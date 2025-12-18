Lo atacaron en una carnicería: Así fue el atentado donde asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona SC

Mario Pineida, futbolista ecuatoriano del Barcelona Sporting Club y exseleccionado nacional, fue víctima de un ataque armado en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por la violencia en Ecuador. El hecho ocurrió a plena luz del día en un local comercial.

Al menos cuatro futbolistas han sido víctimas de ataques armados en lo que va del año en Ecuador. En septiembre murieron a balazos Maicol Valencia y Leandro Yépez —del Exapromo Costa— y Jonathan ‘Speedy’ González —de 22 de Junio—; en noviembre, Miguel Nazareno, futbolista de 16 años, falleció por una bala perdida en Guayaquil.

El caso de Pineida es el primero que involucra a un futbolista de primera división asesinado durante este periodo.

¿Qué le pasó al futbolista Mario Pineida?

El ataque contra Mario Pineida ocurrió el miércoles 17 de diciembre en los exteriores de un local de venta de carne ubicado en la ciudadela Samanes 4, al norte de Guayaquil, según confirmó el Ministerio del Interior de Ecuador. Hasta el sitio acudieron elementos de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con el coronel Édison Palacios, jefe policial de la zona, dos personas que se movilizaban en motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego contra Pineida y dos mujeres, una resultó herida (aparentemente su madre) y otra murió en el lugar.

Tras la difusión del caso, comenzaron a circular versiones que señalaban que la mujer asesinada era pareja del futbolista. Ante ello, Ana Aguilar, esposa de Mario Pineida, emitió un comunicado para desmentir esa información y pidió respeto por su duelo, así como por su integridad y la de sus tres hijos.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del ataque. En las imágenes, difundidas posteriormente en redes sociales, se observa a Pineida —vestido con un pantalón corto blanco, camiseta azul y gorra— saliendo del establecimiento cuando es interceptado por los agresores —uno con casco de motocicleta y el otro gorra— quienes dispararon de forma directa antes de huir.

Según las grabaciones, al percatarse de que uno de los sujetos le apunta con un arma de fuego, Pineida levanta las manos; sin embargo, el atacante le dispara en repetidas ocasiones.

El asesinato de Mario Pineida se produce en un contexto de crisis de seguridad en Ecuador, país que desde 2024 vive bajo un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales.

Durante 2025, Ecuador registra un promedio de un asesinato por hora, con más de 9,000 homicidios contabilizados hasta el cierre del año, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y otros índices.

Un detenido por el asesinato de Mario Pineida

Un presunto implicado en el asesinato de Mario Pineida fue detenido en la provincia del Guayas, informó este jueves la Empresa Pública Municipal de Seguridad de Guayaquil.

De acuerdo con la dependencia, la detención fue resultado de un operativo conjunto con la Policía Nacional, que incluyó allanamientos y labores de seguimiento técnico. A través de su cuenta en la red social X, la entidad señaló que el uso del sistema de videovigilancia permitió identificar las motocicletas utilizadas en el ataque, ocurrido un día antes, y posteriormente ubicar a uno de los presuntos responsables.

Un presunto implicado en la muerte del jugador del Barcelona de Guayaquil Mario Pineida fue detenido. (Foto: EFE/ @Segura Ep). (@Segura EP/EFE)

Barcelona SC lamenta atentado contra Mario Pineida

El Barcelona Sporting Club confirmó “con profundo pesar” la muerte de su jugador mediante un comunicado difundido en sus canales institucionales donde señaló que fue “un atentado en su contra”.

La institución señaló que el hecho dejó a todos sus integrantes profundamente consternados y afirmó que la pérdida enluta a la familia barcelonista: “Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. Dos títulos (ligas ecuatorianas), dos semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario se ganó se parte de la historia del Ídolo. Por todo y más, te recordaremos siempre, Marito”.

Hasta el lugar del ataque acudieron compañeros de equipo, quienes expresaron su solidaridad con los familiares. Diversos clubes del país y organismos del fútbol ecuatoriano también manifestaron públicamente su pésame.

La FEF, la Liga Pro y clubes como Emelec, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Independiente del Valle y Fluminense expresaron sus condolencias a través de comunicados oficiales. En todos los mensajes se reiteró el pésame a la familia del jugador y al Barcelona SC.

El presidente del club guayaquileño, Antonio Álvarez manifestó: “Sigo sin creerlo. Qué desniveles de emociones. Qué golpe más duro. Parece mentira... dejaste una huella imborrable en BSC. Que en paz descanses, Marito”.

¿Quién era Mario Pineida, futbolista asesinado en Ecuador?

Mario Pineida, de 33 años, nació en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. Se desempeñaba como lateral derecho o izquierdo y tuvo una carrera consolidada tanto a nivel de clubes como en selecciones nacionales.

Inició su trayectoria profesional en Independiente del Valle, club en el que militó entre 2010 y 2015. Posteriormente, en 2016, se incorporó al Barcelona de Guayaquil, donde se convirtió en una de las piezas habituales del plantel y logró dos títulos de liga ecuatoriana, además de disputar dos semifinales de la Copa Libertadores.

En 2022, Pineida fue transferido al Fluminense de Brasil, club con el que participó en la temporada en la que el equipo se proclamó campeón carioca. Más tarde, en 2024, jugó para El Nacional de Quito, antes de regresar nuevamente al Barcelona SC, equipo de la costa ecuatoriana en la serie A.

Al momento de su fallecimiento, Pineida entrenaba con el equipo para disputar el último partido del año, programado para el domingo siguiente ante Independiente del Valle.

Participación en la selección ecuatoriana

A nivel internacional, Mario Pineida fue seleccionado nacional desde las categorías juveniles Sub-15 hasta la selección absoluta. Disputó nueve partidos con la selección mayor de Ecuador y su última aparición se dio durante la Copa América 2021, cuando ingresó en los minutos finales del encuentro frente a Brasil en la fase de grupos.

También fue convocado para la Copa América 2015, aunque no tuvo minutos en ese torneo. Su paso por la selección fue reconocido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que lamentó su muerte y condenó la violencia que afecta al país y al fútbol profesional.

Con información de EFE y AP.