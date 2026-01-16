(VIDEOS) ‘Checo’ Pérez estrena su Cadillac: Así fue el debut del monoplaza con motor Ferrari en Silverstone

El filming day es relevante, ya que los equipos tienen la posibilidad de rodar con sus monoplazas hasta 200 kilómetros. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Cuartoscuro)

A unos días de que Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, revele el livery con el que debutará en la temporada 2026 durante el Super Bowl LX, el equipo estadounidense puso por primera vez su monoplaza en la pista.

El debut del auto —que corre por primera vez con un motor Ferrari— estuvo a cargo del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se unió a Valtteri Bottas y Zhou Guanyu, sus compañeros en la escudería Cadillac, en el circuito de Silverstone.

Por la mañana, Zhou, piloto chino de automovilismo, explicó que tanto sus compañeros como todo el equipo, incluidos los ingenieros, se encuentran en el circuito del Reino Unido, ya que están realizando el shakedown.

Ya está marcado el calendario para el regreso de 'Checo' Pérez en la F1 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cadillac F1).

“Hola, chicos. Estamos en Silverstone para el shakedown del Cadillac F1 Team de la nueva temporada. Emocionados; ya saben, el shakedown es para asegurarse de que el monoplaza esté corriendo”, comentó en un video compartido en las redes sociales de la escudería de Fórmula 1.

Con ‘Checo’ Pérez al volante: ¿Cómo fue el debut del monoplaza de Cadillac?

Luego de que Cadillac le “pidiera prestado” su SF-23 a Ferrari para que ‘Checo’ Pérez realizara las primeras pruebas en pista con su nuevo equipo, la escudería ya cuenta con su propio monoplaza y por primera vez lo puso en acción.

Motorsport, el portal especializado en automovilismo, afirma que el primer piloto en subirse al auto fue el mexicano ‘Checo’ Pérez. Inicialmente, el equipo tuvo algunas complicaciones para salir a la pista; no obstante, poco después lograron encender el motor.

El shakedown o filming day es un momento clave en la pretemporada de la Fórmula 1. Se trata de un día específico en el que los equipos pueden llevar sus monoplazas a un circuito para grabar videos o tomar fotografías con fines publicitarios.

Dado que los autos pueden rodar en pista —hasta un máximo de 200 kilómetros—, las escuderías aprovechan estos días para corroborar que todo funcione correctamente en el monoplaza, tal como explicó Zhou Guanyu.

Más allá del aspecto técnico y de los datos que recaban los ingenieros, el shakedown también es importante para los pilotos. “El shakedown gira en torno a ver si estamos felices y cómodos”, comentó en el video, y destacó la importancia de la retroalimentación y de una buena comunicación con el equipo.

Motorsport agrega que la escudería optó por colocar stickers en las cámaras de los teléfonos de todas las personas que podían filtrar imágenes, con el objetivo de que solo el equipo autorizado de filmación compartiera contenido.

No obstante, en redes sociales ya circulan videos de las primeras vueltas que ‘Checo’ Pérez realizó con el monoplaza de Cadillac, el cual aún luce una decoración tentativa en negro monocromático.

¿Cuándo y dónde son las pruebas de ‘Checo’ con Cadillac F1?

El calendario oficial de la F1 contempla que Cadillac realice sus primeras pruebas en un test privado que se celebrará en Barcelona del 26 al 30 de enero de 2026. Hasta el momento, el monoplaza continuará utilizando la decoración de prueba.

Posteriormente, la escudería planea presentar el livery definitivo el 8 de febrero de 2026 durante la transmisión del Super Bowl LX, un momento que el equipo estadounidense ha calificado como histórico.

Tras el primer test, los equipos tendrán la oportunidad de afinar configuraciones antes del inicio del campeonato en dos sesiones adicionales, programadas de la siguiente manera:

Test 2 Bahréin

Fecha: 11 al 13 de febrero de 2026

Sede: Bahrain International Circuit

Test 3: Bahréin

Fecha: 18 al 20 de febrero de 2026

Sede: Bahrain International Circuit

Finalmente, la temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Australia 2026, donde ‘Checo’ Pérez debutará de manera oficial como piloto titular de la escudería Cadillac.