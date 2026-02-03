América vs. Olimpia: Fechas y horarios de la primera ronda de la Concachampions 2026

Seis equipos de la Liga MX participan en la Concachampions 2026. (Fotos: Cuartoscuro.com / @thechampions / IA Gemini).

La Concachampions 2026 inicia este martes 3 de febrero con la disputa de la primera ronda, una fase que reúne a 22 clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en una serie de partidos de ida y vuelta.

La 61.ª edición de la Copa de Campeones Concacaf cuenta con un total 27 equipos participantes, seis son de la Liga MX: Club América, Deportivo Toluca FC, CF Monterrey, Cruz Azul, Tigres UANL y Pumas UNAM.

Además del campeonato regional, el certamen otorga al campeón un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029 y en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, lo que convierte a cada eliminatoria en un paso determinante dentro del calendario internacional.

¿Quién juega hoy en la Concachampions 2026? Todos los partidos de ida de la primera ronda

Los seis representantes de México en la Concachampions clasificaron a partir de su desempeño en la temporada 2024-25 de la Liga MX.

América accedió al torneo como campeón del Apertura 2024, mientras que Monterrey lo hizo como subcampeón. Toluca obtuvo su boleto tras ganar el Clausura 2025 y cerrar la temporada como el mejor clasificado, condición que además le otorgó pase directo a los octavos de final. Cruz Azul, Tigres y Pumas completaron la lista como los siguientes mejores equipos en la clasificación general de la Liga MX.

A continuación, el calendario completo de los partidos de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026, con fechas y horarios oficiales (tiempo central de México).

Los partidos de vuelta de la primera ronda se disputan los días 10, 11, 12, 24, 25 y 26 de febrero, varios son en estadios de México: Olímpico Universitario, Ciudad de los Deportes, Universitario, BBVA y Cuauhtémoc.

Posteriormente, el torneo continúa con los octavos de final en marzo, cuartos de final en abril, semifinales entre abril y mayo, y la final a partido único el 30 de mayo de 2026.

Olimpia vs. América inician su camino en la Concachampions 2026

Uno de los partidos más relevantes de la Primera ronda de la Concachampions 2026 es el enfrentamiento entre Club Olimpia Deportivo y Club América, programado para este martes 3 de febrero en Tegucigalpa, Honduras.

El partido de ida se disputa en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, también conocido como Estadio Chelato Uclés, a las 8:00 p.m. (tiempo central de México). Este encuentro representa el cuarto cruce histórico entre ambas instituciones dentro del torneo regional.

El Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, llega a este compromiso tras empatar 2-2 ante Juticalpa en el torneo local hondureño, donde ocupa el tercer lugar con cinco puntos. El club es el más laureado de Honduras con 40 títulos de liga y confía en la localía para encarar la serie.

Uno de los jugadores destacados del conjunto hondureño es el delantero Jorge ‘Toro’ Benguché, quien fue el máximo goleador de la Copa Centroamericana con ocho tantos. Desde el entorno del club, la expectativa está puesta en aprovechar el primer partido como local.

En tanto, el América, que suma siete títulos en la historia de la competición, arribó a Tegucigalpa el domingo previo al encuentro. El equipo dirigido por el brasileño André Jardine realizó reconocimiento de cancha un día antes del partido y afronta la serie con una plantilla que incluye a Brian Rodríguez y al guardameta Luis Malagón.

El historial directo en la Concacaf favorece al club mexicano, que ha avanzado en dos de las tres series previas entre ambos equipos. El pase a la siguiente ronda se definirá el 11 de febrero, cuando se dispute el partido de vuelta en territorio mexicano.

Probables alineaciones

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Jonathan Paz, José García, Gabriel Araújo, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez; Carlos Pineda, José Mario Pinto, Jerry Bengtson y Jorge Benguché.Entrenador: Eduardo Espinel.

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian Calderón, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Henry Martín y Brian Rodríguez.Entrenador: André Jardine.

¿Cómo es el formato de la Concachampions 2026?

El formato de competencia de la Copa de Campeones de la Concacaf se mantiene bajo un esquema de eliminación directa, distribuido en cinco fases:

Primera Ronda Octavos de Final Cuartos de Final Semifinales Final

El Club Cruz Azul se coronó en la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 al vencer cinco goles a cero a los Whitecaps, partido llevado a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Las primeras cuatro rondas se disputan a partidos de ida y vuelta, mientras que la Final se juega a un solo encuentro, en el que se define al campeón regional.

En total participan 27 clubes, de los cuales 22 inician su camino desde la Primera Ronda, mientras que cinco equipos avanzan de forma directa a los Octavos de Final, según los criterios de clasificación establecidos por Concacaf.

Los clubes clasificados directamente a los Octavos de Final se incorporarán al torneo en marzo, cuando concluya la Primera Ronda y se definan los cruces de la siguiente fase:

Deportivo Toluca FC , clasificado por su condición de campeón del Clausura 2025 con la mejor clasificación en Liga MX.

, clasificado por su condición de campeón del Clausura 2025 con la mejor clasificación en Liga MX. Seattle Sounders FC , como campeón de la Leagues Cup 2025.

, como campeón de la Leagues Cup 2025. LD Alajuelense , tras coronarse en la Copa Centroamericana 2025.

, tras coronarse en la Copa Centroamericana 2025. Mount Pleasant FA , campeón de la Copa del Caribe 2025.

, campeón de la Copa del Caribe 2025. Inter Miami CF, que aseguró su pase directo al ganar la MLS Cup 2025.

El resto de los clubes accedió a la Concachampions 2026 a través de competencias regionales y ligas nacionales, como la Copa Centroamericana, la Copa del Caribe, la MLS, la Canadian Premier League, la Open Cup de Estados Unidos y el Campeonato Canadiense.

¿Dónde ver la Concachampions 2026?

La Concacaf informó que los partidos de la Copa de Campeones Concacaf 2026 podrán verse a través de distintas plataformas y cadenas, dependiendo de la región:

México: Streaming

Streaming Estados Unidos (español): TUDN y ViX+

TUDN y ViX+ Centroamérica y Caribe: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Canadá: OneSoccer

OneSoccer Sudamérica: Disney+

Disney+ Resto del mundo: Concacaf GO y YouTube (sujeto a restricciones territoriales)

Con información de EFE