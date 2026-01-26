‘Checo’ calienta motores: ¿Cómo le fue las pruebas de pretemporada de F1 en Barcelona?

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tuvo complicaciones en las pruebas de la F1 en Barcelona (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía Cadillac, AP).

El arranque del Barcelona Shakedown de la Fórmula 1 2026 continúa con la pretemporada de Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto mexicano completó apenas 11 vueltas con la escudería Cadillac, en una sesión marcada por discreción, falta de tiempos oficiales y énfasis en la fiabilidad de los nuevos monoplazas.

Checo Pérez y Cadillac tuvo problemas tempranos parta el debut de Cadillac en F1

El estreno en pista de Cadillac como escudería de Fórmula 1 marca además el regreso oficial de Checo Pérez al paddock, tras ausentarse durante la temporada pasada luego de su salida de Red Bull a finales de 2024.

El lunes, el finlandés Valtteri Bottas abrió la actividad del equipo en la sesión matinal con 33 vueltas, antes de ceder el volante al mexicano por la tarde.

Pérez no logró completar un programa extenso ni registrar un tiempo competitivo, pero el propio piloto explicó el sentido del día desde una lógica de desarrollo. “Hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día, así que en ese sentido ha sido positivo”, señaló en declaraciones oficiales.

El tapatío subrayó que el objetivo principal se centró en sumar kilómetros y detectar fallos desde el arranque. “Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y, con suerte, que los próximos días sean mucho más fluidos para nosotros”, añadió.

El contexto técnico explica el enfoque: Cadillac enfrenta su primer test colectivo tras construir su proyecto desde cero, en medio del mayor cambio reglamentario que ha vivido la F1 en más de una década, con nuevos chasis, motores y una arquitectura híbrida radicalmente distinta.

Más allá de los números, la jornada tuvo un componente simbólico para Checo Pérez, ya que el test coincidió con su cumpleaños, marcado por su vuelta oficial como piloto titular en la parrilla. “Es realmente muy bonito estar de vuelta. Empezar una nueva temporada y además con un equipo nuevo. Es un proyecto enorme”, afirmó.

El mexicano destacó el proceso interno que vive Cadillac en su integración a la F1. “A veces la gente se olvida de lo grandes que son las organizaciones de un equipo de Fórmula 1. Ver cómo todos van ocupando sus posiciones y aprendiendo a trabajar entre sí es genial”, explicó.

Sobre el monoplaza, Pérez remarcó el desafío técnico inmediato. “Estos coches son radicalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Es muy temprano todavía”, comentó, antes de comentar que el cambio reglamentario de 2026 representa, en su experiencia, el más grande de su carrera.

¿Qué fue el Barcelona Shakedown y por qué no importan los tiempos?

El Barcelona Shakedown arrancó este 26 de enero y se extenderá hasta el 30 del mes, con un formato cerrado al público y sin transmisión en vivo. Cada equipo puede rodar solo tres de los cinco días, con total flexibilidad para elegir cuándo salir a pista.

A diferencia de los test tradicionales, esta fase busca verificar sistemas, estresar componentes y validar el funcionamiento real de los autos, más que evaluar rendimiento. Por esa razón, no existen clasificaciones oficiales y cualquier tiempo filtrado carece de valor competitivo.

La jornada transcurrió bajo estrictas medidas de seguridad. Solo se permitió una comunicación mínima en redes sociales y breves entrevistas grabadas por F1 TV, mientras que algunos equipos, como McLaren y Ferrari, optaron por no rodar el primer día.

La F1 2026 inicia una etapa técnica inédita. Los monoplazas mantienen los motores V6 híbridos, pero aumentan el peso de la parte eléctrica hasta el 50%, eliminan la MGU-H y modifican la gestión de energía con un enfoque distinto en potencia y batería.

Los autos son más pequeños y ligeros, con menor dependencia aerodinámica y una conducción diferente en curvas rápidas. Estos cambios explican la elevada incidencia de problemas técnicos durante los primeros giros en Barcelona, no solo para Cadillac, sino para varios equipos que también reportaron paradas y ajustes prolongados en garaje.

Tras Barcelona, la pretemporada continuará con dos bloques de test en Baréin, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20, antes del arranque del campeonato en Australia, del 6 al 8 de marzo.

Para Checo Pérez y Cadillac, el objetivo inmediato no pasa por la tabla de tiempos, sino por convertir los problemas iniciales en información útil.