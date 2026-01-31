WWE Royal Rumble 2026 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la Batalla Real con Rey Mysterio y Penta?

Estos son los detalles del Royal Rumble 2026 de la WWE. (Foto: AP/WWE)

Comienza las Batallas reales: El Royal Rumble 2026 de la WWE ya está aquí con una cartelera en la que figuran luchadores como Rey Mysterio, Cody Rhodes y Penta Zero Miedo.

El Royal Rumble es uno de los eventos más importantes de la empresa de lucha con sede en Estados Unidos y prepara el camino para WrestleMania.

En esta edición no solo se tienen las Batallas reales, también combates estelares como el de AJ Styles vs. Gunther, quienes pelearon con John Cena en 2025, donde si el perdedor es Styles debe retirarse para siempre de los cuadriláteros.

Royal Rumble se disputa el 31 de enero de 2026. (Foto: www.wwe.com).

¿A qué hora ver Royal Rumble 2026 de la WWE HOY?

Royal Rumble 2026 está programado para este sábado 31 de enero desde el KAFD (King Abdullah Financial District) de Riad, ubicado en Arabia Saudita.

Aunque las peleas de la WWE usualmente son en la noche, esta ocasión por la diferencia de horario, la transmisión comienza durante la tarde.

El inicio del evento es a la 1:00 p.m. del tiempo del centro de México y los combates se extienden hacia la tarde sin un horario fijo para que finalicen.

¿Dónde ver Royal Rumble 2026 de la WWE EN VIVO?

Las peleas de la WWE pertenecientes al Royal Rumble se pueden ver en México únicamente a través de la plataforma de streaming Netflix, la cual requiere de una suscripción con costo.

En el caso de la transmisión en Estados Unidos, se puede ver a través de ESPN.

Si quieres revivir alguna otra edición del Royal Rumble, en la plataforma Netflix están disponibles y para la edición 2026 no va a ser la excepción y en momentos posteriores a su final, lo podrás ver en la app.

Cartelera completa de Royal Rumble 2026 de la WWE

La cartelera completa de Royal Rumble 2026 tiene 4 eventos durante toda la jornada, pero dos de ellos son colosales.

De acuerdo con información de Netflix, estas son las peleas programadas para este evento de la WWE:

Royal Rumble Match (Batalla real varonil)

(Batalla real varonil) Royal Rumble Match (Batalla real femenil)

(Batalla real femenil) Drew McIntyre vs. Sami Zayn por el WWE Championship

por el WWE Championship AJ Styles vs. Gunther (Si Styles pierde, entonces debe retirarse)

¿Quiénes pelean en el Royal Rumble Match varonil?

Rey Mysterio, la leyenda Randy Orton (estrella de la WWE) y Penta Zero Miedo son algunos de los peleadores varoniles que pelean en la Batalla Real. Estos son todos los luchadores en el evento:

Cody Rhodes

Roman Reigns

Gunther

Rey Mysterio

Penta

Dragon Lee

Jey Uso

Solo Sikoa

Bron Breakker

Logan Paul

Austin Theory

Bronson Reed

Je’Von Evans

Oba Femi

Brock Lesnar

Randy Orton

¿Quiénes participan en el Royal Rumble 2026 femenil?

En el caso de las mujeres, esta es la lista de peleadoras de la WWE que combaten en la edición 2026 del Royal Rumble: