La pesadilla de Germán Lizárraga se repite: Muere su hija Yolanda; ‘nos dejas amor suficiente’

La hija de Germán Lizárraga murió el 30 de junio, su fallecimiento fue confirmado en redes sociales. (Foto: Captura/Cuartoscuro)

Yolanda, hija de Germán Lizárraga, murió a los 43 años, confirmaron familiares del músico de regional mexicana a través de un comunicado en redes sociales.

El músico mexicano ya había sufrido la muerte de uno de sus hijos pues fue asesinado en 1995, sin que él revelara más detalles acerca del suceso.

El fallecimiento de la mujer fue confirmada por Jorge, sobrino de Germán Lizárraga, en un post de Facebook donde escribió lo siguiente: “Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un Beso Al Cielo, descansa en paz, prima”.

Yolanda, hija de Germán Lizárraga, murió a los 43 años. (Foto: Captura Facebook)

¿Qué sabemos de Yolanda, hija de Germán Lizárraga?

Yolanda se mantenía alejada de la vida pública, pero en más de una ocasión el fundador de la Banda Estrellas de Sinaloa habló de ellas en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con Germán Lizárraga, solo tenía 3 hijos, el primero fue asesinado y ahora una de ellas falleció de causas aún desconocidas, pero ninguno de ellos siguió el camino de su papá dentro de la música.

“Mi hijo falleció, mis dos hijas, una trabaja de secretaria, y la otra también labora lejos de la música, pero está en un puesto muy importante en un banco”, declaró para el programa El Minuto que Cambió mi Destino en 2021.

La banda Estrellas de Sinaloa, de la cual es fundador don Germán, publicó un comunicado acerca de la muerte de la hija del músico de regional mexicano.

“Con gran tristeza acompañamos a nuestro querido Germán y a toda su familia por el sensible fallecimiento de su querida hija Yolanda Lizárraga Félix, deseando encuentren fortaleza y consuelo en el amor de quienes los rodean, hoy más que nunca estamos con ustedes”.

Por el momento no se revelaron las causas del deceso, ni tampoco el famoso cantautor otorgó declaraciones al respecto.

¿Quién es Germán Lizárraga?

Germán Lizárraga, reconocido en la música regional mexicana como 'El Rey de la Banda’, nació el 12 de diciembre en El Recodo, Mazatlán, Sinaloa. Es el mayor de los 23 hijos que tuvieron Cruz Lizárraga Lizárraga y Cleofas Lizárraga Zataráin, una familia que marcó la historia del género de banda, informó la página de la SACM.

Desde muy joven mostró interés por la música y fortaleció su formación con estudios del Método Hilarión Eslava, bajo la enseñanza de Braulio Pineda y Cuco Ortega, además de estudiar armonía con Gilberto López, conocimientos que más tarde serían fundamentales en su trayectoria como compositor, arreglista y director.

Su carrera comenzó de manera inesperada en 1950, cuando sustituyó a un músico durante una presentación en Telconyonqui, comunidad perteneciente a la sindicatura de La Noria, en Sinaloa. Su talento llamó la atención de su padre, quien al año siguiente lo invitó a participar en una grabación con Banda El Recodo, agrupación con la que iniciaría una historia ligada al desarrollo de la música de banda.

En 1953 escribió su primera composición, 'Viva la vida’, una pieza instrumental grabada por Discos Tambora. A partir de entonces construyó un amplio catálogo musical que incluye temas como 'Moviendo la cadera’, 'El gato coquetón’, 'Camino al Recodo’, 'Le pido a Dios’, 'Acabaste con mi amor’, esta última en coautoría con José Alfredo Jiménez, además de 'Te lo pido’, 'El quelite’, 'Perla azul’ y 'Arriba el roble’.

Sus composiciones han sido interpretadas por artistas como Armando Manzanero, Lola Beltrán, José Ángel Espinoza, Jorge “Coque” Muñiz, Merenglass y, especialmente, por Banda El Recodo, agrupación en la que fue fundador, músico y director artístico. También ha encabezado Banda Estrellas de Sinaloa, donde se ha desempeñado como clarinetista y director, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la historia de la música de banda mexicana.