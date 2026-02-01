Campeón del Abierto de Australia 2026: ¿Cuánto dinero se llevó Carlos Alcaraz tras vencer a Djokovic?

El español Carlos Alcaraz venció al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia 2026. (AP Foto/Aaron Favila, IA Gemini)

Carlos Alcaraz salió de Melbourne Park con algo más que un trofeo. El tenista español conquistó por primera vez el Abierto de Australia tras imponerse en la final al serbio Novak Djokovic, en un partido que resolvió con remontada incluida por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5. El resultado le permitió completar los cuatro títulos de Grand Slam y, al mismo tiempo, acceder a un premio económico sin precedentes en el torneo.

La edición 2026 del Australian Open elevó de forma significativa su bolsa de premios y colocó a esta final como una de las más relevantes no solo en lo deportivo, sino también en lo financiero.

El español Carlos Alcaraz sostiene el Norman Brookes Challenge Cup junto al serbio Novak Djokovic que sostiene el plato de subcampeón del Abierto de Australia el domingo primero de febrero del 2026. (AP Foto/Dita Alangkara) (Dita Alangkara/AP)

¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz por su victoria en el Abierto de Australia?

El campeón del Abierto de Australia 2026 recibió 4 millones 150 mil dólares australianos (4,150,000 AUD) por su victoria en Melbourne, lo que equivale a 2,439,311 euros o 50,181,260 pesos mexicanos.

Esta cifra representa un incremento cercano al 19 % respecto a la edición anterior y se enmarca dentro de una bolsa total récord del torneo, que alcanzó los 111.5 millones de dólares.

El premio económico distingue al Australian Open 2026 como el Grand Slam con mayor derrama en la historia, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años y que impacta en los jugadores que avanzan a las rondas finales.

De acuerdo con el desglose oficial del torneo, el subcampeón Novak Djokovic obtuvo 2 millones 150 mil dólares australianos.

El monto de 4.15 millones de dólares australianos que recibió Alcaraz se suma a sus ganancias acumuladas en el circuito profesional, que ya superan los 60 millones de dólares en premios oficiales. El Australian Open 2026 estableció nuevas cifras también para el resto del cuadro:

Un título que reforzó el liderato de Carlos Alcaraz en la ATP

Más allá del aspecto económico, la victoria tuvo consecuencias directas en el ranking. Tras su paso por Australia, Carlos Alcaraz sumó 1,600 puntos ATP, lo que le permitió afianzarse como número uno del mundo. El español alcanzó los 13,650 puntos, con una ventaja de 3,350 unidades sobre el italiano Jannik Sinner, quien quedó eliminado en semifinales.

El murciano, de 22 años, alcanzó además el medio centenar de semanas como líder del ranking y se convirtió en el jugador más joven en completar los cuatro títulos de Grand Slam, con 22 años, ocho meses y 27 días.

El tenista español Carlos Alcaraz es el más joven en lograr los cuatro títulos del Grand Slam. (AP Foto/Mark Baker) (Mark Baker/AP)

Djokovic, pese a la derrota, escaló una posición y se colocó como tercero del mundo con 5,280 puntos, por delante del alemán Alexander Zverev, quien cayó ante Alcaraz en semifinales tras un partido de cinco sets.

Las palabras de Alcaraz tras la final en Melbourne

Después del partido, Alcaraz describió el título como un objetivo largamente perseguido: “Significa muchísimo. Era algo que llevaba buscando mucho tiempo”, afirmó tras recibir el trofeo.

El español reconoció que la final cambió a partir de detalles puntuales y de un ajuste mental tras perder el primer set: “El tenis puede cambiar por un punto, un golpe o una sensación. En el primer set jugué muy bien, pero enfrente tenía a un Novak increíble. En el segundo, algunos errores suyos me dieron calma y creí que el partido podía cambiar si me mantenía fuerte mentalmente”.

Alcaraz se tatuará un canguro en la pierna tras ganar el Abierto de Australia. EFE/EPA/JOEL CARRETT (JOEL CARRETT/EFE)

El número uno del mundo también se refirió al contexto previo al torneo, marcado por dudas externas sobre su rendimiento: “Era una situación nueva para mí, con mucha gente hablando y dudando. Este año llegué con más hambre y ambición, fuerte mentalmente”.

Del otro lado de la red, Novak Djokovic aceptó el resultado con franqueza: “Perdí contra el número uno del mundo y ya un jugador legendario”, declaró en conferencia de prensa.

El serbio, que buscaba su título número 25 de Grand Slam, reconoció que Alcaraz y Sinner están jugando a un nivel superior en la actualidad.

Djokovic subrayó que, pese a la derrota, considera positivo haber llegado a una nueva final en Melbourne: “Voy a seguir presionando y ver si tengo otra oportunidad”, dijo el tenista de 38 años, quien perdió por primera vez una final en el Australian Open tras haber ganado las diez anteriores.

Lo que sigue para Carlos Alcaraz tras ganar en Australia

Tras coronarse campeón del Abierto de Australia, Alcaraz tiene programados los torneos ATP 500 de Rotterdam y Doha, antes de viajar a Estados Unidos para disputar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

El español aseguró que su enfoque seguirá siendo inmediato: “Hablar de ganar los cuatro grandes en un año son palabras mayores. La mejor manera de afrontarlo es ir uno a uno”.

La victoria en Melbourne no solo marcó un hito deportivo, sino que colocó a Carlos Alcaraz como protagonista central del inicio de la temporada 2026, tanto por su rendimiento en la cancha como por el premio económico más alto de su carrera en un solo torneo.

Carlos Alcaraz conmemorará el título del Abierto de Australia con un nuevo tatuaje: un canguro, símbolo del torneo y de su victoria en Australia, y que planea realizarlo en las próximas semanas.

“Va a ser un canguro seguro. Todavía no sé si a la derecha o a la izquierda, pero lo haré pronto”, señaló.

Con información de EFE y AP.