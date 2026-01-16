‘Estuve a punto de morir’: Julio César Chávez Jr. revela su peor experiencia con las drogas y adicciones

El problema de adicciones de Julio César Chávez Jr. comenzó tras perder una pelea contra Sergio ‘Maravilla’ Martínez en 2012. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

La historia de Julio César Chávez Jr. con las adicciones es extensa e incluso estuvo internado en diferentes anexos; sin embargo, antes de lograr una rehabilitación completa, el boxeador profesional vivió una situación crítica que lo llevó a tocar fondo.

Las adicciones del hijo de Julio César Chávez comenzaron después de una pelea contra Sergio ‘Maravilla’ Martínez en 2012, en la que se disputó el título de campeón del Consejo Mundial de Boxeo, mismo que perdió.

La decepción fue tan fuerte que Chávez Jr. inició con el consumo activo de sustancias ilícitas: “Empecé a tomar mucho, a consumir drogas; fumaba marihuana y tomaba muchas pastillas, porque decía que tenía problemas para dormir”, relató en una conversación con Telediario.

En una charla con la periodista Adela Micha, su padre, el boxeador Julio César Chávez, afirmó que, aunque las pastillas eran para relajarse, mantener la concentración y bajar de peso, su hijo se volvió adicto: “Se tomaba hasta 30 en un día”, aseguró.

Aunque ha pasado tiempo desde que Julio César Chávez Jr. enfrentó problemas de adicciones, en una reciente entrevista con el influencer Aldo de Nigris relató uno de los peores momentos que vivió antes de su rehabilitación.

¿Qué le pasó a Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. compartió con el sobrino de Poncho de Nigris que su estancia en anexos de México no le ayudó realmente a rehabilitarse, ya que aprendió a vivir en dos extremos: privado de su libertad o en una vida de excesos.

Se trata de una etapa que, aunque suele relatar con tranquilidad, sigue siendo complicada para él: “Nadie te va a decir felicidades por haber sido adicto (…) No fueron momentos fáciles. Yo estuve a punto de morirme dos veces por sobredosis”, dijo.

El boxeador —quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas— explicó que vivió problemas de adicción durante ocho años, situación que comenzó con el consumo de pastillas para perder peso.

“Son productos para bajar de peso que te alteran y yo tomaba bastante. También usé durante mucho tiempo todas las drogas: cocaína, marihuana, ketamina. En mis tiempos, de todo”, comentó.

Aunque en distintas ocasiones pasó por momentos difíciles y por anexos, fue una situación específica la que lo hizo tocar fondo. Chávez Jr. aseguró que, a mayor consumo, menos control tenía sobre sí mismo, lo que se sumó a noches constantes de desvelo.

“Se te va la onda. Entre desveladas y más pastillas, llega un momento en el que ya llevas 40 pastillas, ¿me explico?”, señaló. Esa cantidad le ocasionó una drástica pérdida de peso. “Te descompensas y te pones mal. Se te altera el corazón, la presión, y estás a punto de morirte, a veces”, agregó.

Eso fue lo que le ocurrió a él: “Caí en un hospital, estuve a punto de morirme”, relató. El boxeador afirmó que en ese momento les pedía ayuda a los paramédicos, ya que se sentía muy mal.

“Yo les decía: ‘pónganme algo, se me baja, me voy a morir’”, recordó. Sin embargo, el equipo de emergencia le pidió paciencia y le colocó el equipo médico para revisar sus signos vitales.

“La presión estaba como en 300 (…) cuando le vi los ojos le dije: ‘te dije que me iba a morir’”, compartió. Finalmente, recibió atención médica y los doctores lograron estabilizarlo.

“Gracias a Dios no me morí, ya no me pasó nada”, expresó. Tras esta situación y luego de que Julio César Chávez Jr. fue detenido en su domicilio de Sherman Oaks, Estados Unidos, por la portación ilegal de un arma, el boxeador acudió a un programa de rehabilitación.

“Me mandaron a una clínica allá, pero no son encierros (…) vas, haces tu vida, te reintegras a la sociedad, y a mí me ayudó mucho más eso”, explicó. Fue a finales de 2024 cuando Chávez Jr. reapareció rehabilitado e incluso peleó contra el youtuber Jake Paul, previo a su detención más reciente.

¿Julio César Chávez Jr. piensa en el retiro?

En la conversación con el ganador de La Casa de los Famosos México 2025, Julio César Chávez Jr. también comentó que ha pensado en el retiro, el cual podría ocurrir a corto plazo.

“Creo que planeo boxear unos tres años más y ya posiblemente me retire”, señaló, especialmente porque otros boxeadores profesionales se han agotado física y mentalmente tras carreras largas en el deporte.

Julio César Chávez Jr. se prepara para su regreso al ring luego de ser extraditado a México. (Foto: Cuartoscuro/IAGEmini)

“Muchos de ellos, en su momento, se cansaron, peleaban muy seguido y se fastidiaban, además de agotarse mentalmente. Con eso se empieza a pensar que el boxeador está acabado”, afirmó.

Por ahora, Julio César Chávez Jr. tiene planeada una pelea contra Ángel Julián el próximo sábado 24 de enero de 2026, en San Luis Potosí.