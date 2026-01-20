¿Cuánto cuesta ir a la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara? Estos son los precios oficiales

Revelaron los precios para paquetes y boletos individuales de la Serie del Caribe 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Charros de Jalisco, Shutterstock, Serie del Caribe).

La Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará del 1 al 7 de febrero en Guadalajara, con la participación de dos equipos mexicanos, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Los boletos ya están a la venta en modalidad de paquetes y boletos individuales.

Como es común, hay precios diferenciados por fase del torneo, ubicación en el estadio y atractivo del partido, por lo que te contamos todos los detalles de los boletos para esta Serie del Caribe 2026 que se jugará en el Estadio Panamericano de Zapopan, casa de los Charros de Jalisco.

La edición 2026 tendrá un componente histórico para México por sus dos equipos y busca romper una sequía de títulos que se extiende desde 2016. “Si se va a romper la sequía, ahora vamos a tener dos opciones y en casa”, declaró Salvador Escobar Cornejo, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, en entrevista con The Associated Press.

Paquetes para la Serie del Caribe 2026: ¿Cuánto cuestan y qué incluyen?

La oferta de paquetes permite asistir a varios encuentros con un solo pago —algunos con meses sin intereses con tarjetas participantes—, con precios que varían según el número de juegos incluidos y la zona del estadio.

El Paquete Serie del Caribe 2026, que incluye los 13 juegos del torneo, tiene precios que van desde aproximadamente $3,700 hasta $28,600 pesos mexicanos, dependiendo de la localidad. Las opciones más económicas corresponden a bleachers y zonas altas laterales, mientras que los costos más elevados se concentran en VIP, plateas centrales y butacas preferentes.

Para quienes buscan menos partidos, el Paquete Preferencial incluye ocho juegos —inauguración, partidos nocturnos, semifinales y final— con precios que oscilan entre $2,800 y $21,000 pesos, según la zona.

También está disponible el Paquete México, enfocado en los encuentros donde participan México Rojo y México Verde. Incluye siete juegos con precios que van desde $1,800 hasta $13,800 pesos, dependiendo de la sección.

Boletos individuales para la Serie del Caribe 2026: ¿Cuándo cuesta ir a un partido?

Los boletos sueltos para la fase de grupos, incluida la inauguración —el juego México Verde vs Puerto Rico del 1 de febrero— presentan el rango más accesible del torneo.

En esta instancia, los precios van de $190 pesos en bleachers hasta $1,490 pesos en zonas VIP, con una amplia disponibilidad en planta alta, laterales y preferentes, donde los boletos se mueven entre $390 y $860 pesos, según ubicación y sección.

Algunos encuentros específicos —como México Rojo vs Panamá, México Rojo vs Puerto Rico y República Dominicana vs México Verde— manejan una estructura de precios superior.

En estos casos, los boletos van de $290 pesos en bleachers hasta $2,200 pesos en zonas VIP, con localidades intermedias que se ubican entre $590 y $1,290 pesos en áreas laterales, preferentes y plateas.

Semifinales de la Serie del Caribe 2026: Rango de precios

Para las dos semifinales, los precios suben. Las entradas se ofrecen desde $435 pesos en bleachers, mientras que las zonas más altas y laterales se ubican entre $885 y $1,485 pesos.

Las localidades de mejor visibilidad —planta baja, preferente y premier— oscilan entre $1,785 y $2,685 pesos, y los boletos VIP alcanzan los $3,300 pesos.

Final de la Serie del Caribe 2026: ¿Cuándo cuestan las entradas?

La gran final, programada para el 7 de febrero, concentra los precios más altos del torneo. Las entradas van desde $725 pesos en bleachers, mientras que las zonas altas y laterales se mueven entre $1,475 y $2,475 pesos.

En plateas, preferentes y áreas premier, los costos suben de $2,975 a $4,125 pesos, y las localidades VIP se ofertan por $5,500 pesos.

¿Dónde comprar boletos para la Serie del Caribe 2026?

Los boletos para la Serie del Caribe 2026 se podrán comprar mediante el portal de Superboletos, específicamente, en el botón correspondiente a Charros de Jalisco.