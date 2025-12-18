En mi casa y con mi gente: Serie del Caribe Jalisco 2026 se jugará en Guadalajara

La Serie del Caribe no se realiza en Venezuela y se muda a Guadalajara, en México. (Foto: Freepik/seriedelcaribe)

La Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara, Jalisco. El cambio de sede se decidió luego de que México, Puerto Rico y República Dominicana notificaron que no viajarían a Venezuela para participar en el torneo programado originalmente en Caracas.

Salvador Escobar, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana del Pacífico, explicó que la resolución se tomó el pasado 15 de diciembre y se consideró que la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 debía ser uno de los países miembros.

Guadalajara se quedó con la sede, pese a que Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa, también levantaron la mano para recibir al torneo regional de beisbol.

Luis Alberto González, director general de Charros de Jalisco, lamentó que la Serie del Caribe “no se podía llevar a cabo en Venezuela” y destacó la premura con que realizarán el torneo a menos de mes y medio de su arranque.

¿Cuándo y dónde será la Serie del Caribe 2026?

González precisó que la competencia se realizará en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco del 1 al 7 de febrero, mismas fechas en que se tenía planeado para Venezuela.

Las entradas saldrán a la venta —tentativamente la próxima semana— mediante el sitio web de Boletomovil, sistema que abastece habitualmente a los aficionados de Charros de Jalisco.

Al momento, no hay un calendario oficial para los juegos de la Serie del Caribe 2026 y esperan que se dé a conocer lo antes posible.

Con dos equipos mexicanos: Así será el formato de la Serie del Caribe 2026

En esta edición, participarán 5 equipos: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, México A y México B, “vamos a tener, por primera vez, dos equipos mexicanos representados en la Serie del Caribe”, destacaron.

Los dos equipos finalistas de la vigente temporada de la LMP —que finaliza en enero del próximo año— se ganarán el derecho a participar en la Serie del Caribe 2026.

La competencia tendrá el mismo sistema que en Mexicali: ‘Round Robin’ —todos contra todos— para encontrar sus clasificados a semifinales y, los ganadores, llegarán a la gran final.

De acuerdo con un comunicado de la CBPC, hay “miras a la incorporación del equipo campeón de Venezuela” y se invitó a Perú para completar el cuadro de participantes. De este modo, quedaría descartada la participación de ‘México B’, precisaron durante la conferencia de presentación del evento.

No se dieron detalles sobre algunos de los equipos que estaban invitados originalmente a la justa de Caracas: Colombia, Cuba y Japan Breeze, de Japón.

¿Qué pasó con México, PR y Dominicana?

De acuerdo con la CBPC, las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana se dijeron en imposibilidad de asistir al torneo en Venezuela tras una Asamblea General Extraordinaria, sin detallar públicamente los motivos específicos, pero reconocieron que eran circunstancias fuera de su alcance.

La confederación reconoció en su momento la postura de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que presumió tener las condiciones organizativas para celebrar el torneo en Caracas y La Guaira.

Ante ello, la CBPC evaluó las distintas alternativas disponibles, como ocurrió en 2019, cuando la Serie del Caribe fue trasladada de Venezuela a Panamá por motivos políticos.

En 2018, Barquisimeto (Venezuela) era la sede original del torneo pero, por problemas similares, Guadalajara emergió como sede alternativa.

Las tensiones EU-Venezuela impulsadas por Trump

El debate sobre la sede de la Serie del Caribe se dio durante el incremento de las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela. Recientemente, Donald Trump reiteró que no requiere autorización del Congreso para ordenar acciones militares contra supuestos intereses vinculados al narcotráfico en territorio venezolano.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en el Caribe, lo que ha derivado en advertencias a la aviación civil, reducción de vuelos internacionales y suspensión de operaciones de diversas aerolíneas en Venezuela.