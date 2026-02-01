Entretenimiento

Premios Grammy 2026 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia en México?

La 68ª edición de los Premios Grammy se transmite este domingo con Justin Bieber, Sabrina Carpenter y un homenaje In Memoriam a grandes figuras de la música

La 68ª edición de los Premios Grammy se celebra este 1 de febrero desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).
Por Redacción

La entrega de los Premios Grammy 2026 se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (Estados Unidos). La ceremonia, considerada la noche más importante de la música, reune a los artistas más influyentes del último año con actuaciones exclusivas, además de homenajes especiales y la entrega de los galardones más codiciados del sector.

De nuevo Trevor Noah es el presenador para la 68ª de la edición de los Grammy, el único reconocimiento musical votado exclusivamente por pares: artistas, compositores, productores, ingenieros y profesionales de la industria que integran la Academia de la Grabación.

¿A qué hora y dónde ver los Grammy 2026 en México HOY?

Para el público en México, la transmisión en vivo de la entrega de los Premios Grammy 2026 inicia a las 6:00 de la tarde, a través de TNT en televisión de paga y mediante la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerá la ceremonia completa en tiempo real.

Previo a la ceremonia televisada, se lleva a cabo la Premiere Ceremony, donde se entregan la mayoría de las estatuillas del día. Esta ceremonia inicia a las 2:30 p.m. (hora de México) y se transmite vía YouTube oficial de la Academia de la Grabación y en live.grammy.com. A las 5:00 p.m. es la transmisión desde la alfombra roja.

Justin Bieber y Sabrina Carpenter encabezan las presentaciones

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación del cantante Justin Bieber en el escenario de los Grammy. El canadiense, ganador de dos estatuillas, actúa por primera vez en la ceremonia y llega con cuatro nominaciones: Álbum del Año por Swag, Mejor Interpretación Pop Solista por DAISIES, Mejor Álbum Vocal Pop por Swag y Mejor Interpretación de R&B por YUKON.

También sube al escenario Sabrina Carpenter, quien acumula seis nominaciones, incluidas Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año por Man’s Best Friend. La intérprete de Manchild actuará por segundo año consecutivo en la gala, consolidando su posición como una de las figuras centrales del pop actual.

Artistas confirmados y segmento de Mejor Nuevo Artista

La ceremonia cuenta además con un segmento especial dedicado a Mejor Nuevo Artista, con actuaciones de Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías, todos nominados en la categoría.

A esta lista se suman Clipse y Pharrell Williams, quienes competirán en múltiples rubros por su trabajo en Let God Sort Em Out.

Homenaje In Memoriam con figuras legendarias

Uno de los momentos más emotivos de la noche es el tributo In Memoriam, que rinde homenaje a figuras como D’Angelo, Ozzy Osbourne y Roberta Flack. El segmento incluirá presentaciones de Ms. Lauryn Hill, Post Malone, Slash, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan, Lukas Nelson y Reba McEntire.

Sobre este bloque especial, el director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., afirmó: “El In Memoriam nos recuerda la amplitud de géneros y voces que conforman nuestra comunidad musical, así como a quienes empujaron la música hacia adelante”.

Premios Grammy 2026: Lista completa de nominados

En esta edición, la Academia introdujo dos nuevas categorías: Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Diseño de Portada, ampliando el reconocimiento a distintas disciplinas creativas. A continuación, la lista de nominados a los Premios Grammy 2026.

Campo General

Grabación del Año

  • DtMF – Bad Bunny
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Anxiety – Doechii
  • WILDFLOWER – Billie Eilish
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • luther – Kendrick Lamar With SZA
  • The Subway – Chappell Roan
  • APT. – ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • MUTT – Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Anxiety – Doechii
  • APT – ROSÉ, Bruno Mars
  • DtMF – Bad Bunny
  • Golden – HUNTR/X
  • Luther – Kendrick Lamar With SZA
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • WILDFLOWER – Billie Eilish

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Producción y Composición

Productor del Año, No Clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Pop, Dance y Música Electrónica

Mejor Interpretación Pop Solista

  • DAISIES – Justin Bieber
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Disease – Lady Gaga
  • The Subway – Chappell Roan
  • Messy – Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Golden – HUNTR/X
  • Gabriela – KATSEYE
  • APT – ROSÉ, Bruno Mars
  • 30 For 30 – SZA Featuring Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • MAYHEM – Lady Gaga
  • I’ve Tried Everything But Therapy — Part 2 – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

  • No Cap – Disclosure & Anderson .Paak
  • Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • SPACE INVADER – KAYTRANADA
  • VOLTAGE – Skrillex
  • End Of Summer – Tame Impala

Mejor Grabación de Dance Pop

  • Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco
  • Abracadabra – Lady Gaga
  • Midnight Sun – Zara Larsson
  • Just Keep Watching – Tate McRae
  • Illegal – PinkPantheress

Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica

  • EUSEXUA – FKA twigs
  • Ten Days – Fred again..
  • Fancy That – PinkPantheress
  • Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL
  • F— U SKRILLEX... – Skrillex

Mejor Grabación Remezclada

  • Abracadabra (Gesaffelstein Remix)
  • Don’t Forget About Us (KAYTRANADA Remix)
  • A Dreams A Dream (Ron Trent Remix)
  • Galvanize (Chris Lake Remix)
  • Golden (David Guetta REM/X)

Rock, Metal y Música Alternativa

Mejor Interpretación Rock

  • Amyl and The Sniffers
  • Linkin Park
  • Turnstile
  • Hayley Williams
  • YUNGBLUD

Mejor Interpretación Metal

  • Dream Theater
  • Ghost
  • Sleep Token
  • Spiritbox
  • Turnstile

Mejor Canción de Rock

  • As Alive As You Need Me To Be
  • Caramel
  • Glum
  • NEVER ENOUGH
  • Zombie

Mejor Álbum de Rock

  • private music – Deftones
  • I quit – HAIM
  • From Zero – Linkin Park
  • NEVER ENOUGH – Turnstile
  • Idols – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Bon Iver
  • The Cure
  • Turnstile
  • Wet Leg
  • Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • SABLE, fABLE – Bon Iver
  • Songs Of A Lost World – The Cure
  • DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
  • moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

R&B, Rap y Poesía

Mejor Interpretación R&B

  • Justin Bieber
  • Chris Brown
  • Kehlani
  • Leon Thomas
  • Summer Walker

Mejor Interpretación R&B Tradicional

  • Durand Bernarr
  • Lalah Hathaway
  • Ledisi
  • SZA
  • Leon Thomas

Mejor Canción R&B

  • Folded
  • Heart Of A Woman
  • It Depends
  • Overqualified
  • YES IT IS

Mejor Álbum de R&B Progresivo

  • BLOOM – Durand Bernarr
  • Adjust Brightness – Bilal
  • LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad
  • Access All Areas – FLO
  • Come As You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor Álbum de R&B

  • BELOVED – GIVĒON
  • Why Not More – Coco Jones
  • The Crown – Ledisi
  • Escape Room – Teyana Taylor
  • MUTT – Leon Thomas

Mejor Interpretación Rap

  • Cardi B
  • Clipse
  • Doechii
  • Kendrick Lamar
  • Tyler, The Creator

Mejor Interpretación de Rap Melódico

  • Fridayy
  • JID
  • Kendrick Lamar
  • Terrace Martin
  • PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor Canción de Rap

  • Anxiety
  • The Birds Don’t Sing
  • Sticky
  • TGIF
  • tv off

Mejor Álbum de Rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse
  • GLORIOUS – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar
  • CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Poesía de Voz Hablada

  • Queen Sheba
  • Marc Marcel
  • Omari Hardwick & Anthony Hamilton
  • Saul Williams
  • Mad Skillz

Jazz, Pop Tradicional e Instrumental

Mejor Interpretación de Jazz

  • Lakecia Benjamin
  • Chick Corea
  • Samara Joy
  • Michael Mayo
  • Nicole Zuraitis

Mejor Álbum Vocal de Jazz

  • Elemental – Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
  • We Insist 2025 – Terri Lyne Carrington
  • Portrait – Samara Joy
  • Fly – Michael Mayo
  • Live at Vic’s Las Vegas – Nicole Zuraitis

Mejor Álbum Instrumental de Jazz

  • Trilogy 3 — Live – Chick Corea
  • Southern Nights – Sullivan Fortner
  • Belonging – Branford Marsalis Quartet
  • Spirit Fall – John Patitucci
  • Fasten Up – Yellowjackets

Mejor Álbum de Conjunto de Jazz Grande

  • The 8-Bit Big Band
  • Christian McBride Big Band
  • Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
  • Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
  • Sun Ra Arkestra
  • Kenny Wheeler Legacy

Mejor Álbum de Jazz Latino

  • Paquito D’Rivera
  • Arturo O’Farrill (Influencers)
  • Arturo O’Farrill (Mundoagua)
  • Gonzalo Rubalcaba
  • Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

  • Ambrose Akinmusire
  • Robert Glasper
  • Brad Mehldau
  • Nate Smith
  • Immanuel Wilkins

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

  • Laila Biali
  • Jennifer Hudson
  • Elton John & Brandi Carlile
  • Lady Gaga
  • Laufey
  • Barbra Streisand

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

  • ARKAI
  • Gerald Clayton
  • Béla Fleck
  • Bob James & Dave Koz
  • Charu Suri

Mejor Álbum de Teatro Musical

  • Buena Vista Social Club
  • Death Becomes Her
  • Gypsy
  • Just In Time
  • Maybe Happy Ending

Country y Raíces Americanas

Mejor Interpretación Country Solista

  • Tyler Childers
  • Shaboozey
  • Chris Stapleton
  • Zach Top
  • Lainey Wilson

Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo

  • Miranda Lambert & Chris Stapleton
  • Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
  • Margo Price & Tyler Childers
  • Shaboozey & Jelly Roll
  • George Strait & Chris Stapleton

Mejor Canción Country

  • Bitin’ List
  • Good News
  • I Never Lie
  • Somewhere Over Laredo
  • A Song To Sing

Mejor Álbum Country Tradicional

  • Dollar A Day – Charley Crockett
  • American Romance – Lukas Nelson
  • Oh What A Beautiful World – Willie Nelson
  • Hard Headed Woman – Margo Price
  • Ain’t In It For My Health – Zach Top

Mejor Álbum Country Contemporáneo

  • Patterns – Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter – Tyler Childers
  • Evangeline Vs. The Machine – Eric Church
  • Beautifully Broken – Jelly Roll
  • Postcards From Texas – Miranda Lambert

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

  • Jon Batiste
  • I’m With Her
  • Jason Isbell
  • Alison Krauss & Union Station
  • Mavis Staples

Mejor Interpretación Americana

  • Sierra Hull
  • Maggie Rose & Grace Potter
  • Mavis Staples
  • Molly Tuttle
  • Jesse Welles

Mejor Canción de Raíces Americanas

  • Ancient Light
  • BIG MONEY
  • Foxes In The Snow
  • Middle
  • Spitfire

Mejor Álbum de Americana

  • Jon Batiste
  • Larkin Poe
  • Willie Nelson
  • Molly Tuttle
  • Jesse Welles

Mejor Álbum de Bluegrass

  • Michael Cleveland & Jason Carter
  • Sierra Hull
  • Alison Krauss & Union Station
  • The Steeldrivers
  • Billy Strings

Mejor Álbum de Blues Tradicional

  • Buddy Guy
  • Taj Mahal & Keb’ Mo’
  • Maria Muldaur
  • Charlie Musselwhite
  • Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

  • Joe Bonamassa
  • Samantha Fish
  • Eric Gales
  • Robert Randolph
  • Southern Avenue

Mejor Álbum de Folk

  • Rhiannon Giddens & Justin Robinson
  • Patty Griffin
  • I’m With Her
  • Jason Isbell
  • Jesse Welles

Mejor Álbum de Música de Raíces Regionales

  • Corey Henry
  • Preservation Brass
  • Kyle Roussel
  • Trombone Shorty
  • Tributo a King Of Zydeco

Gospel y Música Cristiana Contemporánea

Mejor Interpretación / Canción Gospel

  • Kirk Franklin
  • Tasha Cobbs Leonard & John Legend
  • Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
  • Pastor Mike Jr.
  • CeCe Winans

Mejor Interpretación / Canción de Música Cristiana Contemporánea

  • Elevation Worship
  • Forrest Frank
  • Brandon Lake & Jelly Roll
  • Lecrae
  • Darrel Walls & PJ Morton

Mejor Álbum de Gospel

  • Yolanda Adams
  • Tasha Cobbs Leonard
  • Tamela Mann
  • Tye Tribbett
  • Darrel Walls & PJ Morton

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

  • Forrest Frank
  • Israel & New Breed
  • Brandon Lake
  • Lecrae
  • Tauren Wells

Mejor Álbum de Gospel de Raíces

  • Brooklyn Tabernacle Choir
  • Gaither Vocal Band
  • The Isaacs
  • Karen Peck & New River
  • Candi Staton

Latina, Global, Reggae y New Age

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • BOGOTÁ DELUXE – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – KAROL G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Y ahora qué – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  • Mixteip – J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado – Feid
  • NAIKI – Nicki Nicole
  • EUB DELUXE – Trueno
  • SINFÓNICO — En Vivo – Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

  • Genes Rebeldes – Aterciopelados
  • ASTROPICAL – Bomba Estéreo
  • PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM – Los Wizzards
  • Novela – Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

  • MALA MÍA – Fuerza Regida
  • Y Lo Que Viene – Grupo Frontera
  • Sin Rodeos – Paola Jara
  • Palabra De To’s - Seca – Carín León
  • Una Tuya Y Una Mía – Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

  • Fotografías – Rubén Blades
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 – Grupo Niche
  • Bingo – Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación de Música Global

  • Bad Bunny
  • Ciro Hurtado
  • Angélique Kidjo
  • Yeisy Rojas
  • Shakti
  • Anoushka Shankar

Mejor Interpretación de Música Africana

  • Burna Boy
  • Davido
  • Eddy Kenzo
  • Ayra Starr
  • Tyla

Mejor Álbum de Música Global

  • Siddhant Bhatia
  • Burna Boy
  • Youssou N’Dour
  • Shakti
  • Anoushka Shankar
  • Caetano Veloso & Maria Bethânia

Mejor Álbum de Reggae

  • Lila Iké
  • Vybz Kartel
  • Keznamdi
  • Mortimer
  • Jesse Royal

Mejor Álbum de New Age, Ambient o Canto

  • Kirsten Agresta-Copely
  • Cheryl B. Engelhardt
  • Jahnavi Harrison
  • Carla Patullo
  • Chris Redding

Infantil, Comedia, Audio y Medios Visuales

Mejor Álbum de Música Infantil

  • Ageless: 100 Years Young – Joanie Leeds & Joya
  • Buddy’s Magic Tree House – Mega Ran
  • Harmony – FYÜTCH & Aura V
  • Herstory – Flor Bromley
  • The Music Of Tori And The Muses – Tori Amos

Mejor Álbum de Comedia

  • Bill Burr
  • Sarah Silverman
  • Ali Wong
  • Jamie Foxx
  • Nate Bargatze

Mejor Grabación de Libro de Audio, Narración y Narración de Historias

  • Kathy Garver
  • Trevor Noah
  • Ketanji Brown Jackson
  • Dalai Lama
  • Fab Morvan

Mejor Recopilación de Banda Sonora para Medios Visuales

  • A Complete Unknown
  • F1® The Album
  • KPop Demon Hunters
  • Sinners
  • Wicked

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Cine y TV)

  • How To Train Your Dragon
  • Severance: Season 2
  • Sinners
  • Wicked
  • The Wild Robot

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Medios Interactivos

  • Avatar: Frontiers of Pandora
  • Helldivers 2
  • Indiana Jones And The Great Circle
  • Star Wars Outlaws
  • Sword of the Sea

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • As Alive As You Need Me To Be
  • Golden
  • I Lied to You
  • Never Too Late
  • Pale, Pale Moon
  • Sinners

Mejor Video Musical

  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • So Be It – Clipse
  • Anxiety – Doechii
  • Love – OK Go
  • Young Lion – Sade

Mejor Película Musical

  • Devo
  • Live At The Royal Albert Hall
  • Relentless
  • Music By John Williams
  • Piece By Piece

Empaque, Notas e Histórico

Mejor Diseño de Empaque

  • OK Go
  • Mac Miller
  • Duran Duran
  • Tsunami
  • Sequoia
  • Mac Miller (Picture Disc)
  • Bruce Springsteen

Mejor Portada de Álbum

  • Tyler, The Creator
  • Djo
  • Bad Bunny
  • Perfume Genius
  • Wet Leg

Mejor Notas de Álbum

  • Buck Owens
  • Anouar Brahem
  • Amanda Ekery
  • Sly & The Family Stone
  • Wilco
  • Miles Davis

Mejor Álbum Histórico

  • Joni Mitchell
  • Nick Drake
  • Roots Rocking Zimbabwe
  • Super Disco Pirata
  • Doc Pomus

Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos

Mejor Ingeniería de Álbum, No Clásico

  • All Things Light – Cam
  • Arcadia – Alison Krauss
  • For Melancholy Brunettes – Japanese Breakfast
  • That Wasn’t A Dream – Pino Palladino & Blake Mills

Mejor Ingeniería de Álbum, Clásico

  • Sandbox Percussion
  • Franz Welser-Möst
  • Boston Symphony Orchestra
  • Third Coast Percussion
  • Trio Mediæval

Productor del Año, Clásico

  • Blanton Alspaugh
  • Sergei Kvitko
  • Morten Lindberg
  • Dmitriy Lipay
  • Elaine Martone

Mejor Álbum de Audio Inmersivo

  • Duckwrth
  • Justin Gray
  • Tributo a Astor Piazzolla
  • Tearjerkers
  • Trio Mediæval

Mejor Composición Instrumental

  • First Snow
  • Live Life This Day
  • Lord, That’s A Long Way
  • Opening
  • Train To Emerald City
  • Why You Here

Mejor Arreglo, Instrumental o A Cappella

  • Be Okay
  • A Child Is Born
  • Fight On
  • Super Mario Praise Break

Mejor Arreglo, Instruments and Vocales

  • Big Fish
  • How Did She Look
  • Keep An Eye On Summer
  • Something In The Water
  • What A Wonderful World

Música Clásica

Mejor Interpretación Orquestal

  • National Philharmonic
  • Boston Symphony Orchestra
  • Simón Bolívar Symphony Orchestra
  • The Philadelphia Orchestra
  • San Francisco Symphony

Mejor Grabación de Ópera

  • Intelligence
  • An American Soldier
  • Adoration
  • Trade & Mary Motorhead
  • Grounded

Mejor Interpretación Coral

  • Conspirare
  • Los Angeles Master Chorale (Childs)
  • The Crossing
  • Los Angeles Master Chorale (Ortiz)
  • The Clarion Choir

Mejor Interpretación de Música de Cámara / Ensamble Pequeño

  • Alarm Will Sound
  • Neave Trio
  • Lili Haydn & Paul Cantelon
  • Mak Grgić & Mateusz Kowalski
  • Third Coast Percussion

Mejor Solista Instrumental Clásico

  • Curtis Stewart
  • Mary Dawood Catlin
  • Adam Tendler
  • Han Chen
  • Yo-Yo Ma
  • Yuja Wang

Mejor Álbum Vocal Solista Clásico

  • Allison Charney
  • Sidney Outlaw
  • Devony Smith
  • Susan Narucki
  • Theo Hoffman
  • Amanda Forsythe

Mejor Compendio Clásico

  • Cerrone: Don’t Look Down
  • The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II
  • Ortiz: Yanga
  • Seven Seasons
  • Tombeaux

Mejor Composición Clásica Contemporánea

  • Cerrone: Don’t Look Down
  • Dennehy: Land Of Winter
  • León: Raíces — Origins
  • Okpebholo: Songs In Flight
  • Ortiz: Dzonot
