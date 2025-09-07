Serie del Rey 2025: Fechas, horarios y venta de boletos para Diablos Rojos del México vs. Charros de Jalisco

Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco chocan en la Serie del Rey 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemini, LMB, Diablos Rojos del México, Charros de Jalisco).

La Serie del Rey 2025 enfrenta a dos potencias con historias muy distintas: los Diablos Rojos del México defienden su campeonato, mientras que los Charros de Jalisco rompen 54 años de espera para regresar a la batalla por el título.

El diamante del Estadio Alfredo Harp Helú abre sus puertas para iniciar con un choque que promete emociones intensas y un béisbol de alto voltaje.

¿Cuándo inicia la Serie del Rey 2025?

El primer juego se disputa el miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México. A las 19:00 horas, los Charros de Jalisco saltan al campo para enfrentar a los Diablos Rojos del México en una final que marca el cierre de la temporada del Centenario de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Calendario COMPLETO de juegos de la Serie del Rey 2025

El camino de los Charros de Jalisco

Los Charros ganaron a los Sultanes de Monterrey en la Serie de Campeonato del Norte. El Juego 5 en el Walmart Park tuvo tintes de película: Ramiro Peña igualó la pizarra con un cuadrangular monumental, pero Joshua Fuentes silenció a la tribuna con un doblete en la décima entrada que aseguró la victoria 6-4 para Jalisco.

Con esa ofensiva, los tapatíos aseguraron el título de la Zona Norte y finiquitaron la serie 4-1. Sasagi Sánchez y Trevor Clifton se combinaron para frenar la ofensiva regia en los momentos críticos, mientras que Mateo Gil y Willie Calhoun resultaron claves con el bate.

Registro histórico de los Charros

Los Charros regresan a una final después de 54 años , la espera más larga entre los equipos actuales de la LMB.

, la espera más larga entre los equipos actuales de la LMB. Jugarán apenas su tercera serie por el título en la historia. Su marca es 1-1.

Perdieron la final de 1950 ante Algodoneros.



Ganaron la de 1971 ante Saraperos, remontando un 0-3 en la serie.

Sus dos campeonatos llegaron en 1967 y 1971.

Con esta clasificación, Jalisco rompe una de las sequías más importantes del béisbol mexicano pero aún falta la instancia más importante.

El camino de los Diablos Rojos del México

Los actuales campeones del circuito derrotaron 12-6 a los Piratas de Campeche en el Juego 6 de la Serie de Campeonato del Sur. La artillería escarlata explotó con rallies consecutivos en la cuarta, quinta y sexta entrada, sumando 11 carreras que definieron la serie.

Carlos Sepúlveda y José Marmolejos lideraron la ofensiva con tres hits cada uno, mientras que Río Ruiz encendió a la tribuna con un cuadrangular de dos carreras. Jimmy Yacabonis, JC Mejía y Tomohiro Anraku se encargaron de asegurar el triunfo desde el montículo.

Datos de los Diablos Rojos en la final