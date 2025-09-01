McLaren ‘arrasa’ con Piastri en la pista... y en fondos de inversiones: Valor se disparará a 4.1 mil mdd

McLaren Racing ganó el campeonato de equipos el año pasado por primera vez en 26 años

McLaren Racing, propietario del equipo de Fórmula Uno que actualmente lidera el campeonato, será valorado en más de 4.1 mil millones de dólares en una venta de participación, según dos personas familiarizadas con el asunto, lo que subraya el continuo optimismo de los inversores sobre el deporte.

Los propietarios de McLaren Group Limited (el fondo soberano de riqueza de Bahréin Mumtalakat y CYVN Holdings con sede en Abu Dhabi) tomarán el control total del equipo de carreras, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir el acuerdo.

Comprarán la participación del 30 por ciento que poseen MSP Sports Capital y otros accionistas minoritarios que adquirieron acciones de McLaren en 2020 por una valoración de 560 millones de libras. El heredero de Walmart, Rob Walton, también invirtió en la ronda, según informó Bloomberg anteriormente.

McLaren Racing y MSP declinaron hacer comentarios. La venta de la participación fue reportada inicialmente por Sky News.

Fórmula 1 aumenta fans e inversores

Se trata de la última valoración excepcional para un equipo de F1, en medio del creciente interés en este deporte por parte de aficionados e inversores.

El equipo Aston Martin está en conversaciones para alcanzar una valoración de aproximadamente 2 mil 400 millones de libras en su última venta de participación, a pesar de estar muy por detrás de los líderes del campeonato.

El deporte ha experimentado un auge bajo la propiedad de Liberty Media, gracias en parte al éxito del programa de Netflix “Fórmula 1: Drive to Survive” , que ha atraído a nuevos aficionados, sobre todo en Estados Unidos.

La reciente película “Fórmula 1: La Película”, protagonizada por Brad Pitt, ha ampliado aún más el atractivo del deporte.

¿Quiénes son los aspirantes de McLaren para ganar el campeonato de pilotos?

Liderados por el director ejecutivo Zak Brown, McLaren Racing ganó el campeonato de equipos el año pasado por primera vez en 26 años.

Los pilotos del equipo, Oscar Piastri y Lando Norris, son actualmente los dos principales aspirantes a ganar el campeonato de pilotos para McLaren por primera vez desde 2008.

Si bien el equipo de F1 se encuentra en un excelente momento, hay mucho trabajo por hacer en el fabricante de autos deportivos de alta gama McLaren Automotive, que es parte del grupo.

CYVN busca revertir años de pérdidas en el fabricante, que atraviesa dificultades económicas.

McLaren ha tenido que recurrir a la financiación de sus accionistas en múltiples ocasiones en los últimos años, vender parte de su colección de coches históricos, desprenderse de su división de tecnologías avanzadas y completar la venta y arrendamiento posterior de su sede en Woking.