PSG niega que Mbappé firmó el mayor contrato en la historia del futbol, como revela Le Parisien

El Paris Saint-Germain desmintió los detalles del contrato de Kylian Mbappé filtrados por el diario Le Parisien, al tiempo que denunció un intento de desestabilización en vísperas del duelo de Champions League este martes contra el Maccabi Haifa.

“En vista del artículo sensacionalista publicado ayer sobre el club y uno de sus jugadores, el PSG discrepa sobre el relato y los detalles ofrecidos”, indicaron fuentes del club a la agencia EFE.

Las mismas mostraron su “sorpresa” sobre el hecho de que el artículo fuera publicado a pocas horas de “un importante duelo de Champions League”.

“El PSG no se prestará a hacer más comentarios. Todo el mundo en el club está concentrado de forma positiva en el próximo partido de Champions que tendrá lugar mañana”, agregaron.

¿Cuánto dinero ganará Mbappé con el PSG, según Le Parisien?

La reacción del PSG se produce un día después de que Le Parisien desvelara que si cumple los tres años de contrato que firmó en su renovación, Kylian Mbappé se embolsará 630 millones de euros brutos.

El jugador, añade, tendrá un salario de 72 millones de euros brutos por temporada a los que se suman 180 millones por un bono de firma, divida en tres pagos.

Asimismo, señala que a ellos se suman un bono de fidelidad, de 70 millones el primer año, de 80 el segundo y de 90 en caso de cumplir el tercer año de contrato, algo que, a diferencia de los dos primeros, depende exclusivamente de la voluntad del futbolista.

En total, Mbappé tocaría así al final de su contrato de tres años más de 630 millones de euros brutos, que en netos quedaría en unos 282 millones de euros.

Esto lo convierte en el mayor contrato de la historia del futbol, por delante del que Lionel Messi firmó con el Barça en 2017 (555 millones de euros) o el de Neymar con el PSG el mismo año (267 mde).

Esta cifra difiere un poco con la revelada hace unos meses por The New York Times, la cual no incluyó detalles de los bonos extra y solo mencionó el salario bruto Kylian Mbappé.