: