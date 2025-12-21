¿Los ‘batearon’? Cuba acusa ‘irrespetuosa exclusión’ de la Serie del Caribe Jalisco 2026

Cuba denuncia que fue excluido de la Serie del Caribe 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE/ Sáshenka Gutiérrez, Serie del Caribe, Federación Cubana de Beisbol y Softbol).

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol calificó como ‘irrespetuosa’ la decisión de excluir a Cuba de la Serie del Caribe 2026, luego del cambio de sede del torneo, que originalmente se disputaría en Venezuela y ahora se celebrará en Guadalajara, México.

En un posicionamiento publicado en la red social X, el organismo deportivo cubano sostuvo que el traslado del torneo a México no justifica la no participación de Cuba, país fundador del certamen caribeño. La entidad subrayó que la decisión afecta compromisos previamente establecidos para su asistencia al evento.

“Consideramos irrespetuosa la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe de Beisbol 2026, que definitivamente se disputará en México”, escribieron en la red social.

De acuerdo con el organismo, la invitación para competir en la edición 2026 se originó cuando Venezuela era la sede oficial y contó con el aval de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), ente rector del torneo. Sin embargo, tras el cambio de escenario, Cuba quedó fuera del cuadro de participantes sin notificación previa.

La Federación Cubana también cuestionó que la CBPC no haya sostenido comunicación directa con la representación isleña sobre una decisión que calificó como de alto impacto para su planificación deportiva.

Según el comunicado, la exclusión “echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumir la participación”, en referencia a los preparativos realizados con antelación para el torneo caribeño.

Guadalajara, nueva sede de la Serie del Caribe 2026: Todo sobre el torneo

La CBPC anunció que Guadalajara, Jalisco, será la sede oficial de la Serie del Caribe 2026, luego de aprobar la propuesta presentada por la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y que incluso tenía otros candidatos como Mazatlán.

El evento marcará el regreso del certamen a esa ciudad, que ya fue anfitriona en 2018, y también como sede emergente.

El cambio se produjo después de que las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana comunicaran su imposibilidad de asistir a Venezuela, debido a situaciones externas ajenas a su control, en un contexto de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y el gobierno venezolano.

Dirigentes de la Liga Mexicana del Pacífico confirmaron que la sede será Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara. Específicamente, en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

La Serie del Caribe no se realiza en Venezuela y se muda a Guadalajara, en México. (Foto: Freepik/seriedelcaribe)

Con esta designación, México organizará la Serie del Caribe por segundo año consecutivo, tras la edición de Mexicali 2025, y alcanzará un récord de 17 ocasiones como país sede dentro de la CBPC. El torneo se desarrollará del 1 al 7 de febrero, como se tenía previsto en el país sudamericano.

La Serie del Caribe se celebra cada febrero con los campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela, aunque en distintas ediciones han participado equipos invitados de Cuba, Colombia, Panamá, Nicaragua, Curazao y Japón.

Este año, sin embargo, se anunció que jugarán República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, además de los dos finalistas de la LMP, quienes clasificarán como México A y México B.

Panamá fue invitado para completar el cuadro de participantes y el segundo participante de México podría quedar fuera si Venezuela, que se ha negado a acudir ante el intempestivo cambio de sede, accede a formar parte del torneo.