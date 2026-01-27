¿Quién es Elijah Arroyo, el ala cerrada con raíces mexicanas que llega al Super Bowl LX con Seattle Seahawks?

Seattle Seahawks llega al Super Bowl con representación de México: cuentan en su plantel con Elijah Arroyo, un jugador que forjó parte de su identidad deportiva en territorio nacional y que hoy forma parte del roster activo rumbo a la búsqueda del trofeo Vince Lombardi.

El Super Bowl LX presenta una revancha entre Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, once años después de uno de los desenlaces más recordados en la NFL.

La herencia mexicana de Elijah Arroyo, el ala cerrada de los Swahawks, orgulloso de su apellido

Elijah Arroyo, ala cerrada novato de los Seattle Seahawks, nació en Estados Unidos pero pasó una etapa clave de su infancia en Cancún (México) donde dio algunos de sus primeros pasos en el futbol americano.

El jugador ha explicado que su principal inquietud al mudarse de país a los siete años no fue el cambio cultural, sino la posibilidad de seguir jugando.

“Mi mayor preocupación era si tenían un equipo de futbol americano. Cuando me dijeron que sí, todo estuvo bien para mí”, recordó Arroyo tras su llegada a la NFL.

Durante varios años, Arroyo jugó futbol americano infantil en la región, con constantes traslados desde Cancún hasta Yucatán para enfrentar a rivales de alto nivel. Aquellos partidos se disputaron en condiciones muy alejadas a como lo hace ahora.

“El campo era una locura. No era pasto, era solo tierra y piedras. Había perros cruzando el campo y los papás recogían botellas rotas antes de los partidos”, relató.

Pese a ese contexto, Arroyo destacó que la rivalidad entre equipos competitivos ayudó a generar mejoras con el paso del tiempo. “Para mi último año, después de jugar ahí cinco temporadas, el campo ya había mejorado. Haber llevado atención a ese lugar permitió que lo arreglaran”, explicó.

Más allá de las condiciones materiales, Arroyo ha señalado que su paso por México resultó determinante para su desarrollo como jugador. En esa etapa temprana identificó sus fortalezas, debilidades y, sobre todo, construyó la confianza que hoy traslada a la NFL.

“Esos primeros años son donde realmente construyes tu confianza como jugador. Ahí descubres quién eres en el campo, y para mí, eso nació jugando en México”, afirmó.

Además, el ala cerrada subrayó que esa experiencia moldeó su mentalidad colectiva, un rasgo que considera central en su carrera profesional. “Jugar allá me convirtió en un jugador de equipo, alguien que piensa primero en los compañeros y no solo en las estadísticas”, sostuvo.

Arroyo ha expresado de forma reiterada el orgullo que siente por su herencia mexicana y por el significado de representar a una comunidad más amplia dentro de la NFL. Para él, portar un apellido mexicano implica una responsabilidad simbólica. De acuerdo con TUDN y La Jornada, sus abuelos son mexicanos.

“Tener un apellido mexicano y poder representar a la gente de México significa mucho para mí. Sé que represento algo más grande que solo yo, y eso me llena de orgullo”, señaló.

Con contados jugadores de origen mexicano en la NFL, Arroyo ha expresado en entrevistas que no únicamente representa a México por su familia, sino también por el país, del cual ama el mole y el tequila.

Arroyo llega al Super Bowl con Seahawks en su temporada debut

Con 1.96 metros de estatura (6-5) y 254 libras de peso, Elijah Arroyo presenta el físico prototipo para la posición de ala cerrada en la NFL. Sus medidas incluyen brazos de 33 pulgadas y manos de 10 pulgadas, características que le permiten aportar tanto en rutas de recepción como en labores de bloqueo.

Arroyo desarrolló su etapa colegial en la Universidad de Miami, donde atrajo la atención de los visores profesionales. Seattle lo seleccionó en la segunda ronda del Draft 2025, con la intención de incorporarlo como una pieza de proyección dentro de su ofensiva.

Durante la temporada regular 2025, Elijah Arroyo disputó 13 partidos, con cuatro titularidades, y registró 15 recepciones para 179 yardas y un touchdown. Promedió 11.9 yardas por recepción, con una ganancia máxima de 32 yardas.

Arroyo se perdió los últimos cuatro juegos de la temporada regular y la Ronda Divisional de los playoffs debido a una lesión de rodilla. No obstante, los Seahawks lo activaron de la reserva de lesionados antes del juego por el campeonato de la NFC ante los Rams, aunque no tuvo participación.

El entrenador Mike Macdonald destacó el trabajo físico realizado durante su rehabilitación, mientras que el regreso del ala cerrada permitió a Seattle recuperar profundidad en una posición estratégica rumbo al Super Bowl LX, donde Seattle parte como favorito.

Seattle avanzó al Super Bowl tras vencer 31-27 a los Rams de Los Ángeles en el campeonato de la NFC, con Sam Darnold como mariscal de campo y una defensiva que sostuvo al equipo en los momentos clave. Los Seahawks disputarán el cuarto Super Bowl de su historia, con la intención de conquistar su segundo trofeo Lombardi.