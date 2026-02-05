Estilistas para senadores y diputados: Antes eran con cargo al erario, ahora cada quien paga su servicio

En la Cámara de Diputados hay servicio de estética y peluquería desde hace más de 30 años.

Érase una vez, en la Cámara de Diputados y en el Senado, un salón de belleza con diferentes servicios a los funcionarios. Ahora, uno de ellos fue clausurado, mientras el otro atiende más allá de servidores públicos.

Recientemente se dio a conocer que en el Senado había un salón de belleza con diferentes servicios, como cortes, maquillaje y hasta tintes. Al inicio se relacionó a Andrea Chávez, quien usa una Dyson para peinarse, pero negó usar los servicios de dicho espacio.

La Cámara de Diputados tiene servicios de estética que no solo utilizan los funcionarios, pues periodistas, administrativos y más personas recurren a los servicios, que en promedio cuestan 200 pesos.

El primero de estos sitios fue clausurado este miércoles tras la polémica que generó Juanita Guerra Mena, senadora captada haciendo uso del espacio para pintarse el cabello, mientras el otro tiene más de 30 años en servicio.

En la Cámara de Diputados hay una estética en funcionamiento. (Foto: Cuartoscuro)

La historia del salón de belleza en la Cámara de Diputados

Dentro de la Cámara de Diputados hay un espacio que, desde hace más de 30 años, ofrece servicios de estética a más de cinco mil personas por semana.

La senadora Amalia García, de Movimiento Ciudadano, explicó que en la actualidad este espacio está abierto a todo aquel que desee servicios como corte y peinado, mismos que no subsidia el erario.

“Es un trabajo abierto, aquí está a la luz y es un trabajo honesto. No lo paga en absoluto (el Poder Legislativo), cada quien (paga). Esto existe desde hace más de 30 años”, explicó al reportero de El Financiero, Fernando Merino.

En sus inicios, este sitio era utilizado exclusivamente por diputados, quienes aprovechaban este beneficio ya que los gastos generados por el lugar eran con cargo al erario federal, pero desde hace casi 20 años dejó de ser así.

Inicialmente, el salón de belleza estaba dirigido a funcionarios y funcionarias. (Foto: Cuartoscuro)

La iniciativa para que estética en Cámara de Diputados saliera del erario público

En junio de 2007, la diputada federal María Elena Álvarez Bernal, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva, envío una carta al secretario general Guillermo Haro, con una propuesta que poco después se hizo realidad.

Para entonces, el hecho de que existiera un servicio de estética y peluquería para los diputados fue motivo de críticas hacia los funcionarios, pues no habría justificación suficiente para que la Cámara absorbiera los gastos que generaba.

“Considerando que este servicio puede responder a una necesidad práctica de las diputadas y diputados, el Grupo de Trabajo encargado de revisar los aspectos éticos en el funcionamiento de la Cámara, considera que no hay justificación para que la Cámara erogue ese gasto”, explica Álvarez en su carta.

Por tanto, su propuesta es que el salón de belleza saliera de los gastos de la Cámara y, si algún diputado o diputada quería hacer uso del mismo, lo pagaran de su propio bolsillo.

María Elena Álvarez Bernal envió una iniciativa para que los servicios de estética y peluquería de la Cámara no se cargaran al erario. (Cuartoscuro/Iván Stephens)

“Que la Cámara no presupueste ninguna cantidad para ese fin; es decir, que pase a ser un servicio subrogado. Se sugiere estudiar la conveniencia de que, posteriormente (6 meses después), la Cámara fije una cantidad por el uso del local, como se hace con los demás servicios subrogados que ya existen en el recinto”, agrega el acuse, que fue recibido formalmente en el mismo año.

Efectivamente, tiempo después el servicio se convirtió en subrogado, es decir, a cargo de terceros que no pertenecen directamente a la Cámara de Diputados, y tampoco cobran a la entidad federal algún tipo de salario.

Servicios y precios en el salón de belleza de la Cámara de Diputados

Actualmente, el salón está a cargo de un estilista mexicano llamado Luis, al que se refiere como ‘Luisito’ y quien luego de su jornada en la Cámara de Diputados atiende una estética fuera de las instalaciones de San Lázaro.

Sin embargo, este no es el único que trabaja ahí; hay más estilistas y profesionales de la belleza que ofrecen sus servicios en este espacio abierto al público desde hace más de 10 años gracias a la iniciativa de María Elena Álvarez.

El salón de belleza en San Lázaro ofrece diferentes servicios. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Algunos de los servicios que ofrece el salón de San Lázaro son:

Corte de cabello para dama y caballero : 200 pesos

: 200 pesos Peinado : 200 pesos

: 200 pesos Tinte: Precio según el cabello del cliente.

En redes sociales circulan otros nombres de profesionales de la belleza, como Adriana Jazmín Espíndola Villalobos y Enrique Hernández Bastida, quienes en la segunda mitad de 2021 ofrecieron servicios de peluquería y estética, respectivamente, según acuerdos del Comité de Administración de la Cámara de Diputados en agosto de 2021.