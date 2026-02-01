Premios Grammy 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia en México?

La 68ª edición de los Premios Grammy se celebra este 1 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La entrega de los Premios Grammy 2026 se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (Estados Unidos). La ceremonia, considerada la noche más importante de la música, reune a los artistas más influyentes del último año con actuaciones exclusivas, además de homenajes especiales y la entrega de los galardones más codiciados del sector.

De nuevo Trevor Noah es el presenador para la 68ª de la edición de los Grammy, el único reconocimiento musical votado exclusivamente por pares: artistas, compositores, productores, ingenieros y profesionales de la industria que integran la Academia de la Grabación.

¿A qué hora y dónde ver los Grammy 2026 en México HOY?

Para el público en México, la transmisión en vivo de la entrega de los Premios Grammy 2026 inicia a las 6:00 de la tarde, a través de TNT en televisión de paga y mediante la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerá la ceremonia completa en tiempo real.

Previo a la ceremonia televisada, se lleva a cabo la Premiere Ceremony, donde se entregan la mayoría de las estatuillas del día. Esta ceremonia inicia a las 2:30 p.m. (hora de México) y se transmite vía YouTube oficial de la Academia de la Grabación y en live.grammy.com. A las 5:00 p.m. es la transmisión desde la alfombra roja.

Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan las presentaciones

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación del cantante Justin Bieber en el escenario de los Grammy. El canadiense, ganador de dos estatuillas, actúa por primera vez en la ceremonia y llega con cuatro nominaciones: Álbum del Año por Swag, Mejor Interpretación Pop Solista por DAISIES, Mejor Álbum Vocal Pop por Swag y Mejor Interpretación de R&B por YUKON.

También sube al escenario Sabrina Carpenter, quien acumula seis nominaciones, incluidas Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año por Man’s Best Friend. La intérprete de Manchild actuará por segundo año consecutivo en la gala, consolidando su posición como una de las figuras centrales del pop actual.

Artistas confirmados y segmento de Mejor Nuevo Artista

La ceremonia cuenta además con un segmento especial dedicado a Mejor Nuevo Artista, con actuaciones de Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías, todos nominados en la categoría.

A esta lista se suman Clipse y Pharrell Williams, quienes competirán en múltiples rubros por su trabajo en Let God Sort Em Out.

Homenaje In Memoriam con figuras legendarias

Uno de los momentos más emotivos de la noche es el tributo In Memoriam, que rinde homenaje a figuras como D’Angelo, Ozzy Osbourne y Roberta Flack. El segmento incluirá presentaciones de Ms. Lauryn Hill, Post Malone, Slash, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan, Lukas Nelson y Reba McEntire.

Sobre este bloque especial, el director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., afirmó: “El In Memoriam nos recuerda la amplitud de géneros y voces que conforman nuestra comunidad musical, así como a quienes empujaron la música hacia adelante”.

Premios Grammy 2026: Lista completa de nominados

En esta edición, la Academia introdujo dos nuevas categorías: Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Diseño de Portada, ampliando el reconocimiento a distintas disciplinas creativas. A continuación, la lista de nominados a los Premios Grammy 2026.

Campo General

Grabación del Año

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

WILDFLOWER – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

luther – Kendrick Lamar With SZA

The Subway – Chappell Roan

APT. – ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

MUTT – Leon Thomas

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

APT – ROSÉ, Bruno Mars

DtMF – Bad Bunny

Golden – HUNTR/X

Luther – Kendrick Lamar With SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

WILDFLOWER – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Producción y Composición

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Pop, Dance y Música Electrónica

Mejor Interpretación Pop Solista

DAISIES – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden – HUNTR/X

Gabriela – KATSEYE

APT – ROSÉ, Bruno Mars

30 For 30 – SZA Featuring Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

SWAG – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

MAYHEM – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2 – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

No Cap – Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

SPACE INVADER – KAYTRANADA

VOLTAGE – Skrillex

End Of Summer – Tame Impala

Mejor Grabación de Dance Pop

Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra – Lady Gaga

Midnight Sun – Zara Larsson

Just Keep Watching – Tate McRae

Illegal – PinkPantheress

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica

EUSEXUA – FKA twigs

Ten Days – Fred again..

Fancy That – PinkPantheress

Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL

F— U SKRILLEX... – Skrillex

Mejor Grabación Remezclada

Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Don’t Forget About Us (KAYTRANADA Remix)

A Dreams A Dream (Ron Trent Remix)

Galvanize (Chris Lake Remix)

Golden (David Guetta REM/X)

Rock, Metal y Música Alternativa

Mejor Interpretación Rock

Amyl and The Sniffers

Linkin Park

Turnstile

Hayley Williams

YUNGBLUD

Mejor Interpretación Metal

Dream Theater

Ghost

Sleep Token

Spiritbox

Turnstile

Mejor Canción de Rock

As Alive As You Need Me To Be

Caramel

Glum

NEVER ENOUGH

Zombie

Mejor Álbum de Rock

private music – Deftones

I quit – HAIM

From Zero – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Idols – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Bon Iver

The Cure

Turnstile

Wet Leg

Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs Of A Lost World – The Cure

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

R&B, Rap y Poesía

Mejor Interpretación R&B

Justin Bieber

Chris Brown

Kehlani

Leon Thomas

Summer Walker

Mejor Interpretación R&B Tradicional

Durand Bernarr

Lalah Hathaway

Ledisi

SZA

Leon Thomas

Mejor Canción R&B

Folded

Heart Of A Woman

It Depends

Overqualified

YES IT IS

Mejor Álbum de R&B Progresivo

BLOOM – Durand Bernarr

Adjust Brightness – Bilal

LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad

Access All Areas – FLO

Come As You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor Álbum de R&B

BELOVED – GIVĒON

Why Not More – Coco Jones

The Crown – Ledisi

Escape Room – Teyana Taylor

MUTT – Leon Thomas

Mejor Interpretación Rap

Cardi B

Clipse

Doechii

Kendrick Lamar

Tyler, The Creator

Mejor Interpretación de Rap Melódico

Fridayy

JID

Kendrick Lamar

Terrace Martin

PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor Canción de Rap

Anxiety

The Birds Don’t Sing

Sticky

TGIF

tv off

Mejor Álbum de Rap

Let God Sort Em Out – Clipse

GLORIOUS – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Poesía de Voz Hablada

Queen Sheba

Marc Marcel

Omari Hardwick & Anthony Hamilton

Saul Williams

Mad Skillz

Jazz, Pop Tradicional e Instrumental

Mejor Interpretación de Jazz

Lakecia Benjamin

Chick Corea

Samara Joy

Michael Mayo

Nicole Zuraitis

Mejor Álbum Vocal de Jazz

Elemental – Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap

We Insist 2025 – Terri Lyne Carrington

Portrait – Samara Joy

Fly – Michael Mayo

Live at Vic’s Las Vegas – Nicole Zuraitis

Mejor Álbum Instrumental de Jazz

Trilogy 3 — Live – Chick Corea

Southern Nights – Sullivan Fortner

Belonging – Branford Marsalis Quartet

Spirit Fall – John Patitucci

Fasten Up – Yellowjackets

Mejor Álbum de Conjunto de Jazz Grande

The 8-Bit Big Band

Christian McBride Big Band

Danilo Pérez & Bohuslän Big Band

Deborah Silver & The Count Basie Orchestra

Sun Ra Arkestra

Kenny Wheeler Legacy

Mejor Álbum de Jazz Latino

Paquito D’Rivera

Arturo O’Farrill (Influencers)

Arturo O’Farrill (Mundoagua)

Gonzalo Rubalcaba

Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

Ambrose Akinmusire

Robert Glasper

Brad Mehldau

Nate Smith

Immanuel Wilkins

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Laila Biali

Jennifer Hudson

Elton John & Brandi Carlile

Lady Gaga

Laufey

Barbra Streisand

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

ARKAI

Gerald Clayton

Béla Fleck

Bob James & Dave Koz

Charu Suri

Mejor Álbum de Teatro Musical

Buena Vista Social Club

Death Becomes Her

Gypsy

Just In Time

Maybe Happy Ending

Country y Raíces Americanas

Mejor Interpretación Country Solista

Tyler Childers

Shaboozey

Chris Stapleton

Zach Top

Lainey Wilson

Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo

Miranda Lambert & Chris Stapleton

Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson

Margo Price & Tyler Childers

Shaboozey & Jelly Roll

George Strait & Chris Stapleton

Mejor Canción Country

Bitin’ List

Good News

I Never Lie

Somewhere Over Laredo

A Song To Sing

Mejor Álbum Country Tradicional

Dollar A Day – Charley Crockett

American Romance – Lukas Nelson

Oh What A Beautiful World – Willie Nelson

Hard Headed Woman – Margo Price

Ain’t In It For My Health – Zach Top

Mejor Álbum Country Contemporáneo

Patterns – Kelsea Ballerini

Snipe Hunter – Tyler Childers

Evangeline Vs. The Machine – Eric Church

Beautifully Broken – Jelly Roll

Postcards From Texas – Miranda Lambert

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

Jon Batiste

I’m With Her

Jason Isbell

Alison Krauss & Union Station

Mavis Staples

Mejor Interpretación Americana

Sierra Hull

Maggie Rose & Grace Potter

Mavis Staples

Molly Tuttle

Jesse Welles

Mejor Canción de Raíces Americanas

Ancient Light

BIG MONEY

Foxes In The Snow

Middle

Spitfire

Mejor Álbum de Americana

Jon Batiste

Larkin Poe

Willie Nelson

Molly Tuttle

Jesse Welles

Mejor Álbum de Bluegrass

Michael Cleveland & Jason Carter

Sierra Hull

Alison Krauss & Union Station

The Steeldrivers

Billy Strings

Mejor Álbum de Blues Tradicional

Buddy Guy

Taj Mahal & Keb’ Mo’

Maria Muldaur

Charlie Musselwhite

Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

Joe Bonamassa

Samantha Fish

Eric Gales

Robert Randolph

Southern Avenue

Mejor Álbum de Folk

Rhiannon Giddens & Justin Robinson

Patty Griffin

I’m With Her

Jason Isbell

Jesse Welles

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales

Corey Henry

Preservation Brass

Kyle Roussel

Trombone Shorty

Tributo a King Of Zydeco

Gospel y Música Cristiana Contemporánea

Mejor Interpretación / Canción Gospel

Kirk Franklin

Tasha Cobbs Leonard & John Legend

Jonathan McReynolds & Jamal Roberts

Pastor Mike Jr.

CeCe Winans

Mejor Interpretación / Canción de Música Cristiana Contemporánea

Elevation Worship

Forrest Frank

Brandon Lake & Jelly Roll

Lecrae

Darrel Walls & PJ Morton

Mejor Álbum de Gospel

Yolanda Adams

Tasha Cobbs Leonard

Tamela Mann

Tye Tribbett

Darrel Walls & PJ Morton

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

Forrest Frank

Israel & New Breed

Brandon Lake

Lecrae

Tauren Wells

Mejor Álbum de Gospel de Raíces

Brooklyn Tabernacle Choir

Gaither Vocal Band

The Isaacs

Karen Peck & New River

Candi Staton

Latina, Global, Reggae y New Age

Mejor Álbum de Pop Latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – KAROL G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Y ahora qué – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Mixteip – J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado – Feid

NAIKI – Nicki Nicole

EUB DELUXE – Trueno

SINFÓNICO — En Vivo – Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

Genes Rebeldes – Aterciopelados

ASTROPICAL – Bomba Estéreo

PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM – Los Wizzards

Novela – Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

MALA MÍA – Fuerza Regida

Y Lo Que Viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Palabra De To’s - Seca – Carín León

Una Tuya Y Una Mía – Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

Fotografías – Rubén Blades

Raíces – Gloria Estefan

Clásicos 1.0 – Grupo Niche

Bingo – Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

Bad Bunny

Ciro Hurtado

Angélique Kidjo

Yeisy Rojas

Shakti

Anoushka Shankar

Mejor Interpretación de Música Africana

Burna Boy

Davido

Eddy Kenzo

Ayra Starr

Tyla

Mejor Álbum de Música Global

Siddhant Bhatia

Burna Boy

Youssou N’Dour

Shakti

Anoushka Shankar

Caetano Veloso & Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

Lila Iké

Vybz Kartel

Keznamdi

Mortimer

Jesse Royal

Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto

Kirsten Agresta-Copely

Cheryl B. Engelhardt

Jahnavi Harrison

Carla Patullo

Chris Redding

Infantil, Comedia, Audio y Medios Visuales

Mejor Álbum de Música Infantil

Ageless: 100 Years Young – Joanie Leeds & Joya

Buddy’s Magic Tree House – Mega Ran

Harmony – FYÜTCH & Aura V

Herstory – Flor Bromley

The Music Of Tori And The Muses – Tori Amos

Mejor Álbum de Comedia

Bill Burr

Sarah Silverman

Ali Wong

Jamie Foxx

Nate Bargatze

Mejor Grabación de Libro de Audio, Narración y Narración de Historias

Kathy Garver

Trevor Noah

Ketanji Brown Jackson

Dalai Lama

Fab Morvan

Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales

A Complete Unknown

F1® The Album

KPop Demon Hunters

Sinners

Wicked

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Cine y TV)

How To Train Your Dragon

Severance: Season 2

Sinners

Wicked

The Wild Robot

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Medios Interactivos

Avatar: Frontiers of Pandora

Helldivers 2

Indiana Jones And The Great Circle

Star Wars Outlaws

Sword of the Sea

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

As Alive As You Need Me To Be

Golden

I Lied to You

Never Too Late

Pale, Pale Moon

Sinners

Mejor Video Musical

Manchild – Sabrina Carpenter

So Be It – Clipse

Anxiety – Doechii

Love – OK Go

Young Lion – Sade

Mejor Película Musical

Devo

Live At The Royal Albert Hall

Relentless

Music By John Williams

Piece By Piece

Empaque, Notas e Histórico

Mejor Diseño de Empaque

OK Go

Mac Miller

Duran Duran

Tsunami

Sequoia

Mac Miller (Picture Disc)

Bruce Springsteen

Mejor Portada de Álbum

Tyler, The Creator

Djo

Bad Bunny

Perfume Genius

Wet Leg

Mejor Notas de Álbum

Buck Owens

Anouar Brahem

Amanda Ekery

Sly & The Family Stone

Wilco

Miles Davis

Mejor Álbum Histórico

Joni Mitchell

Nick Drake

Roots Rocking Zimbabwe

Super Disco Pirata

Doc Pomus

Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos

Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico

All Things Light – Cam

Arcadia – Alison Krauss

For Melancholy Brunettes – Japanese Breakfast

That Wasn’t A Dream – Pino Palladino & Blake Mills

Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico

Sandbox Percussion

Franz Welser-Möst

Boston Symphony Orchestra

Third Coast Percussion

Trio Mediæval

Productor del Año, Clásico

Blanton Alspaugh

Sergei Kvitko

Morten Lindberg

Dmitriy Lipay

Elaine Martone

Mejor Álbum de Audio Inmersivo

Duckwrth

Justin Gray

Tributo a Astor Piazzolla

Tearjerkers

Trio Mediæval

Mejor Composición Instrumental

First Snow

Live Life This Day

Lord, That’s A Long Way

Opening

Train To Emerald City

Why You Here

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella

Be Okay

A Child Is Born

Fight On

Super Mario Praise Break

Mejor Arreglo, Instruments and Vocales

Big Fish

How Did She Look

Keep An Eye On Summer

Something In The Water

What A Wonderful World

Música Clásica

Mejor Interpretación Orquestal

National Philharmonic

Boston Symphony Orchestra

Simón Bolívar Symphony Orchestra

The Philadelphia Orchestra

San Francisco Symphony

Mejor Grabación de Ópera

Intelligence

An American Soldier

Adoration

Trade & Mary Motorhead

Grounded

Mejor Interpretación Coral

Conspirare

Los Angeles Master Chorale (Childs)

The Crossing

Los Angeles Master Chorale (Ortiz)

The Clarion Choir

Mejor Interpretación de Música de Cámara / Ensamble Pequeño

Alarm Will Sound

Neave Trio

Lili Haydn & Paul Cantelon

Mak Grgić & Mateusz Kowalski

Third Coast Percussion

Mejor Solista Instrumental Clásico

Curtis Stewart

Mary Dawood Catlin

Adam Tendler

Han Chen

Yo-Yo Ma

Yuja Wang

Mejor Álbum Vocal Solista Clásico

Allison Charney

Sidney Outlaw

Devony Smith

Susan Narucki

Theo Hoffman

Amanda Forsythe

Mejor Compendio Clásico

Cerrone: Don’t Look Down

The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II

Ortiz: Yanga

Seven Seasons

Tombeaux

Mejor Composición Clásica Contemporánea