México vs. Bolivia HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso camino al Mundial 2026?

México choca contra Bolivia para finalizar su gira de enero (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Shutterstock, FMF, FBF).

La Selección Mexicana enfrenta este domingo a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en su segundo partido amistoso de la gira de enero.

El encuentro forma parte de la preparación de México rumbo al Mundial 2026, mientras que la ‘Verde’ utiliza el duelo como su último ensayo antes de disputar la repesca intercontinental en marzo.

¿Cuándo y dónde ver México vs. Bolivia en vivo?

El partido amistoso entre México y Bolivia se jugará este domingo 25 de enero a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

La transmisión en vivo en México estará disponible a través de las siguientes señales:

Canal 7

Canal 5

TUDN

ViX

El encuentro forma parte de una gira que comenzó con el partido ante Panamá y que permite al cuerpo técnico observar a jugadores de la Liga MX.

¿Cómo llega México al amistoso ante Bolivia? Balance tras el partido contra Panamá

La Selección Mexicana de futbol llega al compromiso frente a Bolivia tras vencer 1-0 a Panamá en un partido amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández.

El triunfo cortó una racha de seis encuentros sin victoria y permitió al técnico Javier Aguirre observar a varios futbolistas en su primer llamado con la selección mayor.

El Tricolor utilizó una convocatoria integrada exclusivamente por jugadores del campeonato local, con la excepción del mediocampista Obed Vargas, quien milita en la MLS.

Durante el encuentro ante Panamá, Aguirre alineó a varios futbolistas jóvenes y debutantes, en un partido marcado por el equilibrio táctico y la paciencia en la circulación del balón.

El gol del triunfo llegó en el tiempo añadido, tras un autogol del defensor panameño Richard Peralta. Tras el partido, Aguirre señaló que estos amistosos sirven para despejar dudas en la conformación del plantel y para confirmar la idea de juego de cara al Mundial.

Convocatoria de México: bajas, ajustes y lista completa

Para los amistosos ante Panamá y Bolivia, el Tricolor sufrió la baja del mediocampista Gilberto Mora (más joven en debutar con Selección), quien abandonó la concentración por molestias físicas. En su lugar, la dirección de selecciones nacionales convocó a Alexis Gutiérrez, volante del América.

La nómina completa de México para esta gira quedó conformada de la siguiente manera:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna) Defensas: Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara)

Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) Centrocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez FC), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres UANL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Gutiérrez (América)

Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez FC), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres UANL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Gutiérrez (América) Delanteros: Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara)

Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara) Seleccionador: Javier Aguirre

¿Cómo llega Bolivia al partido contra México? Empate ante Panamá y enfoque en la repesca

Bolivia llega al duelo frente a México tras empatar 1-1 con Panamá en un partido amistoso disputado en el estadio IV Centenario, en Tarija. El conjunto dirigido por Óscar Villegas utilizó el encuentro como parte de su preparación para la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026.

Panamá abrió el marcador al minuto 4 con un gol de Kadir Barría, mientras que el empate boliviano llegó en la segunda mitad tras una jugada a balón parado que culminó Richet Gómez. Durante el encuentro, la Verde mostró momentos de presión ofensiva y generó opciones claras en la segunda parte.

Previo al partido ante México, el mediocampista Ervin Vaca calificó al Tricolor como una selección “muy competitiva” y señaló que el cuerpo técnico analiza el funcionamiento del equipo mexicano para ajustar detalles tácticos. Bolivia cerrará su preparación amistosa antes de enfrentar a Surinam el 26 de marzo en Monterrey, en busca de un boleto a la Copa del Mundo.

El partido ante México se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, recinto que reporta un avance del 92 % en sus trabajos de remodelación y que superó las inspecciones previas para albergar el encuentro.

Con información de EFE y AP.