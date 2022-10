Donovan Carrillo cautiva con rutina inspirada en canción ‘Los Luchadores’ de La Sonora Santanera

El patinador artístico Donovan Carrillo sigue causando sensación fuera de México y esta vez lo hizo en Massachusetts, Estados Unidos con una coreografía basada en la lucha libre mexicana.

Donovan Carrillo se presentó este fin de semana en el ISU Grand Prix Skate America, en Norwood, Massachusetts y cautivó a varios espectadores que le aplaudieron y ovacionaron desde el inicio de su rutina.

El patinador olímpico cambió las canciones de Juan Gabriel y al ritmo de Los Luchadores, de La Sonora Santanera, se presentó sobre la pista de hielo con una máscara de luchador y con la icónica señal del exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco.

Carrillo realizó varios giros con sus patines y con la máscara puesta hasta que comenzó a sonar “La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción...”.

Esta es la rutina que presentó Donovan Carrillo🇲🇽 en la Gala de Exhibición del #SkateAmerica2022, en la cual honró parte de nuestra cultura como lo es la Lucha Libre.



¿Les gustó su presentación llamada Los Luchadores Mix? pic.twitter.com/V8ix06nUuY — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 24, 2022

El patinador jalisciense, que portaba un traje negro con detalles en verde, incluyó nuevos temas a su presentación y también realizó un baile al ritmo de Georgia on my mind y What’d I Say de Ray Charles y Sleep de Coke Beats y una mezcla de la banda sonora de las películas de James Bond para su rutina libre.

Donovan Carrillo finalizó en la posición 12, ya que sumó 69.18 puntos en la rutina corta y 119.10 en el programa libre, para un total de 188.28. El primer lugar fue para el estadounidense Ilia Malinin con 280.37 unidades.

“Fue increíble, pero un poco difícil volver a mi trabajo de rutina habitual. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio estaba un poco abrumado”, comentó Donovan Carrillo. “Tuve nuevas oportunidades y experiencias para promover mi deporte en México. Seguiré trabajando para hacerlo mucho mejor la próxima vez”.

Recientemente, el patinador jalisciense, que entrena desde hace 2013 en Guanajuato, fue reconocido con el Premio Estatal del Deporte 2022 en el Bajío.