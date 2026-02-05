Para lucir como ‘Checo’: ¿Cómo es y cuánto cuesta la merch oficial de Cadillac F1 x Tommy Hilfiger?

Cadillac F1 lanza este jueves la mercancía oficial de la escudería, con 'Checo' como modelo.

El regreso de ‘Checo’ a la Fórmula 1 se siente cada vez más cerca gracias a Cadillac F1, que este jueves anda de estreno con el lanzamiento de la mercancía oficial de la escudería, con el mexicano como embajador oficial de moda masculina.

Entre playeras, sudaderas, gorras y una variedad de colores que caracterizan la escudería, aquellos aficionados de ‘Los Fabulosos Cadillacs’, como se le apodó a la dupla de ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Dicho lanzamiento no se limita a la mercancía ya disponible en la página de Cadillac F1, pues a lo largo de 2026 lanzarán colecciones especiales, sobre todo en aquellos fines de semana donde el ‘Gran Circo’ se estacione en Estados Unidos.

Cadillac lanza mercancía oficial de F1

De la mano de Tommy Hilfiger, patrocinador de Cadillac F1, la escudería estadounidense lanza este jueves una línea de productos oficiales que fusionan la moda con los colores característicos del equipo y la marca.

“Hemos creado ropa para fans que se siente auténtica, sofisticada y fiel a la identidad que estamos construyendo. La colección 2026 es solo un adelanto de lo que está por venir”, señala un comunicado de Cadillac Formula 1 Team.

Sus productos se dividen, a grandes rasgos, en dos vertientes: el ‘Teamwear’ y ‘Fanwear’, además de productos oficiales por piloto.

Mercancía oficial de ‘Checo’ en Cadillac

Además de convertirse en uno de los pilotos titulares de Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez es el Embajador Global de Moda Masculina dentro de la escudería, y ya tiene su propia mercancía oficial.

Con el ‘11′ que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, la merch de ‘Checo’ Pérez hasta ahora incluye una gorra totalmente blanca con el logo de Cadillac Fórmula 1 al frente, mientras en el visor tiene las franjas roja, azul y blanca que caracterizan a Tommy Hilfiger, además del número del piloto.

Así luce la gorra oficial de Checo Pérez en Cadillac F1. (shop.cadillacf1team.com)

La playera polo que complementa la colección de Sergio Pérez en Cadillac F1 es blanca y unisex, con las franjas características de la marca estadounidense en el cuello, mangas y a los costados.

Al frente, los logos de ambas compañías, y en la manga izquierda aparece su apellido, ‘Pérez’, y el ‘11′ del piloto mexicano. En la parte trasera, el logo de Cadillac más grande.

Así luce la playera polo oficial de Checo Pérez en Cadillac F1. (shop.cadillacf1team.com)

¿Cuánto cuesta la mercancía de ‘Checo’ Pérez?

Ambos productos ya están disponible en la tienda en línea de Cadillac Formula 1 Team, aunque al ser el lanzamiento, no se envía inmediatamente. Los costos oficiales publicados en la página son:

Ambos precios están calculados con el tipo de cambio al 5 de febrero de 2026, día oficial del lanzamiento.

Otros productos oficiales de Cadillac F1

Además de los productos oficiales de ‘Checo’, Cadillac lanzó diversos productos para que los aficionados de Pérez y de Valtteri Bottas luzcan los colores de la escudería originaria de Estados Unidos.

Hay prendas para dama, caballero y unisex, por lo que puedes elegir entre la variedad inicial de esta colaboración entre Cadillac y Tommy Hilfiger, de cara al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.