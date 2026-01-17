‘A mi manera’: Donovan Carrillo patinará en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 al ritmo de Elvis Presley

Donovan Carrillo realizará su rutina libre en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con canciones de Elvis Presley.

Tras su abanderamiento para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Donovan Carrillo reveló cuáles serán sus rutinas durante su participación en la máxima justa, en donde incluirá temas de Elvis Presley.

Donovan Carrillo clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en septiembre pasado durante el Torneo Clasificatorio de Patinaje Artístico, mismo en donde presentó esta rutina, incluida en su actual temporada.

El patinador artístico originario de Jalisco tendrá dos participaciones en Milano-Cortina 2026, y además del popurrí de Elvis Presley, llevará a la pista algunos ritmos latinos.

“Con la expectativa de hacer el mejor papel posible, creo que el resultado solamente va a ser una consecuencia de todo lo que he estado entrenando y trabajando junto con mi equipo. Vamos a intentarlo con la mejor cara posible y aprender de esta experiencia al máximo, pues solo se vive cada cuatro años”, señaló en un encuentro reciente con medios de comunicación.

Los abanderados por Claudia Sheinbaum, a unos días de su participación en los Juegos Olímpico de Invierno Milano Cortina 2026. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

¿Qué canciones incluirá Donovan Carrillo en su rutina de patinaje artístico?

Antes de comenzar la temporada olímpica, los patinadores eligen su rutina, tanto corta como libre, para presentar tanto en el clasificatorio como en los Juegos Olímpicos de Invierno, a los que llegó Donovan Carrillo por segunda ocasión.

“Me va a servir como retroalimentación, para hacer ajustes y llegar con la mejor estrategia técnica para los Juegos Olímpicos”, mencionó Donovan en un encuentro con medios el pasado 12 de enero, después de la ceremonia de abanderamiento en Palacio Nacional.

Programa corto

Para el programa corto, Carrillo hará una representación de ‘Hip Hip Chin Chin’, con ritmos latinos como samba y salsa, muy populares en rutinas de baile.

“Chin Chin tiene un toque de baile, un toque latino, un toque de fuego. Lo siento dentro de mí cuando estoy en la pista porque es lo que me resulta más familiar. Es lo que he hecho a lo largo de mi carrera y con lo que me siento cómodo”, dijo Carrillo en una entrevista con Olympics.com.

Programa libre

Para su programa largo o libre, Donovan Carrillo bailará con un popurrí de canciones de Elvis Presley, icónico cantante en la historia del rock and roll a nivel mundial.

Comienza con ‘My Way’, da paso a la versión cinematográfica de ‘Trouble’, interpretada por Austin Butler en la película biográfica de Elvis, y concluye con las grabaciones de Presley de ‘Jailhouse Rock’ y ‘A Little Less Conversation’.

Precisamente, el patinador artístico decidió que ‘My way’ (’A mi manera’ en español) fuese la canción con la que inicia todo; resulta muy especial para él a nivel personal gracias a que su abuela materna siempre le pedía que la usara.

“Para mí, elegir este programa fue muy emotivo. Es una canción con la que siempre quise patinar (…) Aunque siempre me encantó, de alguna manera la estaba guardando para un momento especial, y creo que ese momento especial ha llegado con la temporada olímpica”, señaló a Olympics.com en septiembre pasado.

La temporada olímpica comenzó en agosto, y para hacer más especial su rutina libre, busca que este popurrí de Elvis Presley tenga un toque latino. “Creo que esta pasión latina sin duda me ayudará a crear una versión única y diferente de Elvis a lo que se ha visto antes en el patinaje artístico".

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Cuándo compite Donovan Carrillo?

Carrillo Suazo es uno de los cuatro atletas mexicanos que representarán a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se realizarán del 6 al 22 de febrero en Italia.

La participación de Donovan se divide en dos partes: el programa corto y el libre, que se realizan en días diferentes. Hasta el momento, la información disponible es: