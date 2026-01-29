¿Dónde ver la Serie del Caribe 2026? Calendario, roster y juegos de México Rojo y Verde

La Serie del Caribe 2026 se juega en Jalisco con dos representativos nacionales (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Charros de Jalisco, Serie del Caribe).

La Serie del Caribe Jalisco 2026 se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, en Zapopan, con la participación de México Rojo, México Verde, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

El torneo contará con dos representativos mexicanos, una situación inédita que amplía la presencia local en el calendario luego de que no se realizara el torneo en Venezuela.

¿Dónde ver la Serie del Caribe 2026 en vivo por TV y streaming?

La edición número 68 del torneo caribeño se podrá seguir completa y en tiempo real en plataformas de televisión y streaming. En territorio mexicano, la cobertura estará disponible en ESPN y Disney+, con acceso a todos los partidos de fase de grupos, semifinales y final. Además, se podrán seguir los partidos mediante el canal de la Liga Mexicana del Pacífico en YouTube con una suscripción de 149 pesos al mes.

Streaming : Disney+, YouTube

: Disney+, YouTube TV de paga: ESPN

El torneo regresa a Guadalajara por primera vez desde 2018 y se juega por segundo año consecutivo en México. En la edición anterior, celebrada en Mexicali, los Leones del Escogido de República Dominicana se coronaron campeones tras vencer a la novena mexicana en la final.

México buscará romper una sequía de títulos que se extiende desde 2016, ahora con dos equipos en competencia y como anfitrión del torneo. Sobre este escenario, Salvador Escobar Cornejo, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, señaló: “Si se va a romper la sequía, ahora vamos a tener dos opciones y en casa”, en entrevista con The Associated Press.

Calendario de juegos de México Verde en la Serie del Caribe 2026

México Verde debutará el domingo 1 de febrero y tendrá actividad clave durante toda la fase regular:

México Verde vs. Puerto Rico – Domingo 1 de febrero, 1:00 PM (CDMX)

– Domingo 1 de febrero, Panamá vs. México Verde – Martes 3 de febrero, 2:00 PM

– Martes 3 de febrero, México Verde vs. México Rojo – Miércoles 4 de febrero, 7:00 PM

– Miércoles 4 de febrero, República Dominicana vs. México Verde – Jueves 5 de febrero, 7:00 PM

Calendario de juegos de México Rojo en la Serie del Caribe 2026

México Rojo abrirá su participación en horario nocturno y cerrará la fase regular con el clásico nacional:

República Dominicana vs. México Rojo – Domingo 1 de febrero, 7:30 PM

– Domingo 1 de febrero, México Rojo vs. Panamá – Lunes 2 de febrero, 7:00 PM

– Lunes 2 de febrero, México Rojo vs. Puerto Rico – Martes 3 de febrero, 7:00 PM

– Martes 3 de febrero, México Verde vs. México Rojo – Miércoles 4 de febrero, 7:00 PM

Semifinales y final de la Serie del Caribe 2026

Las rondas definitivas se jugarán a partir del viernes 6 de febrero:

Semifinal 1 – Viernes 6 de febrero, 2:00 PM

– Viernes 6 de febrero, Semifinal 2 – Viernes 6 de febrero, 7:00 PM

– Viernes 6 de febrero, Final – Sábado 7 de febrero, 7:00 PM

En caso de que uno o ambos equipos mexicanos avancen a semifinales, jugarán en el horario nocturno, según lo establecido en el calendario oficial.

Roster de México Rojo para la Serie del Caribe 2026

El representativo mexicano estará dirigido por Benjamín Gil y contará con una combinación de experiencia internacional y talento de la LMP.

Catchers: Santiago Chávez, Alexis Wilson, Francisco Córdoba.

Santiago Chávez, Alexis Wilson, Francisco Córdoba. Infielders: Mateo Gil, Michael Wielansky, Willie Calhoun, Christopher Gastélum, Reynaldo Rodríguez, Juan Carlos Gamboa, Connor Hollis.

Mateo Gil, Michael Wielansky, Willie Calhoun, Christopher Gastélum, Reynaldo Rodríguez, Juan Carlos Gamboa, Connor Hollis. Outfielders: Julián Ornelas, Eric Filia, Bligh Madris, Leo Heras, Billy Hamilton.

Julián Ornelas, Eric Filia, Bligh Madris, Leo Heras, Billy Hamilton. Pitchers: Luis Miranda, Manny Bañuelos, Luis Iván Rodríguez, Ronald Medrano, César Gómez, Mario Meza, Miguel Aguilar, Jeff Ibarra, Luis Márquez, Matt Foster, Jesús Cruz, Trevor Clifton, Gerardo Reyes.

Roster de México Verde para la Serie del Caribe 2026

México Verde estará comandado por Lorenzo Bundy y presentará un plantel equilibrado en pitcheo y ofensiva.

Catchers: Juan Uriarte, Alí Solís, Fernando Flores.

Juan Uriarte, Alí Solís, Fernando Flores. Infielders: Luis Verdugo, Joey Meneses, Rodolfo Amador, Ichiro Cano, Víctor Mendoza, Jasson Atondo, Carlos Sepúlveda.

Luis Verdugo, Joey Meneses, Rodolfo Amador, Ichiro Cano, Víctor Mendoza, Jasson Atondo, Carlos Sepúlveda. Outfielders: Allen Córdoba, Estevan Florial, Fernando Villegas, Yadir Drake.

Allen Córdoba, Estevan Florial, Fernando Villegas, Yadir Drake. Pitchers: Rafael Córdova, Manny Barreda, David Reyes, Braulio Torres-Pérez, David Gutiérrez, Sasagi Sánchez, Norman Elenes, Francisco Haro, Odrisamer Despaigne, Wilmer Ríos, Faustino Carrera, Guadalupe Chávez, Miguel Vázquez, Anthony Gose.

¿Cuánto cuesta ir a la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara? Estos son los precios oficiales

Los boletos para la Serie del Caribe Jalisco 2026 ya se encuentran disponibles mediante Boletomovil, en el apartado correspondiente a Charros de Jalisco. Existen paquetes completos, paquetes por equipos y boletos individuales, con precios diferenciados por fase y ubicación.

Paquete completo (13 juegos): de $3,700 hasta $28,600 pesos .

de . Paquete Preferencial (8 juegos): rangos entre $2,800 y $21,000 pesos .

rangos entre . Paquete México (7 juegos): precios de $1,800 a $13,800 pesos.

En fase de grupos, los boletos individuales van desde $190 pesos en bleachers hasta $1,490 pesos en zonas VIP. Para partidos de alta demanda, los precios suben hasta $2,200 pesos.

Las semifinales se ofrecen desde $435 pesos y alcanzan los $3,300 pesos, mientras que la final presenta boletos desde $725 pesos y llega a $5,500 pesos en zonas VIP.