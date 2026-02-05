Andrea Chávez no necesita el salón del Senado: ¿Cuánto cuesta una Dyson, como la que usa para peinarse?

Andrea Chávez reveló que tiene una estilizadora de cabello Dyson, de varios miles de pesos.

‘Sombra aquí, sombra allá’… la polémica del salón de belleza dentro del Senado ‘embarró’ a la senadora Andrea Chávez, quien desmintió cualquier relación con este sitio y reveló su ‘secreto’ para estar bien peinada.

En redes sociales circuló información de que, presuntamente, Andrea Chávez puso un salón en el Senado de la República dedicado a maquillaje y peinado de las senadoras, lo cual desmintió.

“FALSO. Ni habilité ningún salón de belleza, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie. Tengo una Dyson, me peino en mi casa, y no tengo nada que ver con la película que se montaron", publicó en su perfil de X.

Últimamente, la marca Dyson se popularizó entre las amantes de los productos para estilizar el cabello y se convirtió en ese must que muchas buscan para secar y peinar su cabellera.

¿Qué es la Dyson?

Dyson es una marca de productos que, además de cuidado del cabello, cuenta con líneas de cuidado del piso, calidad del aire (como el purificador de Mariana Rodríguez), audífonos e iluminación, con el fin de ‘facilitar’ la vida de sus consumidores.

Dentro de la línea de cuidado del cabello, hay secadoras, planchas y multiestilizadores, con diferentes aditamentos que permiten versatilidad a la hora del peinado.

Cómo funciona la Dyson

En lugar de aplicar calor directo sobre la fibra capilar, estas herramientas emplean un flujo de aire potente y control inteligente de temperatura para secar y peinar. Esto ayuda a mantener la textura natural del cabello, reducir el frizz y proteger el brillo. El sistema de control de calor suele medir la temperatura con frecuencia para evitar picos térmicos que puedan resecar o dañar el cabello.

Características principales

Los modelos de Dyson para el cabello suelen incluir accesorios intercambiables, como barriles para rizar, cepillos para alisar y difusores. Esta variedad permite experimentar con diferentes estilos, desde rizos y ondas hasta looks lisos o con volumen sin necesidad de varias herramientas.

Una característica distintiva es el uso del efecto Coanda, que permite que el aire envuelva suavemente el cabello alrededor de los accesorios para crear forma y textura sin calor excesivo.

Algunos modelos más recientes, como el Dyson Airwrap i.d., incluyen tecnología inalámbrica Bluetooth que permite conectarlos con un smartphone a través de la aplicación MyDyson.

Mediante esta conexión, el usuario puede crear un perfil personalizado de cabello, responder preguntas sobre tipo y longitud de pelo y guardar rutinas de peinado específicas que el dispositivo puede recordar y aplicar automáticamente.

Precios de las Dyson para el cabello

Aunque Andrea Chávez no especifica qué producto de Dyson utiliza para peinarse, por lo regular luce el cabello lacio o con algunas ondas de medios a puntas.

Para lograr diferentes estilos, Dyson ofrece un multiestilizador, con 8 accesorios que permiten secar, rizar, estilizar y peinar el cabello, ya sea húmedo o seco, y el costo de este depende de la versión (básicamente lo que cambia es el color):

Blue/Cooper: 15 mil 499 pesos

Vinca Blue/Topaz: 13 mil 949 pesos

Amber Silk/Pink Champagne: 15 mil 499 pesos.

Otros modelos que maneja la línea de cuidado del cabello incluyen alisadoras de húmedo a seco, que en vez de poseer placas de titanio con calor, emplean aire. Su costo oscila entre 12 mil 499 y 13 mil 99 pesos.

Si prefieres aquellas alaciadoras más tradicionales, la marca tiene una línea con placas flexibles que prometen cuidar el cabello más que otro tipo de herramienta. Esta cuesta entre 11 mil 699 y 12 mil 99 pesos.

En cuanto a secadoras, está la clásica Dyson Supersonic Origin, que desde hace tiempo se viralizó en redes sociales gracias a su forma redonda y la manera en que trabaja. Esta tiene un precio de 7 mil 299 pesos, la más barata de la línea. Otros productos son: