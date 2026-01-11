León Larregui arremete contra EU otra vez: ‘México es un país soberano, váyanse a su casa, gringos’

El polémico León Larregui, quien hace unos meses propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum imponer “visa a los gringos”, de nuevo saltó a la conversación política con un mensaje en redes sociales donde pidió la expulsión de estadounidenses del país y destacó: “México es un país soberano”.

La reacción del vocalista de Zoé ocurrió en un contexto marcado por el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump, quien anunció ataques terrestres a carteles mexicanos y aseguró que “los cárteles controlan México”, declaraciones que provocaron una respuesta institucional del gobierno de Sheinbaum y encontraron eco en el ámbito del entretenimiento.

León Larregui reacciona a situación política de Estados Unidos vs. México

Todo comenzó con una publicación en X de Jim Ferguson (@JimFergusonUK), comentarista político británico y excandidato parlamentario por el Partido del Brexit, quien calificó las declaraciones de Trump como una de las afirmaciones de seguridad nacional “más explosivas” de los últimos años.

León Larregui es famoso por sus opiniones políticas. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Según el analista, ya no se trata “sobre fronteras o visados”, el lenguaje utilizado por Trump se asemeja al de una estrategia de contrainsurgencia, al presentar a los cárteles no como criminales comunes, sino como una "fuerza hostil" que representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.

“En términos de Washington, eso no es crimen. Eso es una amenaza a la seguridad nacional”, escribió Ferguson, quien añadió que, de mantenerse esa narrativa, cambiarían elementos clave como la diplomacia, la política fronteriza, la postura militar y la propia relación entre Estados Unidos y México.

“Estamos asistiendo al momento en que la guerra contra las drogas se redefine como algo mucho más peligroso y con consecuencias mucho más graves. Ya no se trata de detener a los contrabandistas. Se trata de si Estados Unidos está preparado para enfrentarse a un poder paralelo que opera en su vecindad“, agregó.

Ante ese mensaje, León Larregui respondió en X con un texto en inglés: “México es un país soberano. ¿Sabes cuántos estadounidenses viven pacíficamente en México? ¿Sabes quiénes son los reyes de los cárteles de la droga en el mundo? Ustedes. Estados Unidos. No mientan ni inventen historias. Los mexicanos lucharemos hasta el final”.

León Larregui destacó la soberanía de México. (Foto: Captura de pantalla).

En su respuesta, el cantante utilizó nuevamente la expresión “Green go home” (Gringos, váyanse a su casa), frase que ha repetido en otras publicaciones relacionadas con la relación bilateral.

Las expresiones de León Larregui se produjeron mientras la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá la coordinación con Estados Unidos, pero sin aceptar ningún tipo de subordinación: “Platicamos, negociamos y trabajamos, pero hay algo que no está a negociación: la independencia y la soberanía de la patria”.

La mandataria destacó que México buscará mantener el diálogo con cualquier país del mundo, particularmente con Estados Unidos, pero subrayó que la relación debe darse en condiciones de igualdad: “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos, somos dos países iguales”.

León Larregui y su historial de mensajes políticos

La participación del músico en debates políticos no es nueva: León Larregui apoyó a Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial y hace unos meses publicó mensajes dirigidos a Claudia Sheinbaum.

“Reinstall the militay duty in Mexico, dear president, we need to be ready @Claudiashein” (Reinstale el servicio militar en México, querida presidenta, necesitamos estar preparados", dijo a Sheinbaum en febrero de 2025, en un mensaje que luego borró.

León Larregui comentó el tema de los aranceles de Estados Unidos en X en febrero de 2025.

El cantante también sugirió exigir visas a ciudadanos estadounidenses, aplicar deportaciones equivalentes y dejar de consumir productos de empresas norteamericanas, además de la sugerencia de cambiar el nombre de las ‘gringas’ por ‘ladronas’ para referirse al platillo de carne al pastor con tortillas de harina.

Su respuesta al mensaje de Jim Ferguson se suma a esa serie de intervenciones, ahora en un contexto marcado por declaraciones de alto nivel sobre seguridad, narcotráfico y la relación entre México y Estados Unidos.

Con información de EFE.