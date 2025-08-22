¿Cuándo será la última pelea de John Cena? Esto sabemos sobre el retiro del icono de la WWE

John Cena comenzó su carrera en la lucha libre en el 2000 y ha ganado 17 títulos a lo largo de su trayectoria. (Foto: Shutterstock)

John Cena, el legendario luchador de WWE, se prepara para despedirse de los cuadriláteros, luego de una carrera de 25 años —en los cuales creó su propia llave ‘ajuste de actitud’ y se llevó 17 títulos— con una última pelea.

Para nadie es sorpresa el retiro de John Cena de la WWE, ya que a mediados del año pasado, el ganador de Wrestlemania 41 informó que su carrera en la lucha libre llegaría a su fin en 2025.

“Esta noche anuncio oficialmente mi retiro de la WWE”, comentó durante el evento Money in the Bank de la WWE en Toronto que se realizó en julio de 2024, y a meses de ese suceso, se reveló la fecha de la última pelea de John Cena.

La última pelea de John Cena: Fechas y todo lo que sabemos

El portal de noticias NBC Sports fue el responsable de compartir la fecha en la que se llevará a cabo el enfrentamiento con el cual se despedirá el también actor de la película The Suicide Squad.

El anuncio no se dio de manera directa, debido a que el portal solo compartió que la transmisión de la serie Saturday Night’s Main Event —en donde aparecen superestrellas de la WWE, rivalidades y combates por el campeonato— se realizará por Peacock.

La fortuna de John Cena se estima en 80 millones de dólares. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo) (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo)

No obstante, en el comunicado agregaron: “Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre contará con John Cena en su combate de retiro”, lo que confirma que el boxeador se retirará este año, aunque todavía no hay un anuncio oficial.

Por ahora, no se han brindado más detalles del combate, ya que ni la WWE ni el mismo John Cena han abordado el tema, por lo cual se desconoce quién será el retador y la sede, aunque se espera que el evento tenga lugar en Boston, Massachusetts, cerca de su lugar de nacimiento en West Newbury.

¿Qué ha dicho John Cena sobre su retiro de la WWE?

La fecha de la pelea de John Cena ha tomado por sorpresa; sin embargo, era bien sabido que el luchador tenía planeado retirarse a finales del 2025, tal como compartió en Money in the Bank de Toronto.

En ese momento, indicó que no era una despedida abrupta, sino que a lo largo de este año haría una gran cantidad de presentaciones antes de llegar a la pelea que marcaría su retiro del ring.

“El Royal Rumble 2025 será mi último. El Elimination Chamber 2025 será mi último. Y estoy aquí esta noche para anunciar que, en Las Vegas, WrestleMania 2025 será la última WrestleMania en la que competiré”, comentó.

Luego del anuncio público, John Cena realizó una conferencia de prensa, en la que compartió que su retiro sería definitivo, de acuerdo con declaraciones retomadas por la CNN: “La gente dice que se va y dos años después vuelve. Quiero dejar las cosas claras ahora mismo: terminé. Esto es todo”.

John Cena comenzó su carrera en la lucha libre en los años 2000, se ha llevado el campeonato de la WWE en 17 ocasiones y es una de las estrellas que más veces ha ganado WrestleMania.

Aunque su fama proviene de las luchas, poco a poco ha ido incursionando en la actuación al ser parte de cintas como El marine y Guerra de papás, pero uno de sus papeles más destacados llegó con el antihéroe Peacemaker.

Su primera aparición en el Universo de DC fue en la cinta El escuadrón suicida y su personaje actualmente tiene un spin-off: la serie Peacemaker que estrenó su segunda temporada el 21 de agosto.

John Cena encabezará el Wrestlepalooza: ¿Cuándo será el evento de la WWE?

Antes de llegar a la pelea final, John Cena tiene planeadas otros encuentros, uno de ellos es en el Wrestlepalooza, el primero de una serie de eventos premium transmitidos en ESPN, lo que garantiza una amplia cobertura internacional.

Wrestlepalooza se celebrará el 20 de septiembre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis y dará inicio a las 7 p.m. ET. (5:00 de la tarde, tiempo del centro de México).

Fecha : 20 de septiembre

: 20 de septiembre Lugar : Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis

: Gainbridge Fieldhouse, Indianápolis Hora: 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México

Antes de su retiro, John Cena participará en el Wrestlepalooza. (Fotos: Archivo Cuartoscuro.com / Gemini IA / X @WWE).

Además de John Cena encabezando la cartelera, estarán presentes Cody Rhodes, Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk y Drew McIntyre, lo que asegura enfrentamientos de alto nivel.