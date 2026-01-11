Julio César Chávez aparece junto a Yolanda Andrade y pide ‘no decir calumnias’ sobre ella: ‘No la maten’

Julio César Chávez visitó a Yolanda Andrade y compartió el momento en sus redes. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

‘No crean en calumnias’: Julio César Chávez apareció junto a Yolanda Andrade luego de rumores de someterse a una eutanasia y un ‘secuestro’ de la conductora de TV a manos de su familia, además aprovechó para mencionar las publicaciones falsas acerca de su muerte.

El boxeador mexicano pidió, en el video compartido en redes sociales, a no prestar atención a las cosas que se dicen “por ahí”.

Además, Yolanda Andrade explicó que se encuentra “bien cuidada” y desechó la idea de que su familia la obliga a grabar videos para despistar que supuestamente recibe un mal trato, principalmente de sus hermanos.

“Hola, amigos de México, a todos los amigos que entierran e informan que murió Yolanda Andrade, aquí anda, también está su mamá, su hermano, está más cuerda y sana que yo, la verdad me tiene muy contento de tenerla aquí conmigo”, declaró el papá de Julio César Chávez Jr.

La presentadora de Montse & Joe respondió que dentro de todo se encuentra bien de salud y con deseos de viajar a Sinaloa.

“Estoy fuerte, feliz de hablar contigo, de estar con mi familia. Les mando besos y bendiciones, no mortifiquen a las personas, por favor. Un saludo a Culiacán, Sinaloa (...) aquí estamos bien, sanita y coleando”.

¿Qué ha pasado con Yolanda Andrade?

Desde rumores de la muerte de Yolanda Andrade, hasta una posible solicitud de la eutanasia para la presentadora de TV, han sido de los ‘chismes’ de los cuales fue protagonista.

Además, surgieron ideas de que ella estaba privada de su libertad a manos de su familia, las cuales incrementaron luego de que Gustavo Adolfo Infante dijera que "Me parece la están obligando, a Yolanda Andrade con su vulnerabilidad para hacer este video, no tengo cómo sustentarlo, pero eso creo yo".

La conductora de Montse & Joe también se enfrentó a comentarios negativos, entre ellos el de “ya descansa en paz”, contó en una entrevista con Jorge Carbajal.

Ella aprovechó ese espacio para descartar los rumores de una eutanasia: “No lo voy a hacer, ni nada de eso, solo Dios sabe cuándo es el momento”.

Yolanda Andrade desmintió el rumor de que se iba a someter a una eutanasia. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade padece ELA, que significa esclerosis lateral amiotrófica, la cual afecta el cerebro, principalmente las neuronas responsables de los movimientos voluntarios del cuerpo.

“Mi problema se llama ELA, a veces no puedo hablar, me afecta la voz y todo el cuerpo, me quedo tirada, la luz del teléfono me lastima, yo no puedo contestar”, confirmó en la misma entrevista con Carbajal.

La enfermedad es crónica, ocasiona debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover las extremidades, de acuerdo con Medline Plus.

Las afectaciones avanzan a tal grado que complica la respiración al afectar los músculos de la zona torácica. Entre los principales síntomas se encuentran los siguientes: