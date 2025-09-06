EN VIVO F1 clasificación Gran Premio de Italia 2025: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la qualy de Monza?

La clasificación del Gran Premio de italia 2025 comienza con Norris, Leclerc y Sains en el top 3 de las prácticas libres. (Foto: EFE)

El Gran Premio de Italia 2025 pone a prueba a los pilotos de la Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, ‘La catedral de la velocidad’, pero antes deben superar la clasificación para definir el lugar en el que largarán.

El GP en Monza se realiza luego del Gran Premio de los Países Bajos, donde Charles Leclerc y Lando Norris abandonaron la carrera, el de Ferrari tras un choque con Antonelli y el de McLaren por problemas con su monoplaza.

Pero eso es pasado y ahora se escribe un nuevo capítulo en la F1, que comenzó el pasado 5 de septiembre con las dos sesiones de las prácticas libres.

El diseño del coche de Ferrari para el Gran Premio de Italia 2025. (Foto: EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO) (DANIEL DAL ZENNARO/EFE)

Transmisión de F1 hoy: ¿Dónde ver la qualy del GP de Italia 2025 EN VIVO?

El Gran Premio de Italia comienza con Oscar Piastri y Lando Norris, pilotos de McLaren, en la cima del campeonato de pilotos de la temporada 2025 de la F1.

Semana tras semana, la clasificación es clave para que los automovilistas se coloquen al frente de la parrilla de salida para tener una mayor oportunidad de sumar puntos.

La transmisión de la qualy en vivo desde México es en el canal de Fox Sports, en la TV de paga, en la aplicación Fox Sports Premium o en la aplicación F1 TV.

En caso de no contar con acceso a ninguna de las opciones anteriores, puedes seguir el minuto a minuto de la clasificación en El Financiero Deportes.

Horario: ¿A qué hora es la clasificación del GP de Italia 2025?

Los horarios de las actividades de la Fórmula 1 a lo largo de la temporada 2025 son muy variados, pues visitan distintos países.

En el caso de la qualy del GP de Italia, el horario de inicio es a las 8:00 a.m. del tiempo del centro de México.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en el Gran Premio de Italia 2025 en la Fórmula 1. (Foto: EFE)

¿Qué pasó en las prácticas libres del Gran Premio de Italia 2025 de la F1?

El Gran Premio de Italia tiene 3 sesiones de prácticas, una a poco de comenzar con la clasificación.

En la primera sesión, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, pilotos de Ferrari, marcaron los mejores dos tiempos. El inglés hizo 1:20.117 y el de Mónaco cono 0-169 más en el reloj, Carlos Sainz, de Williams, completó el podio de la sesión.

Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, también estuvieron entre los primeros cinco.

En la segunda sesión de prácticas libres, Lando Norris tomó la delantera con un tiempo de 1:19.878, Charles Leclerc se mantuvo en la segunda posición a solo 0.083 segundos, mientras que Carlos Sainz nuevamente se colocó tercero, a 0.096 segundos de Norris. Oscar Piastri, líder del campeonato, finalizó en cuarto lugar, y Lewis Hamilton cerró los cinco primeros. Max Verstappen terminó en la sexta posición.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Italia 2025 desde el Autódromo Nacional de Monza está programado para el domingo 7 de septiembre.

El horario de inicio es a las 7:00 a.m. del tiempo del centro de México.