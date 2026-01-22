‘Fórmula 1: Drive to survive’, ¿sin ‘Checo’?: Cuándo se estrena la temporada 8 y dónde ver en México

La antesala de una nueva temporada de la Fórmula 1 está marcada por pruebas de pretemporada, presentaciones de autos y movimientos estratégicos dentro de los equipos. En ese contexto, Netflix vuelve ‘a la pista’ con el estreno de Fórmula 1: Drive to Survive.

A solo unas semanas de que arranque el campeonato mundial 2026 de F1, la plataforma de streaming confirma el lanzamiento de la octava temporada de la serie, una producción que documenta los momentos clave del paddock desde 2019.

El anuncio llega en un momento importante para la categoría reina del automovilismo, ya que el estreno se realizará justo antes del inicio oficial del calendario 2026, con el regreso de ‘Checo’ a la Fórmula 1.

¿Cuándo se estrena la temporada 8 de ‘Drive to Survive’?

La octava temporada de Fórmula 1: Drive to Survive se estrena el 27 de febrero. La fecha fue anunciada por la propia plataforma de streaming, además de los canales oficiales de F1.

El estreno se producirá a pocos días de que arranque formalmente la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo, dentro de un calendario compuesto por 24 rondas.

¿Dónde ver ‘Fórmula 1: Drive to Survive’ en México?

En México, la serie de Drive to Survive estará disponible exclusivamente a través de Netflix, plataforma que posee los derechos globales de distribución del documental.

Como en entregas anteriores, se espera que todos los episodios de la temporada 8 estén disponibles desde el día de su estreno. Los usuarios mexicanos con suscripción de Netflix activa podrán acceder al contenido sin restricciones adicionales.

Todavía no hay información sobre el número de capítulos, ni títulos de cada uno. Esta información se daría a conocer días antes.

La temporada 2025 de Fórmula 1, eje narrativo de la nueva serie

La octava entrega de la serie se enfoca en los acontecimientos de la temporada 2025 de la Fórmula 1, un año marcado no solo por la ausencia de ‘Checo’ Pérez, que salió de Red Bull, también por una competencia intensa tanto en la lucha por el campeonato como en la zona media de la parrilla.

Uno de los ejes centrales será la batalla por el Campeonato de Pilotos, en donde Oscar Piastri se consolidó como uno de los contendientes desde las primeras carreras, mientras que Max Verstappen protagonizó un repunte significativo en la segunda mitad de la temporada, regresando a la pelea por el título.

El desenlace del campeonato y el papel de McLaren

La serie también documenta el momento clave en el que Piastri enfrentó una etapa complicada, mientras su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, quien ganó su primer Campeonato Mundial por una diferencia de apenas dos puntos, definición que se resolvió en la última carrera del año en Abu Dhabi.

Este cierre ajustado se perfila como uno de los episodios centrales de la temporada 8, siguiendo la línea editorial de la serie.

‘Drive to Survive’ y su papel previo al inicio de la temporada 2026

El lanzamiento de la octava temporada de ‘Fórmula 1: Drive to Survive’ se integra al calendario previo al arranque del campeonato 2026, con la integración de Cadillac F1 como el equipo 11 de la parrilla.

Ya está marcado el calendario para el regreso de 'Checo' Pérez en la F1 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cadillac F1).

Los diferentes equipos de Fórmula 1 presentan en las próximas semanas sus monoplazas, posteriormente llega la temporada 8 de Drive to Survive, y después ‘se apagan las luces’ con el Gran Premio de Australia, primera fecha de un calendario que contempla 24 carreras.