WWE Royal Rumble 2026: Cartelera, fecha, horario y dónde ver EN VIVO

El WWE Royal Rumble 2026 llega este 31 de enero desde Riad, con luchas clave rumbo a WrestleMania 42. (Fotos: Arthur Cauty /Shutterstock, IA Gemini)

El Royal Rumble no es solo un evento más en el calendario de la WWE: es el punto exacto donde comienza a tomar forma el camino hacia WrestleMania. Desde 1988, cada edición ha sido sinónimo de regresos inesperados, oportunidades únicas y combates que cambian carreras.

Este año la edición 39 del evento de lucha libre tiene un ingrediente histórico: por primera vez se celebra fuera de Norteamérica con una cartelera que combina apuestas extremas y campeonatos en juego.

Fecha, horario y sede del WWE Royal Rumble 2026

WWE Royal Rumble 2026 se celebra el sábado 31 de enero en el KAFD (King Abdullah Financial District) de Riad, Arabia Saudita.

La actividad comienza con la cobertura previa a las 11:00 a.m. (tiempo del centro de México), seguida del evento principal a la 1:00 p.m. El cierre de la jornada está previsto con el programa posterior a las 5:00 p.m.

Como antesala, la WWE vive el SmackDown en Riad el viernes 30 de enero de 2026, como parte del mismo fin de semana y en preparación para el Royal Rumble.

¿Dónde ver EN VIVO el Royal Rumble 2026?

El evento se transmite en vivo en:

ESPN: Estados Unidos.

Streaming Netflix: México, América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente.

Cartelera de WWE Royal Rumble 2026

El evento incluye dos luchas Royal Rumble, una masculina y otra femenina, con 30 participantes cada una; ambas siguen el formato de entradas escalonadas y eliminaciones al pasar por encima de la tercera cuerda, y sus ganadores obtienen una oportunidad titular en WrestleMania 42, que se celebrará en Las Vegas los días 18 y 19 de abril.

Además, se disputa el Campeonato Indiscutible de la WWE, con Drew McIntyre defendiendo el título ante Sami Zayn, y un combate especial entre Gunther y AJ Styles, quien pone en juego su carrera profesional.

AJ Styles vs. Gunther: Una lucha donde no hay marcha atrás

Gunther llega con una reputación construida sobre victorias definitivas. En su historial reciente figuran los retiros de Goldberg y John Cena.

Ese contexto encendió la rivalidad con Styles, quien chocó con él el 12 de enero en Raw en un combate marcado por la controversia: Gunther escapó del Calf Crusher al rendirse fuera del ángulo del réferi y, segundos después, conectó un golpe bajo y una Powerbomb para llevarse la victoria.

Posteriormente, Styles le pidió la revancha y la condición fue clara: si quería ese combate, debía poner su carrera sobre la mesa.

AJ Styles pelea contra Gunther. (Foto: www.wwe.com).

Campeonato Indiscutible de la WWE: Drew McIntyre vs. Sami Zayn

El Campeonato Indiscutible de la WWE también tiene protagonismo cuando Drew McIntyre lo defienda ante Sami Zayn.

McIntyre llega como campeón tras imponerse a Cody Rhodes en una Three Stages of Hell Match, mientras que Zayn se ganó su oportunidad tras una ruta complicada: venció a Ilja Dragunov en un combate clasificatorio en SmackDown y luego superó a Randy Orton, Damian Priest y Trick Williams en una Fatal 4-Way Match en Saturday Night’s Main Event.

Sami Zayn nunca ha derrotado a Drew McIntyre en mano a mano, con un récord de 0-12. Aun así, el canadiense llega con un objetivo concreto: convertirse por primera vez en campeón mundial.

Royal Rumble masculino 2026

Entre los luchadores confirmados están:

Roman Reigns

Cody Rhodes

Gunther

Brock Lesnar

Jey Uso

Rey Mysterio

Dragon Lee

Penta

Bron Breakker

Bronson Reed

Logan Paul

Austin Theory

Je’Von Evans

Oba Femi

La lista aún no está cerrada, y como cada año, las sorpresas forman parte de la expectativa.

Royal Rumble se disputa el 31 de enero de 2026. (Foto: www.wwe.com).

Royal Rumble femenino 2026

Las luchadoras confirmadas incluyen a: