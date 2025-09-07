F1 EN VIVO HOY Gran Premio de Italia 2025: ¿Dónde y a qué hora ver la carrera en Monza desde México?

El Gran Premio de Italia se corre este domingo en Monza. (Fotos: Shutterstock, EFE).

¡Mamma Mia! La Fórmula 1 está en tierra tifosi: el Autódromo Nacional de Monza, sede del histórico Gran Premio de Italia 2025. Considerado el 'Templo de la Velocidad’, este circuito alberga la decimosexta fecha de la temporada.

El imparable piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) llega como líder sólido de la clasificación (309 puntos) tras su triunfo en el GP de Países Bajos 2025. Lo siguen su compañero Lando Norris (275 puntos) y Max Verstappen (205 puntos).

El australiano, de 24 años, busca convertirse en el primer campeón mundial de su país desde Alan Jones en 1980, mientras que Norris intenta reducir la diferencia tras un abandono en Zandvoort.

Ferrari está desesperado por reivindicarse en casa tras el desastre en Zandvoort, donde ambos autos abandonaron: Charles Leclerc, ‘Il predestinato’, fue chocado por el italiano Andrea Kimi Antonelli y terminó derrotado en el césped; en tanto Lewis Hamilton chocó solo y aparte llega con una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida de Monza.

Charles Leclerc y Lewis Hamiton buscan el podio en casa de Ferrari. (Foto: EFE/EPA/DAVIDE CANELLA).

Fecha y horario en México: ¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Italia 2025?

El GP de Italia 2025 se disputa el 7 de septiembre de 2025 a las 7:00 horas (tiempo central de México) en el Autódromo de Monza, un circuito de 5,793 kilómetros y 11 curvas, diseñado para alcanzar las velocidades más altas del calendario. La carrera es a 53 vueltas.

Este trazado ha albergado la prueba en todas las temporadas de la F1 desde 1950, con excepción de 1980, y es recordado por batallas históricas y récords inquebrantables.

¿Dónde ver el Gran Premio de Italia 2025 en México?

La transmisión en vivo del GP de Italia estará disponible a través de:

FOX Sports Premium: Cobertura completa de prácticas, clasificación y carrera.

Cobertura completa de prácticas, clasificación y carrera. F1TV (streaming): Con suscripción activa, con cámaras exclusivas, radio de pilotos y análisis extendidos.

Con suscripción activa, con cámaras exclusivas, radio de pilotos y análisis extendidos. El Financiero Deportes: Cobertura minuto a minuto.

La carrera en Monza es a 53 vueltas para completar 306.7 kilómetros. (EFE/EPA/DAVIDE CANELLA). (DAVIDE CANELLA/EFE)

Parrilla de salida en Monza: ¿Qué pasó en la clasificación del GP de Italia?

Max Verstappen volvió a brillar en la Fórmula 1 al quedarse con la pole position del GP de Italia 2025, celebrada en el histórico circuito de Monza. El neerlandés de Red Bull firmó su vuelta más rápida en los últimos segundos de la Q3, marcando un nuevo récord del trazado (1:18.792) y arrebatándole la primera posición a Lando Norris.

El inglés de McLaren saldrá segundo, mientras que su compañero Oscar Piastri, actual líder del Mundial, completará el top 3 de la parrilla.

Los Ferrari, que corren en casa, se ubicaron cuarto y quinto con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, aunque el británico cargaba con una sanción que lo relegó posiciones en la parrilla. Esto benefició a Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá octavo pese a no mostrarse del todo satisfecho con el rendimiento de su monoplaza.

George Russell y el rockie Kimi Antonelli pusieron a los Mercedes en la pelea, mientras que debutantes como Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto también lograron destacar en la clasificación.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Italia 2025 en Monza:

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Isack Hadjar (RB) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (RB)

Expectativas y protagonistas del Gran Premio de Italia 2025

McLaren: Favoritos indiscutibles, con Piastri y Norris peleando el título.

Favoritos indiscutibles, con Piastri y Norris peleando el título. Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton): Corren en casa con la obligación de mejorar tras un desastroso GP de Países Bajos. Además, celebran el 50 aniversario del título de Niki Lauda (1975) .

Corren en casa con la obligación de mejorar tras un desastroso GP de Países Bajos. Además, celebran el . Fernando Alonso (Aston Martin): A sus 44 años sigue competitivo y buscará un podio en un circuito donde ya ganó en 2007 y 2010.

A sus 44 años sigue competitivo y buscará un podio en un circuito donde ya ganó en 2007 y 2010. Carlos Sainz (Williams): Quiere revancha tras un mal resultado en Zandvoort. Ya sabe lo que es subir al podio en Monza (2020 y 2023).

Quiere revancha tras un mal resultado en Zandvoort. Ya sabe lo que es subir al podio en Monza (2020 y 2023). Franco Colapinto (Alpine): El argentino encara su décima carrera en F1 y quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.

Datos clave del GP de Italia en Monza

Longitud del circuito: 5,793 km

5,793 km Vueltas totales: 53 (306.7 km)

53 (306.7 km) Neumáticos asignados por Pirelli: C3 (duro), C4 (medio), C5 (blando).

C3 (duro), C4 (medio), C5 (blando). Ganadores históricos: Michael Schumacher y Lewis Hamilton lideran con 5 triunfos cada uno en Monza.

Michael Schumacher y Lewis Hamilton lideran con 5 triunfos cada uno en Monza. Récord de poles: Hamilton es el piloto con más poles (7) en este circuito.

Con información de EFE.