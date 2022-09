Qatar 2022: ¿Cuál es la polémica extorsión y ‘brujería’ que implica a Mbappé y Pogba?

Los campeones del mundo Paul Pogba y Kylian Mbappé han protagonizado el mayor escándalo extracancha en el futbol francés desde la polémica extorsión de índole sexual entre Mathieu Valbuena y Karim Benzema que dejó a ambos fuera de la Copa Mundial de 2018 en la que se coronó Francia.

A menos de tres meses del arranque de la Copa Mundial de Qatar 2022 en la que la selección gala defenderá su título, dos de sus máximas figuras están involucradas en una polémica en la que ha tenido que intervenir la policía francesa.

¿Cómo comenzó la polémica entre Pogba y Mbappé?

A finales de agosto de este año, medios franceses informaron que Paul Pogba, exmediocampista del Manchester United y ahora de Juventus, fue extorsionado por un grupo de amigos de la infancia que aseguraban haberle brindado protección a él y a su familia hace algunos años en su natal país.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre las acusaciones de Pogba, quien fue el blanco de un plan orquestado por su hermano Mathias y amigos de la infancia, quienes le exigieron 13 millones de euros.

El futbolista pagó 100 mil euros al grupo, incluyendo a su hermano. Supuestamente Pogba realizó el pago después de que en marzo lo amenazaron hombres armados y que portaban armas en un departamento de París cuando viajó a Francia para un duelo de la selección.

Mathias Pogba aseguró después en redes sociales que el futbolista contrató hace tiempo a un brujo africano para lanzar un ‘mal de ojo’ a su compañero de la selección, Kylian Mbappé. El acusador dijo que presentaría pruebas, pero no lo ha hecho hasta el momento. El jugador de la Juventus supuestamente le dijo a los investigadores que los extorsionadores querían desprestigiarlo.

Mbappé confía en Pogba

Kylian Mbappé ya habló con Paul Pogba después de que se vio implicado en las sórdidas acusaciones involucrando un médico brujo. Este lunes, previo al partido entre PSG y Juventus por la Champions League, el delantero dijo que quiere creer en su compañero de la selección francesa, quien fue extorsionado.

“Hoy prefiero creer en las palabras de mi compañero. Me llamó y me dio su versión de los hechos”, dijo el jugador del PSG. “Es su palabra contra la de su hermano. Él [Paul Pogba] tiene otros problemas y creo que no es momento de añadirle nada. Veremos cómo avanza, estoy bastante alejado de todo”.

Pogba se opera la rodilla en medio de la polémica

A solo una semanas del Mundial de Qatar y en medio de la polémica extorsión de su hermano, Paul Pogba ha decidido este lunes terminar con la terapia conservadora que seguía para recuperarse de su lesión en el menisco de su rodilla derecha y operarse.

“Esta mañana entrenó, luego paró y decidió operarse. Calculo que lo tendremos de regreso en enero, tenemos que ser realistas. Si juega o no el Mundial, no es mi problema”, dijo el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri.

El mediocampista no solamente se perderá el partido ante PSG, también muy probablemente el Mundial con la Selección de Francia en noviembre y diciembre.