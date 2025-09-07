Verstappen gana el ‘carrusel’ del Gran Premio de Italia 2025; McLaren le ‘regala’ la victoria

Max Verstappen largó desde la pole el GP de Italia en Monza. (Foto: EFE/EPA/Daniel Dal Zennaro).

“It’s a me, Max”: el histórico Gran Premio de Italia 2025 en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el “Templo de la Velocidad”, ahora fue un “trenecito” en el cual Verstappen (Red Bull) ganó su sexagésima quinta victoria F1 y la tercera del año, seguido de los McLaren Lando Norris y Oscar Piastri.

Monza recibió la decimosexta fecha de la temporada, donde la combinación de estrategias fallidas, sanciones y un ritmo implacable en pista pusieron a Max Verstappen, excompañero de ‘Checo’ Pérez, nuevamente en el centro de la escena.

El momento clave que definió el podio ocurrió en los boxes de McLaren: Norris sufrió una parada lentísima, por un error de un mecánico en pits, que dejó servida la victoria al neerlandés.

Resultados del Gran Premio de Italia 2025: ¿Qué pasó en la carrera en Monza?

Nico Hulkenberg (Sauber) abandonó en la vuelta previa y el español Fernando Alonso (Aston Martin) en la vuelta 25 por un problema en la suspensión tras pasar por un piano de la pista.

Apenas se apagaron los semáforos, Norris se fue al pasto y se quejó por radio de un contacto con Verstappen, pero el neerlandés le regresó la posición. Ollie Bearman y Carlos Sainz se rozaron y casi provocan un Safety Car, pero continuaron la carrera.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) firmó otro fin de semana destacado al finalizar en la octava posición, superó al italiano Andrea Kimi Antonelli. En tanto, el francés Isack Hadjar, piloto de Racing Bulls y reciente protagonista de su primer podio en Zandvoort, protagonizó la remontada más llamativa del día al avanzar nueve posiciones y quedarse con el último punto disponible.

Franco Colapinto (Alpine) tiene cada vez más presión: terminó en la P17 y sigue sin sumar puntos en la temporada.

Leclerc no está feliz con los resultados, de hecho, cuando tuvo una parada temprana en pits cuestionó la estrategia de Ferrari: “Si no estamos bajo amenaza, ¿por qué nos detenemos ahora?“.

Así quedó el GP de Italia:

Max Verstappen, Red Bull Racing Lando Norris, McLaren Oscar Piastri, McLaren Charles Leclerc, Ferrari George Russell, Mercedes Lewis Hamilton, Ferrari Alexander Albon, Williams Gabriel Bortoleto, Kick Sauber Kimi Antonelli, Mercedes Isack Hadjar, Racing Bulls Carlos Sainz, Williams Oliver Bearman, Haas Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Liam Lawson, Racing Bulls Esteban Ocon, Haas Pierre Gasly, Alpine Franco Colapinto, Alpine Lance Stroll, Aston Martin Fernando Alonso, Aston Martin (Abandono) Nico Hulkenberg, Kick Sauber (Abandono)

¿Cómo va el campeonato de pilotos de F1 2025?

Mundial de constructores de F1

McLaren – 617 pts Ferrari – 280 pts Mercedes – 260 pts Red Bull Racing – 239 pts Williams – 86 pts Aston Martin – 62 pts Racing Bulls – 61 pts Kick Sauber – 55 pts Haas – 44 pts Alpine – 20 pts

Próxima parada: GP de Azerbaiyán 2025

Tras la batalla en Monza, la Fórmula 1 se muda a Bakú, donde las rectas interminables y los muros estrechos suelen regalar carreras impredecibles.