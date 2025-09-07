Muere Rodolfo Ruiz, reconocido exluchador, réferi, entrenador y padre de ‘Averno’

Rodolfo Ruiz, exréferi y luchador mexicano, murió a los 86 años, dio a conocer el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) este domingo en redes sociales.

“El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Ruiz (…) Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida”.

Destacan que además fue profesor de luchadores en el propio CMLL y padre del luchador estrella de la organización Averno. Durante la función de este domingo en la Arena México, le rindieron un homenaje entre aplausos del público.

“Honor a quien honor merece: la Arena México rindió homenaje a la memoria del legendario Rodolfo Ruiz, con un minuto de aplausos que unió a la afición y a los luchadores tras su sensible fallecimiento este día”, escribieron en redes sociales.

En imágenes publicadas mediante redes sociales, se aprecia al luchador Averno presente en el homenaje realizado a su padre, acompañado de otros luchadores sobre el ring, además de réferis y miembros de la organización de lucha libre mexicana.

¿Quién fue Rodolfo Ruiz y cuál fue su trayectoria en la lucha libre?

Nacido en Zacatecas, Rodolfo Ruiz inició su carrera acompañado de su hermano ‘Rizado’ Ruiz. Se destacó como gladiador de peso ligero con un estilo ágil y técnico que lo llevó a enfrentarse con figuras como Estrella Blanca, además de disputar campeonatos nacionales.

De acuerdo con anécdotas de Rafael ‘El Maya’ González, quien habló del exluchador como uno de sus ídolos, los hermanos Ruiz fueron entrenados por Gonzalo Avendaño, fundador de la Escuela de Lucha Libre en la Arena México.

Uno de sus logros más recordados llegó en 1990, cuando conquistó el Campeonato de Peso Pluma de la Universal Wrestling Association (UWA), la cual desapareció en 1995.

“Rodolfo Ruiz después salió un tiempo de la empresa y anduvo luchando como ‘El Porro’, anduvo por toda la República y por el norte perdió la máscara contra El Hijo del Santo”, recuerda ‘El Maya’. “También anduvo como Rencor Latino y perdió la máscara”.

Tras terminar con su carrera, se convirtió en uno de los instructores del Consejo Mundial de Lucha Libre en el gimnasio de la Arena México, en donde ganó el apodo de ‘El Pequeño Maestro’ por sus características físicas.

Desde luego, su gran legado y estilo influenció a su hijo Renato Ruiz Cortés, conocido Averno quien previamente también heredó el nombre de Rencor Latino, quien se consolidó como uno de los rudos más emblemáticos de la lucha libre contemporánea.

“Trae la escuela de su padre, obviamente es algo muy excepcional dentro d

e la lucha libre”, explicó el ‘Maya’, quien falleció a principios de agosto de este año.

Posteriormente, Rodolfo Ruiz siguió involucrado en la lucha libre mexicana, pero ahora desde la perspectiva de un réferi, en donde fue compañero del propio ‘Maya’, quien revela que por enfermedades y las afectaciones propias de la edad, se retiró del entorno del deporte, aunque su legado sigue a través de su hijo.