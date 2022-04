Donovan Carrillo revela qué sucedió con sus patines en podcast de Juanpa Zurita

Una de las promesas más jóvenes del deporte mexicano es el patinador Donovan Carrillo, quien hace un mes vivió una experiencia que lo dejó fuera del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Montpellier, Francia: el extravío de sus patines en el aeropuerto, los cuales no llegaron a tiempo para su participación.

A propósito, el deportista platicó con Juanpa Zurita de este incidente, considerado uno de los más difíciles en la carrera de Carrillo después de haber tenido una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

Donovan Carrillo habla en el podcast de Juanpa Zurita

Durante el podcast ‘No hagas lo fácil’, Zurita le preguntó a Carrillo la verdadera razón por la cual se retiró del Campeonato Mundial de Patinaje de marzo pasado, y este compartió la serie de situaciones que vivió en su viaje rumbo a Montpellier.

Entre que casi pierde un vuelo de conexión y el extravío de sus maletas, Donovan estuvo varios días ‘varado’, sin saber lo que pasaba con su equipaje y su equipo deportivo, con el cual competiría la semana siguiente.

La travesía de Donovan Carrillo y sus patines

“Como tuvimos una escala en Frankfurt, donde tuvimos muy poco tiempo para conectar el vuelo, mi entrenador y yo corrimos y alcanzamos a subirnos de Frankfurt a París. La cosa es que cuando llegamos a París, por obvias razones de que tuvimos muy poco tiempo de conexión, nuestras maletas no alcanzaron a llegar”, relató el deportista tapatío.

Cuando se informó para saber lo que había sucedido, tuvo que llenar algunas formas para que pudieran enviarle su equipaje, ya que llegarían dos horas después a París y, posteriormente, las enviarían a Montpellier, lugar donde Carrillo y su entrenador, Gregorio Núñez, se hospedarían previo a la competencia.

Sin embargo, les dijeron que las enviarían hasta dos días después porque el sitio no trabajaba sábado y domingo, cuando la competencia sería el día jueves. Estuvo esperando hasta el lunes, pero su equipaje nunca llegó, por lo que volvió a llamar para saber qué sucedía.

“Marco y solamente me dicen ‘ya van de camino’. Por ahí del miércoles me consiguieron unos patines. La bota sí era igual a la que yo uso, pero la cuchilla era diferente. Me dijeron ‘es lo más parecido que hay’”, mencionó Carrillo.

El patinador mexicano relató que intentó trabajar con el material que le habían proporcionado en Francia, pero no logró adaptarse por el poco tiempo que tenía antes de la competencia.

“Intenté hacerlo y dije ‘bueno si no llegan mis patines, voy a hacer el mayor esfuerzo de competir con esto’. Pero tuve muy poco tiempo para adaptarme y la verdad es que cuando estaba patinando sí sentía que incluso estaba poniendo un poco en riesgo mi salud y dije ‘¿Sabes qué? No vale la pena’”, expresó.

Incluso se mencionó esperanzado de que llegaran sus patines el jueves a las ocho de la mañana para poder competir dos horas después, pero esto no pasó y se quedó sin sus patines y sin competencia.

“Desgraciadamente no llegaron sino hasta el día siguiente, así que hablé con las personas que se tienen que avisar por parte de la competencia y decirles que sentía mucho, pero no podía patinar con algo con lo que estuviera poniendo en riesgo mi salud”, finalizó Donovan.