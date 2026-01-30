(VIDEOS) Con drones y explosivos, emboscan a policías estatales en El Chique, Zacatecas

Elementos de la Policía Estatal de Zacatecas fueron agredidos a la altura de la presa 'El Chique', lo que desató una balacera. (Foto: Especial/Cuartoscuro)

Un enfrentamiento con fuertes explosivos entre sujetos armados y elementos de la Policía Estatal se registró este viernes alrededor de la una de la tarde en la comunidad de El Chique, en Tabasco, Zacatecas, en los límites con el municipio de Villanueva.

Durante los hechos, un civil que pasaba por la zona resultó herido; autoridades reportaron que se encuentra fuera de peligro.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata fueron agredidos durante el operativo y que se reforzó la acción con personal de distintas corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército, para localizar a los responsables.

“Se pide a la ciudadanía circular con precaución mientras continuamos con el operativo”, indicó el funcionario.

Usuarios de redes sociales han difundido videos en los que se observa un dron presuntamente cargado con explosivos descender y detonar cerca de un elemento policial.

En el material audiovisual también se perciben fuertes detonaciones y columnas de humo que muestran la magnitud del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el contexto del dron ni el estado del uniformado que aparece en los videos.

Agresiones a fuerzas de seguridad en Zacatecas

Además de los explosivos, testigos reportaron que los agresores colocaron objetos tipo ponchallantas en la carretera, lo que dificultó la movilidad en la zona y obligó a reforzar la seguridad vial.

La combinación de ataques con drones, explosivos y obstáculos demuestra un incremento de riesgos para los cuerpos de seguridad en la región.

El secretario señaló que la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz dará en breve informes más detallados sobre el operativo y los avances en la localización de los responsables.

Por su parte, la Policía Estatal mantiene un despliegue estratégico en la zona para evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la población.

El ataque ocurre en un contexto de alerta en Zacatecas, donde se han reportado previamente agresiones a elementos de seguridad y operativos con armas de alto poder.

Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía mantenga la precaución y evite transitar por zonas donde se registren enfrentamientos.