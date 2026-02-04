‘Checo’ Pérez advierte que peleará con Bottas en Cadillac: ‘No regreso a pasear los domingos’

'Checo' Pérez anunció que hay competencia dentro de Cadillac con su compañero Valtteri Bottas. (Foto: Cuartoscuro/Cadillac Formula 1 Team)

Pelea, pelea, pelea: ‘Checo’ Pérez aseguró que va a competir con Valtteri Bottas dentro de la escudería Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Los dos experimentados pilotos buscan convertirse en el número 1 dentro del nuevo equipo del ‘Gran circo’ y por ello es que el mexicano busca dar su máximo esfuerzo y como consecuencia tener un buen regreso a los circuitos.

Además, Pérez aseguró que tiene “mucho que aportar a Cadillac” en su temporada debut gracias a su experiencia dentro del automovilismo profesional, pero lo espera un arduo trabajo con cada carrera, por tanto, su regreso no es “un paseo de domingos”.

Sergio 'Checo' Pérez en las primeras pruebas del monoplaza de Cadillac Formula 1. (Foto: CadillacF1Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez de Cadillac y de Valtteri Bottas?

El piloto mexicano ‘Checo’ Pérez está listo para regresar a la pista y competir con su compañero Valtteri Bottas.

“Disfrutar de este regreso no significa pasearme los domingos, para mí es crucial tener esa motivación para asegurar que progresamos mucho (...) será una competencia interna muy buena”, declaró en una conferencia de prensa compartida por Motorsport.

Pero una lucha entre los dos pilotos de Cadillac no es algo negativo para Pérez, pues, según sus declaraciones, es algo que lo va a motivar carrera tras carrera.

“Creo será una competencia interna muy buena, porque Valtteri Bottas es uno de los pilotos más exitosos en la Fórmula 1 actualmente, tiene mucha experiencia y velocidad, tenerlo al lado es una fuerza que me empuja constantemente a dar lo mejor de mí”.

Entre los dos juntos tienen 527 victorias acumuladas en los grandes premios de la Fórmula 1, 16 primeros lugares, 106 podios en total y tres subcampeonatos, entre ellos el que consiguió ‘Checo’ Pérez con Red Bull como compañero de Max Verstappen.

Asimismo, agradeció a la nueva escudería de la Fórmula 1 por tomarlo en cuenta e integrarlo el equipo de trabajo.

“Regresar con Cadillac es un sueño hecho realidad para mí, especialmente en esta etapa de mi carrera (...) es un equipo que me escucha, me recibió con los brazos abiertos y me demostraron lo importante que es sentirse parte de algo y mi objetivo es llevarlo adelante”.

Para finalizar, pidió tener paciencia en los resultados del ‘team’ porque es algo reciente y falta precisar detalles, especialmente del rendimiento del coche.

“Fueron muchos meses de preparación, pero en un proyecto nuevo todo es distinto, muchas cosas se mejoran y dentro del equipo saben que se trata de tener resultados a largo plazo”.

'Checo' Pérez agradeció a Cadilla por la oportunidad de regresar a F1. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Cuartoscuro).

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la F1?

Con la llegada de Cadillac a la Fórmula 1 y la confirmación de los pilotos en la parrilla para el 2026 de la F1, todo está listo para el inicio de un nuevo capítulo en el deporte automovilístico.

McLaren llega con la tranquilidad de conseguir el campeonato de constructores y el de pilotos gracias a la victoria de Lando Norris, pero nuevamente todo comienza de 0.

De acuerdo con información oficial de la FIA, el primer Gran Premio de la temporada 2026 de F1 está programado para los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Se trata del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, donde veremos el nuevo formato con 22 pilotos en la pista y 11 escuderías luchando por el podio.