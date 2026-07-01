Con armas y sustancias: Detienen a Fátima ‘N’, excandidata del PVEM en Hidalgo; habría disparado al aire

Fátima 'N' fue detenida tras presuntamente disparar al aire en un tianguis ganadero de Hidalgo. (Rosa Gabriela Porter)

Fátima ‘N’, funcionaria del Partido Verde y excandidata a diputada local de Hidalgo, fue detenida con armas y presuntas sustancias enervantes.

El Partido Verde Ecologista de México confirmó su arresto, además de que fue separada de su actual cargo, a la espera de que las autoridades confirmen las posibles faltas o delitos que cometió.

Las primeras versiones indican que la exfuncionaria estaba cerca del tianguis ganadero de Tetepango el 29 de junio pasado. En ese sitio presuntamente realizó disparos, además de que estaba en estado de ebriedad y con las sustancias en su posesión.

¿Quién es Fátima ‘N’, excandidata del Verde detenida?

Fátima ‘N’ era la titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, además de excandidata a diputada local por el distrito 13 de Pachuca, Hidalgo.

Efectivos de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo realizaron la detención en el municipio de Tetepango, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch.

El Partido Verde en Hidalgo respondió que la destitución de Fátima ‘N’ es para “salvaguardar la integridad institucional”, así como la confianza de la ciudadanía.

Además, la organización aliada de Morena y el PT reiteró su absoluto respeto al Estado de Derecho, así como al debido proceso y la actuación de las autoridades.

Reiteró que los presuntos disparos al aire de Fátima ‘N’ en Hidalgo corresponden a su ámbito personal, y de ninguna forma representan los principios del Verde Ecologista de México.

El PVEM insistió en que siempre actuará con firmeza y responsabilidad institucional, además de que privilegiarán los intereses del partido y los hidalguenses, por lo que el trabajo cercano continuará con unidad y responsabilidad.

Se desconoce si habrá alguna sanción interna o denuncia en caso de que se compruebe la culpabilidad de Fátima ‘N’ en realizar disparos al aire y ser detenida con armas y cartuchos útiles.

Con información de Quadratín.