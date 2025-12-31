Caso Cecilia Monzón: Dan 60 años de prisión a Javier López Zavala por el feminicidio de la activista

Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón asesinada en 2022, a su salida de la audiencia en la que se condenó a 60 años Javier López Zavala, por el feminicidio de la activista. (Foto: Cuartoscuro)

Puebla- Este último día del año, la justicia determinó dar la pena máxima de 60 años de prisión al exsecretario de Gobernación, Javier López Zavala, por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

Así lo confirmó Helena Monzón, hermana de la víctima, tras la audiencia llevada a cabo en el tribunal de enjuiciamiento ubicado a un costado de la cárcel de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

Sentencia para otros implicados en feminicidio de Cecilia Monzón

La también abogada informó que los otros dos señalados como autores materiales del crimen (el sobrino y exsecretario particular del otrora funcionario) también recibieron igual condena por parte del juez encargado del caso.

Además de la pena que deben purgar, los tres implicados deberán pagar una multa de mil unidades de medida (UMAS), qué hasta este día serían poco más de 113 mil pesos.

La resolución se tomó pese a que nuevamente, la defensa de López Zavala buscó dilatar el proceso, pues debía llegar a las 08:00 horas de este 31 de diciembre de 2025, pero se presentaron con casi 45 minutos de retraso, posterior a lo cual comenzó la audiencia para determinar la sentencia en contra de los acusados.

¿Qué se sabe del feminicidio de Cecilia Monzón?

Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022, mientras circulaba en su camioneta a la altura de Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico, en de San Pedro Cholula.

Los sicarios habrían sido contratados por el también padre de su hijo, quienes dispararon contra la abogada en siete ocasiones.

Tras las investigaciones, Javier López Zavala fue vinculado a proceso el 29 de agosto de ese mismo año y ya tenía en su contra una primera condena de 6 años por violencia familiar contra Cecilia Monzón, la cual se le impuso el 30 de abril de 2024.