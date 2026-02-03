El Super Bowl ‘anota’ en el cine: Horario, costo de los boletos y lo que debes saber de las funciones

Estos son los detalles de las funciones en el cine del Super Bowl LX. (Foto: NFL/Shutterstock)

Seattle Seahawks y New England Patriots son los protagonistas del Super Bowl 2026 y el juego final de la temporada actual de la NFL va a tener una transmisión en una cadena de cines en México.

El Super Bowl LX no solo es atractivo por el enfrentamiento entre ambos equipos que buscan alzar el trofeo Vince Lombardi, también porque Bad Bunny está en el medio tiempo del evento deportivo, show que ocasionó polémica hasta con Donald Trump.

El partido de la NFL deja en claro que las salas de cine no son solo para películas como KPop Demon Hunters, también para disfrutar de los touchdown.

Seahawks de Seattle llegan como favoritos en el juego contra Patriots. (AP Photo/Jacob Kupferman) (Jacob Kupferman/AP)

¿Dónde y a qué hora ver el Super Bowl LX en el cine EN VIVO?

La transmisión especial del Super Bowl 2026 es el domingo 8 de febrero y está a cargo de la cadena Cinemex, quien anunció que la preventa de boletos ya está disponible en taquillas y en sus canales de compra digitales.

La empresa de entretenimiento informó que no todos los complejos van a contar con las funciones especiales, por tanto, pidieron consultar antes las sucursales participantes.

El horario de inicio de la proyección del partido de Patriotas vs. Halcones marinos está programado para comenzar a las 5:30 p.m.

De acuerdo con información compartida por Cinemex, la transmisión en la pantalla está a cargo de Azteca Deportes.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2026 en el cine?

Los boletos para las funciones de cine del Super Bowl LX ya están disponibles, pero no aplican en promociones vigentes como la Cinemex Manía con boletos a $29 MXN por persona.

En el caso del partido entre New England Patriots vs. Seattle Seahawks, existen proyecciones en salas tradicionales y platino, el costo de las entradas en el siguiente:

$129 MXN por persona adulta

$116 MXN por menor de edad y persona mayor de 60 años

$200 MXN en platino (sin importar edad)

Es importante mencionar que Cinemex aplica una comisión de cargo por servicio de $8 MXN por cada boleto adquirido a través de la página web de la cadena de cines o de la aplicación.

¿Dónde ver el Super Bowl LX en la TV?

El Super Bowl LX se lleva a cabo desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, casa de los 49 ers de San Francisco.

En caso de que no puedas asistir a las salas de cine, puedes seguir el partido en vivo desde tu casa en una TV completamente gratis o en un dispositivo móvil.

La transmisión del evento deportivo comienza a las 5:30 p.m. del tiempo del centro de México y se puede ver a través de canales de TV abierta o en una plataforma de streaming: