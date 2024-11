Billie Joe, de Green Day, subió al escenario y abrazó a fan que se sentía mal en el Corona Capital 2024

Con su icónica camisa negra, cuello rojo y mucha energía, Billie Joe Armstrong salió al escenario del Corona Capital la noche de este viernes, ya que Green Day fue la banda encargada de cerrar el primer día de actividades en el festival.

Este concierto estuvo lleno de emociones fuertes y mucha nostalgia, ya que la agrupación de punk rock tocó dos de sus álbumes más queridos ‘Dookie’ y ‘American Idiot’; además de una mezcla de canciones de otros discos.

¿Qué pasó durante el concierto de Green Day en el Corona Capital? Billie Joe ayudó a fan

La euforia comenzó cuando las luces que rodeaban al escenario se apagaron y comenzó a sonar “Bohemian Rhapsody” de Queen, seguida de "Blitzkrieg Bop" de Ramones, canciones que calentaron motores para el gran concierto de Green Day.

La noche comenzó con “The American Dream Is Killing Me”, seguida de “Basket Case”, temas en donde los fans comenzaron a brincar al ritmo de las canciones, mientras fuegos pirotécnicos iluminaban el cielo.

Aunque muchos estaban disfrutando del show, que incluyó otros temas como “Welcome to Paradise” y “Longview”, el vocalista de la banda se dio cuenta que algo no estaba bien entre el público.

Luego de asegurarse que su fan se encontraba bien, Green Day invitó a la joven a subir al escenario, ya que vocalista quería darle un abrazo luego del mal momento. (Foto: Captura de pantalla)

Por lo que luego de escuchar los primeros acordes de “She”, Bille Joe paró el concierto para preguntarle a las personas que estaban en el público qué estaba ocurriendo, ya que una joven comenzó a sentirse mal.

Pues algunos de los fans de Green Day estuvieron frente al escenario principal desde que el Corona Capital abrió sus puertas, con el objetivo de ver el concierto desde las primeras filas, a pesar de horas de espera bajo el sol.

Y al iniciar el show, algunos más fueron empujados por las personas que bailaban y brincaban durante cada una de las canciones de Green Day, por lo que el vocalista dejó de tocar y cuestionó: “¿Están todos bien? ¿Alguien se lastimó?”.

Ella no fue a la única fan a la que Billie Joe subió al escenario, ya que invitó a otra joven a cantar con él. (Foto: Captura de pantalla)

Al ver que una joven no la estaba pasando bien, Billie Joe pidió ayuda al equipo de seguridad del Corona Capital: “¿Estás bien? Queremos asegurarnos de que todos estén bien y se diviertan”, dijo el cantante.

Luego de que se aseguró de que la fan se encontraba bien, invitó a la joven a subir al escenario: “¿Pueden levantarla?, ¿estás bien? Déjenme verla. Quiero darte un abrazo”, le dijo el artista.

Así, los miembros del festival de la Ciudad de México ayudaron a la fan a subir al escenario y Billie Joe le dio un abrazo, le volvió a preguntar si todo estaba en orden y la llevó hacia una orilla.

¿Qué canciones tocó Green Day en el Corona Capital 2024?

Luego de esta breve pausa, el concierto continuó con la misma energía, ya que siguieron éxitos como “When I Come Around” y “Know Your Enemy” durante la cual Billie invitó a subir otra fan al escenario para que cantara con él.

Los temas del Dookie llegaron a su fin, y de pronto emergió una enorme mano blanca sosteniendo una granada roja en la parte posterior del escenario, mientras comenzó a sonar ese riff inconfundible de “American Idiot”.

En esta parte del espectáculo, tanto fans como personas que solo acudieron a acompañar a alguien más, comenzaron a disfrutar aún más del show, pues incluyeron canciones muy famosos como “Holiday”, “Boulevard of Broken Dreams” y “Wake Me Up When September Ends”.

Fuegos artificiales, corbatas rojas en todas partes, y nostalgia llenaron el ambiente cuando Green Day tocó su última canción en el Corona Capital: “Good Riddance”, con la cual los estadounidenses se despidieron una vez más de la Ciudad de México.

Antes de este increíble show en el Corona Capital, la última ocasión en la que Green Day se presentó en la Ciudad de México, fue en el 2017, durante el mismo festival de música.

¡Pero no estés triste! Aún quedan dos días llenos de música en esta edición, ya que este sábado y domingo se presentarán artistas como Paul McCartney, Shawn Mendes, Melanie Martínez y New Order.