¿Cuándo se estrena ‘Peacemaker 2’? Calendario de episodios, dónde ver, horarios y lo que debes saber

Los nuevos episodios de ‘Peacemaker’ estarán disponibles cada jueves en HBO MAX, ¿a qué hora se estrenan? (Foto: Warner Bros. Discovery Press/ Shutterstock)

¡La espera terminó! Nuestro antihéroe favorito de DC está de vuelta con una segunda entrega de Peacemaker, una serie de suma importancia para el universo que están reconstruyendo Peter Safran y el cineasta James Gunn.

La nueva temporada de El Pacificador llega a solo unas semanas del estreno de la película de Superman y nada de esto es coincidencia, pues el mismo director aseguró que el objetivo siempre fue que la cinta condujera directamente a Peacemaker.

“Superman nos lleva a esta serie y luego tenemos la preparación del resto del Universo DC en esta temporada de Peacemaker ; es increíblemente importante”, afirmó Gunn en entrevista con The Hollywood Reporter.

Así que por ningún motivo, puedes perderte esta nueva entrega en la que el luchador profesional John Cena volverá a ponerse el colorido traje y su icónico casco para dar vida a Peacemaker, un antihéroe —creado por Joe Gill y Pat Boyette en 1966—, quien tiene la firme convicción de hacer la paz, sin importar si para ello debe cometer actos violentos o asesinar.

¿Qué pasó en la primera temporada de ‘Peacemaker’?

En caso de que no recuerdes lo que sucedió en la primera temporada, ¡te refrescamos la memoria! En la primera temporada seguimos a Christopher Smith, Peacemaker.

Christopher tiene un origen complejo, debido a que cuando fue niño tuvo una relación tormentosa con su padre, August Smith (Dragón Blanco), un supremacista que lo entrenó con métodos abusivos y lo culpó de la muerte de su hermano.

La segunda temporada de Peacemaker será la antesala de todo lo que sucederá próximamente en el Universo de DC. (Foto: Warner Bros. Discovery Press)

En la primera temporada, Peacemaker se unió al equipo de A.R.G.U.S. para enfrentar el Proyecto Butterfly, una invasión alienígena en la que criaturas con forma de mariposa tomaban el control de humanos. Aunque las intenciones de los invasores no eran necesariamente hostiles, Chris y su grupo decidieron detenerlos.

El cierre de temporada dejó importantes cambios: la revelación de Adebayo sobre los secretos de A.R.G.U.S., la destitución de Amanda Waller y la llegada de Rick Flag Sr. como nuevo director, quien además carga un fuerte resentimiento hacia Peacemaker, pues él asesinó a su hijo en The Suicide Squad.

¿Cuántos capítulos tendrá ‘Peacemaker 2’ y cuándo se estrenan? Calendario oficial completo

La segunda temporada contará con ocho episodios, lanzados semanalmente cada jueves, comenzando por hoy, 21 de agosto. Aquí te dejamos el calendario completo de estrenos de Peacemaker:

Episodio 1 (‘The Ties That Grind’): 21 de agosto de 2025

Episodio 2: 28 de agosto de 2025

Episodio 3: 4 de septiembre de 2025

Episodio 4: 11 de septiembre de 2025

Episodio 5: 18 de septiembre de 2025

Episodio 6: 25 de septiembre de 2025

Episodio 7: 2 de octubre de 2025

Episodio 8: 9 de octubre de 2025

¿Dónde y a qué hora salen los nuevos episodios de ‘Peacemaker 2′?

Los episodios de Peacemaker 2 estarán disponibles todos los jueves mediante la plataforma en streaming HBO MAX. Los capítulos se liberarán a partir de las 7:00 de la noche para México.

Dónde ver : plataforma en streaming HBO MAX

: plataforma en streaming HBO MAX A qué hora: 7:00 de la noche(tiempo del centro de México)

Peacemaker contará con cameos de personajes que se vieron en Superman.(Foto: Warner Bros. Discovery Press) (Katie Yu/HBO Max)

Para verlos, es necesario contar con una suscripción activa y acceso a la plataforma desde dispositivos como smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil.

Segunda temporada de ‘Peacemaker’: De qué trata, elenco y más

James Gunn ha prometido que esta temporada será “más extrema” que la anterior. Se espera un equilibrio entre violencia estilizada, humor negro y un retrato más profundo de la crisis personal de Chris Smith.

El antihéroe estará pasando por una situación emocional compleja: mientras busca ser un héroe ejemplar, su pasado lo persigue, por lo cual deberá enfrentar viejos traumas y tomar decisiones que marcarán su destino.

Además, se espera que Rick Flag Sr. vengue la muerte de su hijo, con lo cual Peacemaker tendrá un nuevo enemigo en su contra. Además, se explorarán los universos de bolsillo.

Al igual que sucedió en Superman, durante la segunda temporada de Peacemaker se hará uso de los universos de bolsillo. (Foto: Warner Bros. Discovery Press) (Katie Yu/Katie Yu/HBO Max)

Sin hacer demasiados spoilers, este es un recurso que previamente se vio en la pantalla grande con Superman: Lex Luthor los utilizaba a su favor, por lo cual es posible que la serie se conecte con otros proyectos del DCU.

“En lugar de propiedades independientes, todo el Universo DC está ahora conectado, como vieron a Peacemaker aparecer en Superman. Creo que lo que se ve en la segunda temporada es solo un avance de esa narrativa”, afirmó John Cena para The Hollywood Reporter.

Lo que respaldó Gunn quien agregó: “Se acercan muchas estrellas invitadas, aparecen muchos personajes que ya conocimos en Superman”, así que prepárate para todo lo que sucederá en esta temporada.

La segunda entrega contará con el regreso de gran parte del elenco original y la incorporación de nuevos personajes clave en el DCU:

John Cena como Christopher Smith / Peacemaker

Jennifer Holland como Emilia Harcourt la agente de A.R.G.U.S.

Steve Agee como John Economos

Danielle Brooks como Leota Adebayo

Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante

Robert Patrick como Auggie Smith / Dragón Blanco

Entre los nuevos rostros se encuentra Frank Grillo como Rick Flag Sr; Sean Gunn como Maxwell Lord; Nathan Fillion como Guy Gardner; Isabela Merced como Hawkgirl, y Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux.