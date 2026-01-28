De Stephany Carmona a Dalila Acosta: ¿Qué sabemos de las muertes en la GN que Sheinbaum ordenó investigar?

Sheinbaum afirmó que su administración reforzará los mecanismos de atención para mujeres dentro de las fuerzas armadas. (Fotos: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que su gobierno revisará de manera exhaustiva tres casos de mujeres jóvenes integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército que fallecieron en Guerrero, en los últimos cuatro meses.

La mandataria aseguró que no debe haber impunidad cuando se trata de violencia contra la mujer y que las indagatorias contarán con la intervención de las fiscalías competentes.

Sheinbaum habló del tema durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde fue cuestionada sobre la falta de claridad y posibles irregularidades en las investigaciones de estas muertes.

Afirmó que su administración reforzará los mecanismos de atención para mujeres dentro de las fuerzas armadas y que se informará puntualmente sobre los avances a las familias y al público.

Stephany Carmona: presunto feminicidio dentro de cuartel

El primer caso es el de Stephany Carmona, de 20 años y originaria de Puebla, quien fue hallada muerta el 14 de octubre de 2025 dentro del 51 Batallón de Infantería de Acapulco. La versión inicial de las autoridades señalaba un accidente durante prácticas de tiro, pero posteriormente se confirmó que la joven presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

La familia de Stephany ha señalado que, previo a su muerte, la joven denunció acoso laboral dentro de la Guardia Nacional, pero su reclamo no recibió la atención adecuada. El presunto responsable, identificado como el sargento segundo Yair Manuel ‘N’, fue detenido por desobediencia en el servicio de armas, pero no por feminicidio, según los reportes oficiales.

Ante la polémica por este caso, Sheinbaum destacó que se aplicará el principio de “cero impunidad” y que las investigaciones serán revisadas por la Fiscalía General de la República (FGR) o las fiscalías estatales correspondientes para determinar responsabilidades.

Sherlyn Manzanares: muerte en circunstancias no aclaradas

El segundo caso ocurrió el 5 de noviembre de 2025 con la muerte de Sherlyn Manzanares, de 23 años, adscrita al 50 Batallón de Coyuca de Benítez. Las autoridades inicialmente informaron que Sherlyn falleció en un accidente de motocicleta, pero estudios médicos revelaron múltiples golpes y traumatismo craneoencefálico, lo que ha puesto en duda esa versión oficial.

A diferencia del primer caso, no se han dado detalles públicos sobre posibles responsables o si existieron denuncias previas de maltrato o acoso. La presidenta Sheinbaum señaló que este caso también será objeto de una revisión minuciosa para esclarecer si hubo negligencia, omisiones o hechos de violencia que no han sido detectados.

Dalila Acosta: hallada sin vida por supuesto suicidio

El tercer caso involucra a Dalila Acosta, también de 23 años y miembro de la Guardia Nacional, quien fue encontrada sin vida el 6 de enero de este año en la comunidad de Los Órganos, en Acapulco. Las autoridades inicialmente reportaron que se trató de un suicidio, ya que la víctima presentaba un impacto de bala en el rostro.

Sobre estos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, cuando un miembro de la Guardia Nacional o del Ejército comete un delito, no solo se le juzga en el fuero militar, sino que también interviene el Ministerio Público, ya sea a nivel estatal o a través de la Fiscalía General de la República.

La presidenta recordó además la existencia de canales institucionales de denuncia, como la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, diseñados para atender casos de acoso o violencia cometida por servidores públicos.

“No debe haber acoso laboral de ningún tipo, y cualquier caso puede ser atendido de manera inmediata”, subrayó.

Con información de Quadratín Guerrero.