¡‘As it was’! Harry Styles suma dos nuevos conciertos en México: Preventa y venta general

Harry Styles confirmó más conciertos en México luego de la alta demanda para las primeras fechas anunciadas en el Estadio GNP Seguros.

Esta mañana, Ticketmaster informó a las fans de Harry Styles que participaban en la fila virtual que los boletos designados para preventa Banamex se agotaron para los dos primeros shows (31 de julio y 1 de agosto).

Poco después, la empresa promotora Ocesa confirmó en un comunicado de Instagram que el cantante británico ofrecerá dos nuevas fechas en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Together, Together.

Nuevas fechas de Harry Styles en México 2026

Con la ampliación del calendario, Harry Styles se presentará cuatro veces en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, consolidando al país como una de las paradas clave de su gira internacional:

31 de julio de 2026 – Estadio GNP Seguros

1 de agosto de 2026 – Estadio GNP Seguros

4 de agosto de 2026 – Estadio GNP Seguros (nueva fecha)

7 de agosto de 2026 – Estadio GNP Seguros (nueva fecha)

Jorja Smith será la artista invitada para los conciertos en México: abrirá cada una de las presentaciones con un repertorio que combina soul, R&B y géneros alternativos, tal como fue anunciado previamente por Ocesa.

Venta de boletos y preventa para nuevas fechas de Harry Styles en CDMX

La venta de boletos para las nuevas fechas mantiene el mismo esquema escalonado ya anunciado. La preventa está ocurriendo ahora en el sitio oficial de Ticketmaster, donde en pocos minutos la fila virtual alcanzó 100 mil usuarios en espera.

Ocesa precisó que la venta general comenzará el 29 de enero, luego de la preventa exclusiva para clientes Banamex. Los boletos, así como los paquetes VIP, se comercializan a través de Ticketmaster.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Harry Styles en México 2026?

Los precios oficiales de Harry Styles en México 2026 en el Estadio GNP Seguros van de $1,091.25 a $6,547.25 pesos (cargos incluidos), dependiendo de la zona elegida:

PIT (Circle / Disco): $6,547.25

General A: $2,579.25

General B: $2,579.25

General C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

Verde B: $3,987.25

Naranja B: $2,827.25

Verde C: $2,205.25

Naranja C: $1,091.25

Mapa de Harry Styles en el Estadio GNP. (Foto: Ticketmaster).

Paquetes VIP de Harry Styles en México 2026

A estos montos se suman las opciones que ofrecen experiencias adicionales con distintos niveles de acceso y mercancía conmemorativa.

Los paquetes VIP para los conciertos de Harry Styles van de $5,562.76 a $15,546.00 pesos.

VIP Nation aclaró que ninguno de los paquetes incluye convivencia o participación del artista.

México, una de las siete ciudades del tour ‘Together, Together’

La gira Together, Together marca el regreso de Harry Styles a los escenarios después de su última visita a México en 2022 con Love On Tour.

El tour iniciará el 16 de mayo en Ámsterdam y se extenderá hasta diciembre de 2026, con un total de siete ciudades incluidas en el itinerario: Ámsterdam, Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney.

El cantante británico ofrecerá más de 50 fechas distribuidas entre mayo y diciembre, con residencias destacadas como la de Nueva York, donde se presentará 30 veces en el Madison Square Garden, sus únicas fechas en Estados Unidos.

Harry Styles lanza nuevo disco y nueva gira en 2026. (Prensa Ocesa / Johnny Dufort).

Harry Styles también amplió su calendario en Europa. El cantante duplicó sus conciertos en Londres, pasando de seis fechas iniciales a doce presentaciones en el estadio de Wembley, con capacidad para 90 mil personas. Esto lo convertiría en el artista con más actuaciones en un solo año en ese recinto, superando el récord establecido por Coldplay en 2025.

El tour Together, Together acompaña el lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, programado para el 6 de marzo de 2026. Este será su primer material discográfico en cuatro años y sucede a Harry’s House (2022), trabajo que le otorgó reconocimientos como el Grammy y el Brit Award a Mejor Álbum del Año.

Desde que inició su carrera como solista tras abandonar One Direction en 2016, Styles ha publicado tres discos: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry’s House (2022), consolidando una trayectoria que ahora se refleja en la alta demanda de su nueva gira mundial.

Con información de EFE.