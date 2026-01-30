Comandante de la Guardia Nacional es hallado sin vida en Querétaro; fue secuestrado en Hidalgo

Un comandante de la Guardia Nacional fue hallado sin vida; autoridades investigan el homicidio.

En San Juan del Río, Querétaro, un elemento de la Guardia Nacional con grado de comandante, fue localizado sin vida luego de ser privado de la libertad en el estado de Hidalgo junto con otros tres guardias nacionales.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, el mando federal fue interceptado por un grupo de hombres armados mientras circulaba sobre la carretera Palmillas–Huichapan, en el estado de Hidalgo.

El comandante viajaba acompañado por otros tres elementos de la corporación al momento del ataque.

Se sabe que los agentes federales regresaban de cumplimentar diligencias relacionadas con el combate al robo de hidrocarburos (huachicol) en la región de Huichapan cuando fueron bloqueados por vehículos particulares tripulados por presuntos huachicoleros.

Los cuatro elementos de las fuerzas federales habrían sido secuestrados por los delincuentes.

Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Policía Estatal y corporaciones municipales de Querétaro e Hidalgo.

Se supo que durante el despliegue policial en los límites de Hidalgo y Querétaro, las fuerzas de seguridad pública localizaron a tres elementos de la Guardia Nacional, quienes se encontraban con vida, aunque presentaban visibles signos de violencia.

Los agentes fueron encontrados abandonados a un costado del tramo carretero que conecta a Huichapan, Hidalgo, con San Juan del Río, Querétaro, por lo que recibieron atención médica inmediata.

Sin embargo, el comandante de la unidad no fue localizado en el punto inicial del hallazgo de los otros tres agentes federales.

Así fue el hallazgo sin vida del comandante de la Guardia Nacional

En las primeras horas de este viernes 30 de enero, personal de servicios periciales de la Fiscalía de Querétaro confirmó la localización de un cuerpo debajo del puente conocido como La Soledad, en la comunidad de San Miguel Arcángel, perteneciente al municipio de San Juan del Río.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como el mando federal que había sido secuestrado previamente en el estado de Hidalgo.

El cuerpo del comandante de la Guardia Nacional presentaba impactos de armas de fuego.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, confirmó el hallazgo y pidió que no haya impunidad en este caso.

La Fiscalía General de Querétaro informó que tras el asesinato del comandante, se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el crimen contra el mando federal y el secuestro de los tres guardias nacionales, sería en respuesta a los operativos policiales recientes realizados en las comunidades de El Sitio, Tlaxcalilla y Cazadero.

En dichas zonas, la Guardia Nacional ha intensificado cateos y revisiones de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) debido a la alta incidencia de tomas clandestinas de combustible.

Las autoridades federales dijeron que los agresores presuntamente forman parte de estructuras delictivas dedicadas a la extracción y venta ilegal de combustible.

Por el momento, las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos, aunque los operativos de vigilancia se mantienen en los municipios colindantes de San Juan del Río, Querétaro, y Huichapan, Hidalgo.

Aseguran pipa con huachicol en Querétaro

Las autoridades de Querétaro informaron el aseguramiento de una pipa que transportaba combustible de manera ilícita.

El camión fue asegurado sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del trébol de San Juan del Río.

Se supo que el operativo derivó en la detención de dos personas y la movilización de autoridades federales y municipales.

Este hecho se registró el jueves y al parecer habría ocurrido horas antes del secuestro de los guardias nacionales, por lo que las autoridades investigan si el ataque y asesinato del comandante de la Guardia Nacional fue en represalia por el aseguramiento del cargamento de huachicol.