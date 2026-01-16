JC Chávez Jr. asegura que pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua: ‘Fue una mala decisión, es imposible ganar’

Aunque Jake Paul le ganó a Julio César Chávez Jr., no corrió con la misma suerte cuando se enfrentó a Anthony Joshua, quien le fracturó la mandíbula al también influencer. Al respecto, el hijo de ‘la leyenda’ opina.

En una conversación con Aldo de Nigris, ganador de La casa de los Famosos México, JC Chávez Jr. analiza la trayectoria de Jake Paul en el boxeo, al que reconoce como buen peleador, pero no el mejor.

Sobre la fractura de mandíbula de Jake Paul, considera que la pelea contra Anthony Joshua lo dejó en desventaja considerable y aquel accidente era algo que se veía venir.

¿Por qué Anthony Joshua le fracturó la mandíbula a Jake Paul?

El creador de contenido Aldo de Nigris compartió la conversación que tuvo con el esposo de Frida Muñoz, al que cuestionó sobre la decisión que tomó Jake Paul para pelear con Anthony Joshua.

“Sí (se pasó con esa decisión). Es imposible que un peso crucero como Jake Paul, que sí, sí sabe boxear pero no es un gran boxeador, vaya a hacer una hazaña que ni siquiera los mejores boxeadores lo han hecho”, aseguró Chávez Jr.

Jake Paul sufrió una "doble fractura de mandíbula" en su derrota ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua. (AP Foto/Lynne Sladky) (Lynne Sladky/AP)

¿Cuál es esa hazaña a la que se refiere? Básicamente, el hecho de enfrentarse a alguien que lo supera en todos los sentidos; desde estatura y peso, hasta experiencia en el deporte de los guantes rojos.

“Son 130, 140 kilos de peso, 2 metros 10 de altura, contra alguien que mide 1.85 y pesa 90 kg normalmente; y aparte el otro es mejor porque fue olímpico, está activo y está más joven, entonces es imposible ganar. De hecho le fue bien (porque) con un solo golpe le quebró la quijada en dos partes“, destacada el excampeón Julio César Chávez Jr.

Durante la pelea, que terminó por nocaut, Jake Paul evitaba a su contrincante al bajar hacia la cintura, lo que calificó el boxeador mexicano como un recurso ‘desesperado’ para que ya no lo golpearan. “No hallaba dónde meterse. O sea, ya quería tirarse para que no le peguen".

Puede que Jake Paul no vuelva a pelear: Julio César Chávez Jr.

Gracias a la fractura de mandíbula de Jake Paul, por la que tuvieron que operarlo de emergencia, es probable que el youtuber no vuelva a subirse a un ring, y si lo hace no sería lo mismo de antes gracias a la lente recuperación y lo delicado de la intervención.

“Puede ser que en 1 año y medio, 2 años, pueda pelear, pero ya no va a ser lo mismo (…) Fue una mala jugada, o sea, mala decisión la que tomó“, señala el hijo de Julio César Chávez.

¿Jake Paul compra las peleas? La clave detrás de su éxito

Próximamente, Chávez Jr. pelea contra Ángel Julián, y en este contexto y el de su enfrentamiento contra Jake Paul, le preguntaron por presuntos amaños o compra de peleas sobre todo en personajes como el influencer, que viven de su imagen en redes.

“Paul no compra las peleas. Por lo menos a mí no me dijeron nada (de una pelea comprada). Y si me hubieran dicho, no hubiera peleado. Así de fácil”, explica.

El éxito de Jake Paul dentro del boxeo profesional es gracias a los contrincantes con los que se enfrentó antes de Anthony Joshua. “El güey ha agarrado los rivales correctos; que el Mike Perry, peleadores de la UFC, boxeadores que no son tan buenos, peleadores retirados, entonces ha ido viéndose bien, aprendido”.