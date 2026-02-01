Premios Grammy 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia en México?

La entrega de los Premios Grammy 2026 se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (Estados Unidos). La ceremonia, considerada la noche más importante de la música, reune a los artistas más influyentes del último año con actuaciones exclusivas, además de homenajes especiales y la entrega de los galardones más codiciados del sector.
De nuevo Trevor Noah es el presenador para la 68ª de la edición de los Grammy, el único reconocimiento musical votado exclusivamente por pares: artistas, compositores, productores, ingenieros y profesionales de la industria que integran la Academia de la Grabación.
¿A qué hora y dónde ver los Grammy 2026 en México HOY?
Para el público en México, la transmisión en vivo de la entrega de los Premios Grammy 2026 inicia a las 6:00 de la tarde, a través de TNT en televisión de paga y mediante la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerá la ceremonia completa en tiempo real.
Previo a la ceremonia televisada, se lleva a cabo la Premiere Ceremony, donde se entregan la mayoría de las estatuillas del día. Esta ceremonia inicia a las 2:30 p.m. (hora de México) y se transmite vía YouTube oficial de la Academia de la Grabación y en live.grammy.com. A las 5:00 p.m. es la transmisión desde la alfombra roja.
Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan las presentaciones
Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación del cantante Justin Bieber en el escenario de los Grammy. El canadiense, ganador de dos estatuillas, actúa por primera vez en la ceremonia y llega con cuatro nominaciones: Álbum del Año por Swag, Mejor Interpretación Pop Solista por DAISIES, Mejor Álbum Vocal Pop por Swag y Mejor Interpretación de R&B por YUKON.
También sube al escenario Sabrina Carpenter, quien acumula seis nominaciones, incluidas Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año por Man’s Best Friend. La intérprete de Manchild actuará por segundo año consecutivo en la gala, consolidando su posición como una de las figuras centrales del pop actual.
Artistas confirmados y segmento de Mejor Nuevo Artista
La ceremonia cuenta además con un segmento especial dedicado a Mejor Nuevo Artista, con actuaciones de Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías, todos nominados en la categoría.
A esta lista se suman Clipse y Pharrell Williams, quienes competirán en múltiples rubros por su trabajo en Let God Sort Em Out.
Homenaje In Memoriam con figuras legendarias
Uno de los momentos más emotivos de la noche es el tributo In Memoriam, que rinde homenaje a figuras como D’Angelo, Ozzy Osbourne y Roberta Flack. El segmento incluirá presentaciones de Ms. Lauryn Hill, Post Malone, Slash, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan, Lukas Nelson y Reba McEntire.
Sobre este bloque especial, el director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., afirmó: “El In Memoriam nos recuerda la amplitud de géneros y voces que conforman nuestra comunidad musical, así como a quienes empujaron la música hacia adelante”.
Premios Grammy 2026: Lista completa de nominados
En esta edición, la Academia introdujo dos nuevas categorías: Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Diseño de Portada, ampliando el reconocimiento a distintas disciplinas creativas. A continuación, la lista de nominados a los Premios Grammy 2026.
Campo General
Grabación del Año
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- WILDFLOWER – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- luther – Kendrick Lamar With SZA
- The Subway – Chappell Roan
- APT. – ROSÉ, Bruno Mars
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- MUTT – Leon Thomas
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Canción del Año
- Abracadabra – Lady Gaga
- Anxiety – Doechii
- APT – ROSÉ, Bruno Mars
- DtMF – Bad Bunny
- Golden – HUNTR/X
- Luther – Kendrick Lamar With SZA
- Manchild – Sabrina Carpenter
- WILDFLOWER – Billie Eilish
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Producción y Composición
Productor del Año, No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año, No Clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Pop, Dance y Música Electrónica
Mejor Interpretación Pop Solista
- DAISIES – Justin Bieber
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Disease – Lady Gaga
- The Subway – Chappell Roan
- Messy – Lola Young
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- Golden – HUNTR/X
- Gabriela – KATSEYE
- APT – ROSÉ, Bruno Mars
- 30 For 30 – SZA Featuring Kendrick Lamar
Mejor Álbum Vocal Pop
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- MAYHEM – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2 – Teddy Swims
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- No Cap – Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER – KAYTRANADA
- VOLTAGE – Skrillex
- End Of Summer – Tame Impala
Mejor Grabación de Dance Pop
- Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra – Lady Gaga
- Midnight Sun – Zara Larsson
- Just Keep Watching – Tate McRae
- Illegal – PinkPantheress
Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica
- EUSEXUA – FKA twigs
- Ten Days – Fred again..
- Fancy That – PinkPantheress
- Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL
- F— U SKRILLEX... – Skrillex
Mejor Grabación Remezclada
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
- Don’t Forget About Us (KAYTRANADA Remix)
- A Dreams A Dream (Ron Trent Remix)
- Galvanize (Chris Lake Remix)
- Golden (David Guetta REM/X)
Rock, Metal y Música Alternativa
Mejor Interpretación Rock
- Amyl and The Sniffers
- Linkin Park
- Turnstile
- Hayley Williams
- YUNGBLUD
Mejor Interpretación Metal
- Dream Theater
- Ghost
- Sleep Token
- Spiritbox
- Turnstile
Mejor Canción de Rock
- As Alive As You Need Me To Be
- Caramel
- Glum
- NEVER ENOUGH
- Zombie
Mejor Álbum de Rock
- private music – Deftones
- I quit – HAIM
- From Zero – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Idols – YUNGBLUD
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Bon Iver
- The Cure
- Turnstile
- Wet Leg
- Hayley Williams
Mejor Álbum de Música Alternativa
- SABLE, fABLE – Bon Iver
- Songs Of A Lost World – The Cure
- DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
- moisturizer – Wet Leg
- Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams
R&B, Rap y Poesía
Mejor Interpretación R&B
- Justin Bieber
- Chris Brown
- Kehlani
- Leon Thomas
- Summer Walker
Mejor Interpretación R&B Tradicional
- Durand Bernarr
- Lalah Hathaway
- Ledisi
- SZA
- Leon Thomas
Mejor Canción R&B
- Folded
- Heart Of A Woman
- It Depends
- Overqualified
- YES IT IS
Mejor Álbum de R&B Progresivo
- BLOOM – Durand Bernarr
- Adjust Brightness – Bilal
- LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad
- Access All Areas – FLO
- Come As You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor Álbum de R&B
- BELOVED – GIVĒON
- Why Not More – Coco Jones
- The Crown – Ledisi
- Escape Room – Teyana Taylor
- MUTT – Leon Thomas
Mejor Interpretación Rap
- Cardi B
- Clipse
- Doechii
- Kendrick Lamar
- Tyler, The Creator
Mejor Interpretación de Rap Melódico
- Fridayy
- JID
- Kendrick Lamar
- Terrace Martin
- PARTYNEXTDOOR & Drake
Mejor Canción de Rap
- Anxiety
- The Birds Don’t Sing
- Sticky
- TGIF
- tv off
Mejor Álbum de Rap
- Let God Sort Em Out – Clipse
- GLORIOUS – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor Álbum de Poesía de Voz Hablada
- Queen Sheba
- Marc Marcel
- Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Saul Williams
- Mad Skillz
Jazz, Pop Tradicional e Instrumental
Mejor Interpretación de Jazz
- Lakecia Benjamin
- Chick Corea
- Samara Joy
- Michael Mayo
- Nicole Zuraitis
Mejor Álbum Vocal de Jazz
- Elemental – Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- We Insist 2025 – Terri Lyne Carrington
- Portrait – Samara Joy
- Fly – Michael Mayo
- Live at Vic’s Las Vegas – Nicole Zuraitis
Mejor Álbum Instrumental de Jazz
- Trilogy 3 — Live – Chick Corea
- Southern Nights – Sullivan Fortner
- Belonging – Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall – John Patitucci
- Fasten Up – Yellowjackets
Mejor Álbum de Conjunto de Jazz Grande
- The 8-Bit Big Band
- Christian McBride Big Band
- Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- Sun Ra Arkestra
- Kenny Wheeler Legacy
Mejor Álbum de Jazz Latino
- Paquito D’Rivera
- Arturo O’Farrill (Influencers)
- Arturo O’Farrill (Mundoagua)
- Gonzalo Rubalcaba
- Miguel Zenón Quartet
Mejor Álbum de Jazz Alternativo
- Ambrose Akinmusire
- Robert Glasper
- Brad Mehldau
- Nate Smith
- Immanuel Wilkins
Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
- Laila Biali
- Jennifer Hudson
- Elton John & Brandi Carlile
- Lady Gaga
- Laufey
- Barbra Streisand
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
- ARKAI
- Gerald Clayton
- Béla Fleck
- Bob James & Dave Koz
- Charu Suri
Mejor Álbum de Teatro Musical
- Buena Vista Social Club
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just In Time
- Maybe Happy Ending
Country y Raíces Americanas
Mejor Interpretación Country Solista
- Tyler Childers
- Shaboozey
- Chris Stapleton
- Zach Top
- Lainey Wilson
Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo
- Miranda Lambert & Chris Stapleton
- Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
- Margo Price & Tyler Childers
- Shaboozey & Jelly Roll
- George Strait & Chris Stapleton
Mejor Canción Country
- Bitin’ List
- Good News
- I Never Lie
- Somewhere Over Laredo
- A Song To Sing
Mejor Álbum Country Tradicional
- Dollar A Day – Charley Crockett
- American Romance – Lukas Nelson
- Oh What A Beautiful World – Willie Nelson
- Hard Headed Woman – Margo Price
- Ain’t In It For My Health – Zach Top
Mejor Álbum Country Contemporáneo
- Patterns – Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter – Tyler Childers
- Evangeline Vs. The Machine – Eric Church
- Beautifully Broken – Jelly Roll
- Postcards From Texas – Miranda Lambert
Mejor Interpretación de Raíces Americanas
- Jon Batiste
- I’m With Her
- Jason Isbell
- Alison Krauss & Union Station
- Mavis Staples
Mejor Interpretación Americana
- Sierra Hull
- Maggie Rose & Grace Potter
- Mavis Staples
- Molly Tuttle
- Jesse Welles
Mejor Canción de Raíces Americanas
- Ancient Light
- BIG MONEY
- Foxes In The Snow
- Middle
- Spitfire
Mejor Álbum de Americana
- Jon Batiste
- Larkin Poe
- Willie Nelson
- Molly Tuttle
- Jesse Welles
Mejor Álbum de Bluegrass
- Michael Cleveland & Jason Carter
- Sierra Hull
- Alison Krauss & Union Station
- The Steeldrivers
- Billy Strings
Mejor Álbum de Blues Tradicional
- Buddy Guy
- Taj Mahal & Keb’ Mo’
- Maria Muldaur
- Charlie Musselwhite
- Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo
- Joe Bonamassa
- Samantha Fish
- Eric Gales
- Robert Randolph
- Southern Avenue
Mejor Álbum de Folk
- Rhiannon Giddens & Justin Robinson
- Patty Griffin
- I’m With Her
- Jason Isbell
- Jesse Welles
Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales
- Corey Henry
- Preservation Brass
- Kyle Roussel
- Trombone Shorty
- Tributo a King Of Zydeco
Gospel y Música Cristiana Contemporánea
Mejor Interpretación / Canción Gospel
- Kirk Franklin
- Tasha Cobbs Leonard & John Legend
- Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
- Pastor Mike Jr.
- CeCe Winans
Mejor Interpretación / Canción de Música Cristiana Contemporánea
- Elevation Worship
- Forrest Frank
- Brandon Lake & Jelly Roll
- Lecrae
- Darrel Walls & PJ Morton
Mejor Álbum de Gospel
- Yolanda Adams
- Tasha Cobbs Leonard
- Tamela Mann
- Tye Tribbett
- Darrel Walls & PJ Morton
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea
- Forrest Frank
- Israel & New Breed
- Brandon Lake
- Lecrae
- Tauren Wells
Mejor Álbum de Gospel de Raíces
- Brooklyn Tabernacle Choir
- Gaither Vocal Band
- The Isaacs
- Karen Peck & New River
- Candi Staton
Latina, Global, Reggae y New Age
Mejor Álbum de Pop Latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – KAROL G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Y ahora qué – Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Mixteip – J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado – Feid
- NAIKI – Nicki Nicole
- EUB DELUXE – Trueno
- SINFÓNICO — En Vivo – Yandel
Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino
- Genes Rebeldes – Aterciopelados
- ASTROPICAL – Bomba Estéreo
- PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM – Los Wizzards
- Novela – Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)
- MALA MÍA – Fuerza Regida
- Y Lo Que Viene – Grupo Frontera
- Sin Rodeos – Paola Jara
- Palabra De To’s - Seca – Carín León
- Una Tuya Y Una Mía – Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Fotografías – Rubén Blades
- Raíces – Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 – Grupo Niche
- Bingo – Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación de Música Global
- Bad Bunny
- Ciro Hurtado
- Angélique Kidjo
- Yeisy Rojas
- Shakti
- Anoushka Shankar
Mejor Interpretación de Música Africana
- Burna Boy
- Davido
- Eddy Kenzo
- Ayra Starr
- Tyla
Mejor Álbum de Música Global
- Siddhant Bhatia
- Burna Boy
- Youssou N’Dour
- Shakti
- Anoushka Shankar
- Caetano Veloso & Maria Bethânia
Mejor Álbum de Reggae
- Lila Iké
- Vybz Kartel
- Keznamdi
- Mortimer
- Jesse Royal
Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto
- Kirsten Agresta-Copely
- Cheryl B. Engelhardt
- Jahnavi Harrison
- Carla Patullo
- Chris Redding
Infantil, Comedia, Audio y Medios Visuales
Mejor Álbum de Música Infantil
- Ageless: 100 Years Young – Joanie Leeds & Joya
- Buddy’s Magic Tree House – Mega Ran
- Harmony – FYÜTCH & Aura V
- Herstory – Flor Bromley
- The Music Of Tori And The Muses – Tori Amos
Mejor Álbum de Comedia
- Bill Burr
- Sarah Silverman
- Ali Wong
- Jamie Foxx
- Nate Bargatze
Mejor Grabación de Libro de Audio, Narración y Narración de Historias
- Kathy Garver
- Trevor Noah
- Ketanji Brown Jackson
- Dalai Lama
- Fab Morvan
Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales
- A Complete Unknown
- F1® The Album
- KPop Demon Hunters
- Sinners
- Wicked
Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Cine y TV)
- How To Train Your Dragon
- Severance: Season 2
- Sinners
- Wicked
- The Wild Robot
Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Medios Interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Helldivers 2
- Indiana Jones And The Great Circle
- Star Wars Outlaws
- Sword of the Sea
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- As Alive As You Need Me To Be
- Golden
- I Lied to You
- Never Too Late
- Pale, Pale Moon
- Sinners
Mejor Video Musical
- Manchild – Sabrina Carpenter
- So Be It – Clipse
- Anxiety – Doechii
- Love – OK Go
- Young Lion – Sade
Mejor Película Musical
- Devo
- Live At The Royal Albert Hall
- Relentless
- Music By John Williams
- Piece By Piece
Empaque, Notas e Histórico
Mejor Diseño de Empaque
- OK Go
- Mac Miller
- Duran Duran
- Tsunami
- Sequoia
- Mac Miller (Picture Disc)
- Bruce Springsteen
Mejor Portada de Álbum
- Tyler, The Creator
- Djo
- Bad Bunny
- Perfume Genius
- Wet Leg
Mejor Notas de Álbum
- Buck Owens
- Anouar Brahem
- Amanda Ekery
- Sly & The Family Stone
- Wilco
- Miles Davis
Mejor Álbum Histórico
- Joni Mitchell
- Nick Drake
- Roots Rocking Zimbabwe
- Super Disco Pirata
- Doc Pomus
Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos
Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico
- All Things Light – Cam
- Arcadia – Alison Krauss
- For Melancholy Brunettes – Japanese Breakfast
- That Wasn’t A Dream – Pino Palladino & Blake Mills
Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico
- Sandbox Percussion
- Franz Welser-Möst
- Boston Symphony Orchestra
- Third Coast Percussion
- Trio Mediæval
Productor del Año, Clásico
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
Mejor Álbum de Audio Inmersivo
- Duckwrth
- Justin Gray
- Tributo a Astor Piazzolla
- Tearjerkers
- Trio Mediæval
Mejor Composición Instrumental
- First Snow
- Live Life This Day
- Lord, That’s A Long Way
- Opening
- Train To Emerald City
- Why You Here
Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella
- Be Okay
- A Child Is Born
- Fight On
- Super Mario Praise Break
Mejor Arreglo, Instruments and Vocales
- Big Fish
- How Did She Look
- Keep An Eye On Summer
- Something In The Water
- What A Wonderful World
Música Clásica
Mejor Interpretación Orquestal
- National Philharmonic
- Boston Symphony Orchestra
- Simón Bolívar Symphony Orchestra
- The Philadelphia Orchestra
- San Francisco Symphony
Mejor Grabación de Ópera
- Intelligence
- An American Soldier
- Adoration
- Trade & Mary Motorhead
- Grounded
Mejor Interpretación Coral
- Conspirare
- Los Angeles Master Chorale (Childs)
- The Crossing
- Los Angeles Master Chorale (Ortiz)
- The Clarion Choir
Mejor Interpretación de Música de Cámara / Ensamble Pequeño
- Alarm Will Sound
- Neave Trio
- Lili Haydn & Paul Cantelon
- Mak Grgić & Mateusz Kowalski
- Third Coast Percussion
Mejor Solista Instrumental Clásico
- Curtis Stewart
- Mary Dawood Catlin
- Adam Tendler
- Han Chen
- Yo-Yo Ma
- Yuja Wang
Mejor Álbum Vocal Solista Clásico
- Allison Charney
- Sidney Outlaw
- Devony Smith
- Susan Narucki
- Theo Hoffman
- Amanda Forsythe
Mejor Compendio Clásico
- Cerrone: Don’t Look Down
- The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II
- Ortiz: Yanga
- Seven Seasons
- Tombeaux
Mejor Composición Clásica Contemporánea
- Cerrone: Don’t Look Down
- Dennehy: Land Of Winter
- León: Raíces — Origins
- Okpebholo: Songs In Flight
- Ortiz: Dzonot