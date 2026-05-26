El Factor Ciudadano, listo para el proceso electoral de 2027

El avance democrático de nuestro país es irreversible. No es fácil desecharlo. No depende del gobierno ni de los partidos políticos. Ha sido una larga lucha para la construcción de ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones, que derivó en la consolidación de instituciones que garantizan el voto. El INE y el TRIFE, a pesar de sus modificaciones sexenales, dan fe pública del ejercicio político.

En tiempos difíciles como los actuales, donde la polarización es un fenómeno disgregante y de confrontación y Morena-gobierno busca conservar el poder y hará todo lo que esté a su alcance para lograrlo, tendrá que enfrentarse con la fuerza ciudadana, así como con las organizaciones y partidos políticos de oposición.

Morena no es un partido político, es un movimiento de masas. Es un híbrido ideológico. Está conformado por priistas, panistas, perredistas y miembros de otras corrientes políticas. Es una mezcla de personas añorantes del poder. Es cierto: los partidos políticos en México han sufrido un gran desgaste y desprestigio ante la opinión pública, provocando en sus agremiados desencanto y decepción. Abandonaron la defensa de sus causas. En la práctica, son membretes al servicio de sus dirigentes.

Sin embargo, esta condición de inanición no inhibirá la participación de muchos ciudadanos que no están de acuerdo con el actual gobierno y que buscan nuevas opciones de participación. Los analistas políticos, en su gran mayoría, pronostican un triunfo contundente de Morena. Se olvidan del Factor Ciudadano: la gente sin partido acudirá a votar y podría darse una creciente participación.

Al finalizar el gobierno de Zedillo, el PRI, partido único, tenía la hegemonía política, el gobierno y la gran mayoría de los gobernadores y el Factor Ciudadano hizo posible la transición democrática y la alternancia en el poder.

De nuevo, podrían darse las condiciones para un cambio. Mucha gente no está contenta; la inseguridad y el narcotráfico la agobian. El crecimiento económico se ha reducido, al igual que las opciones de trabajo. Es la oportunidad de que las organizaciones políticas lancen candidatos ganadores de prestigio y arraigo en las comunidades. Sin duda, la lucha electoral se dará por el Congreso.

Morena está haciendo su parte, poniendo filtros para la selección de sus candidatos. En el fondo sabe que podría darse una elección competida y que, con candidatos débiles, pondría en riesgo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por otra parte, Trump, con sus denuncias penales, está debilitando al gobierno.