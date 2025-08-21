Capítulos 3 y 4 de ‘Betty, la fea: La historia continúa’ 2025 HOY: ¿A qué hora y dónde ver la temporada 2?

'Betty, la fea: La historia continúa' estrena dos capítulos más este 21 de agosto de 2025. (Fotos: IA / press.amazonmgmstudios.com).

¡Y llegaron los meseros! Esta semana se estrenan un par de capítulos más de la temporada 2 de Betty la fea: La historia continúa, serie que conoce muy bien a los fans de la telenovela colombiana y sabe que, si no suelta los episodios de a poquito, ya habrían visto todos en un solo día.

Yo soy Betty, la fea marcó un antes y un después en la televisión, la nueva producción regresa dos décadas después con gran parte del elenco original, quienes viven nuevos conflictos en Ecomoda y en la vida personal de Beatriz Aurora Pinzón Solano.

La secuela oficial que rompió récords en streaming en su primera temporada y su segunda entrega viene con giros inesperados, peleas familiares, un romance secreto en Cartagena, pleitos empresariales, una boda y hasta un embarazo que nadie pensó.

¿Cuándo salen los capítulos 3 y 4 de ‘Betty, la fea: La historia continúa’ y cuántos episodios serán?

Los capítulos 3 y 4 están disponibles a partir del jueves 21 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m. (hora del centro de México) en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

'Betty, la fea: La historia continúa' tiene 10 episodios en total para la temporada 2. (Foto: Prensa Amazon).

La temporada 2 tiene un total de 10 episodios, liberados en pares cada semana. Este es el calendario oficial de Prime Video para México:

Capítulo 1: Barajar y dar de nuevo – jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 2: Ecoboda – jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 14 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 3: Karmando – jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 4: Ni juntos ni revueltos – jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 21 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 5: Misión, Visión, División – jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 6: Todo o nada – jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 28 de agosto de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 7: No culpes a la lluvia – jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 8: Des-inteligencia artificial – jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 4 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 9: Fuego en el cuartel – jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST)

– jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST) Capítulo 10: Betty es Colombia – jueves 11 de septiembre de 2025, 11:00 p.m. (CST)

¿De qué tratan los nuevos episodios de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

Alerta de spoilers: si no has visto los capítulos 1 y 2, vuelve más tarde porque “el diablo es puerco”.

Los episodios 3 (Karmando) y 4 (Ni juntos ni revueltos) llegan después de que en el arranque de la temporada 2 nos enteramos de que el hombre misterioso con el que Betty se reencontró en Cartagena no era su abogado Esteban Ruiz Castro ni el galán de su pasado Michel Doinel, sino el histérico de toda la vida: Armando Mendoza.

Temerosa de que su hija ‘Mila’ se enoje porque regresó con su ‘ex’, Betty decide ocultarlo y finge tener un romance con su abogado, chisme del cual se entera todo Ecomoda.

Mientras tanto, Armando lidia con los celos del romance ficticio y con el pesar de estar a punto de perder Ecomoda otra vez, ahora ante ‘Nacho’, el hermano inesperado de Marcela Valencia.

El (des)amor ronda en la empresa: Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ sorprendió con la noticia de que está aparentemente embarazada de Nicolás Mora y al fin se casan; además, Freddy se reencuentra con Aura María, quien regresó con un nuevo estatus económico y descubre que ya no la espera su “grillito” del pasado.

¿Dónde puedo ver los episodios de ‘Betty la fea: La historia continúa’?

La telenovela está disponible exclusivamente en Prime Video, en más de 240 países y territorios.

Para acceder, los usuarios necesitan una suscripción activa a Amazon Prime, con un costo de $99 pesos al mes o $899 al año, además del beneficio de un periodo de prueba gratis de 30 días.

Los capítulos pueden verse en cualquier dispositivo con la app oficial: teléfono, tableta, computadora o televisión.

Dicha plataforma también tiene todos los capítulos de Yo soy Betty, la fea (1999-2001)

La serie 'Betty, la fea: la historia continúa' muestra qué pasó con los protagonistas y Ecomoda 20 años después (Foto: Prime vía AP).

Elenco confirmado para la temporada 2 de ‘Betty la fea: La historia continúa’

La producción recupera a gran parte del elenco original que conquistó al público hace más de 20 años, aunque faltan integrantes claves del cuartel como Sofía López (Paula Peña) y Mariana Valdez (María Eugenia Arboleda):

Ana María Orozco – Beatriz Aurora Pinzón Solano

Jorge Enrique Abello – Armando Mendoza Sáenz

– Armando Mendoza Sáenz Natalia Ramírez – Marcela Valencia

– Marcela Valencia Lorna Cepeda – Patricia Fernández

– Patricia Fernández Julián Arango – Hugo Lombardi

– Hugo Lombardi Mario Duarte – Nicolás Mora

– Nicolás Mora Ricardo Vélez – Mario Calderón

– Mario Calderón Luces Velásquez – Bertha Muñoz de González

– Bertha Muñoz de González Marcela Posada – Sandra Patiño

– Sandra Patiño Júlio César Herrera – Freddy Stewart Contreras

– Freddy Stewart Contreras Stefanía Gómez – Aura María Fuentes (regreso esperado al cuartel)

– Aura María Fuentes (regreso esperado al cuartel) Jorge Herrera – Hermes Pinzón Galarza

También tenemos rostros que dan un aire fresco a la historia: